Schöne Zähne öffnen Türen: Alles für ein gewinnendes Lächeln

Ein schönes Lächeln ist wie eine Visitenkarte. Was wie eine Floskel klingt, ist wissenschaftlich belegbar und Gegenstand weltweiter Forschungsprojekte. Doch nicht nur im ästhetischen Sinn sind schöne Zähne wichtig.

Der medizinische Aspekt gesunder Zähne ist von enormer Bedeutung für die psychische und körperliche Gesundheit. Doch wie stehen Themen wie "Liebe" und "Beruf" mit Ihren Zähnen in Zusammenhang?

Warum sind schöne Zähne wichtig?

Nicht nur für das Selbstbewusstsein sind gesunde Zähne von Bedeutung. Karies kann die Herzgesundheit beeinflussen. Außerdem zeigen Forschungen, dass der Eindruck des Zahnzustandes bei der Partnerwahl und im Beruf wichtig ist.

Worauf hat ein schönes Lächeln Einfluss?

Innerhalb eines winzigen Momentes entscheidet unserer Gegenüber unbewusst, was er über uns denkt. Dabei spielt ein schönes Lächeln eine wichtige Rolle.

Ist eine Behandlung nur für Kinder möglich oder auch für Erwachsene?

Kieferorthopädische Behandlungen sind in jedem Alter möglich. Moderne Verfahren und Bildgebungstechniken sind dabei wichtige Werkzeuge für die Zahnkorrektur.

Das Lächeln beim ersten Eindruck

Haltung, Mimik, Kleidung und Gestik erzeugen in uns ein Bild und eine Meinung zu unserem Gegenüber. Das passiert sowohl bei Ihnen als auch der anderen Person. Zur Mimik zählt auch das Lächeln. Und zum Lächeln gehört der Eindruck der Zähne.

Der Eindruck der Zähne entsteht aufgrund ihrer Eigenschaften und was wir damit verbinden. Sind Zahnlücken vorhanden? Wie ist die Farbe? Wirken sie ungepflegt? Bestehen vielleicht schwere offensichtliche Zahnschäden? All das taxieren wir in der kurzen Zeit, in der wir das Lächeln beobachten.

In the Blink of an Eye: Meinungsbildung schneller als ein Wimpernschlag

Alexander Todorov und Janine Willis fanden heraus, dass dieser Eindruck nicht durch intensives Abwägen entsteht. Er bildet sich in dem Bruchteil einer Sekunde und bleibt bestehen. Willis und Todorov zeigten in ihrer Studie , dass es dafür 100 Millisekunden braucht. Zum Vergleich: Das ist ein Drittel der Zeit, die ein Lidschlag (300 – 400 Millisekunden) dauert.

Schöne Zähne öffnen Türen

Der zuvor beschriebene erste Eindruck ist in vielen Bereichen des Lebens wichtig. Allen voran bei der Partnerwahl und im Beruf. Eine bevölkerungsrepräsentative Befragung ergab, dass die Hälfte der Deutschen während des Kennenlernens eines potenziellen Partners auf attraktive Zähne achtet. Vielleicht haben Sie das schon bei sich selbst beobachten können. Außerdem: Der Eindruck der Zähne war dabei wichtiger als die finanzielle Situation.

Auch die Expertin Dr. Eva Huff, Master of Science Kieferorthopädie, von der kann die zunehmende gesellschaftliche Bedeutung eines schönen Lächelns bestätigen: "In unsere Praxis kommen immer mehr Erwachsene zur Beratung, die gar keine gesundheitlichen Probleme haben, sondern die sich allein aufgrund ästhetischer Überlegungen für eine Zahnstellungskorrektur interessieren. Ein derart hohes Bewusstsein für Zahnästhetik hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt."

Studie: Schöne Zähne sind anziehend und machen erfolgreicher

Londoner Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass ein weißes Lächeln von uns mit Intelligenz in Verbindung gebracht wird. Das wirkt sich positiv auf die berufliche Laufbahn aus. Dabei konnten die Forscher des King’s College sogar genau definieren, wie die Zähne im Verhältnis zum Gesicht auszusehen haben:

Farbe: idealerweise gebleicht (entsprechend der Farbe des Augapfels)

Mund mindestens halb so breit wie das Gesicht

Lippen symmetrisch

Breite der Schneidezähne entspricht 80 Prozent ihrer Länge

Länge der Eckzähne entspricht 61,8 Prozent der der Schneidezähne

Zahnreihen: Obere dominant; Untere kaum sichtbar

Zahngesundheit erhalten: Tun Sie es für sich selbst

Während diese Studien sich stark auf die äußere Wirkung der Zahngesundheit fokussieren, hat diese doch im Kern eine starke Innenwirkung. Das heißt, in erster Linie betrifft sie uns selbst. Es ist wohl kaum von der Hand zu weisen. Wenn Sie sich für Ihr Lächeln schämen, beeinflusst das Ihr Selbstwertgefühl. Es beeinflusst auch, wie Sie mit anderen kommunizieren und es hat physische Auswirkungen.

Eine Frage der körperlichen Gesundheit

Der gesundheitliche Aspekt in physischer Hinsicht wiegt ebenfalls schwer. Freiliegende Zahnhälse führen zu Schmerzen. Starke Karies ebenfalls und im schlimmsten Fall führt sie zum Verlust der Zähne. Diese Zahnschäden stehen wiederum mit der Entstehung der koronaren Herzkrankheit in Verbindung. Zahngesundheit ist also keine rein ästhetische Angelegenheit. Es geht um Lebensqualität und körperliche Unversehrtheit.

Mundhygiene und Prophylaxe als Grundlage

Zähneputzen ist Pflicht. Das bekommen Sie von Kindesbeinen an mit. Der tägliche Griff zu Bürste und Zahnpasta ist jedoch nur das absolute Minimum. Die Zahnreinigung erfolgt idealerweise auch mittels Zahnseide und Interdentalbürstchen. Letztere sind vor allem für Kinder mit Zahnspangen ein wichtiger Teil der täglichen Routine. Sowohl für Erwachsene als auch Kinder bietet sich abschließend die Anwendung eines Mundwassers an.

Konsequenzen bei mangelnder Mundhygiene

Plaquebildung führt zu Zahnstein, Zahnfleischentzündungen und zu Verfärbungen. Bei anhaltend mangelnder Mundhygiene stellt sich eine sogenannte Parodontose ein. Dabei geht das Zahnfleisch allmählich zurück und legt dabei den Zahnhals frei. Da hier die Nervendichte sehr hoch ist, führt das zu Schmerzen. Dieser Zustand ist irreversibel.

Die Verfärbungen sorgen dafür, dass die Zahnfarbe in Richtung Gelb tendiert. Bei Kindern mit Zahnspange kommt es dagegen zu weißen Flecken auf der Zahnoberfläche. Beides wirkt ungepflegt und der zuvor erwähnten Umfrage zufolge, beeinflusst das auch unsere Art zu kommunizieren und wahrgenommen zu werden. Im schlimmsten Fall jedoch bildet sich Karies und gefährdet das Bestehen Ihrer Zähne

Prophylaxe zur Vermeidung von Spätfolgen

Der Gang zum Zahnarzt ist sehr verbreitet. Doch ein Besuch beim KFO (Kieferorthopäden) ist bei Erwachsenen schon seltener der Fall. Bei Kindern ist das Vorschulalter (die Wachstumsphase) ein guter Zeitpunkt, Fehlstellungen zu identifizieren. Genaugenommen sollten regelmäßige prophylaktische Untersuchungen ab diesem Alter erfolgen. Die Kieferorthopädie hat mittlerweile gute Möglichkeiten, Fehlstellungen zu korrigieren.

Erwachsene: Zahnfehlstellungen nachhaltig begradigen

Nicht nur Kinder können von einer Korrektur profitieren. In jedem Alter ist eine solche Behandlung möglich. Bei der Untersuchung in der kieferorthopädischen Praxis werden jedoch nicht nur Fehlstellungen diagnostiziert. Auch ungesunde Angewohnheiten (sogenannte "habits") können erkannt und mit therapeutischen Mitteln behoben werden.

Für nachhaltig gesunde Zähne ist also nicht nur der Gang zum Zahnarzt wichtig. In jedem Alter sollte langfristig gedacht werden und der Rat eines Kieferorthopäden hinzugezogen werden.

Auch für Männer und Frauen gibt es Möglichkeiten zur Zahnkorrektur. © Pixabay.com © killC4m CCO Public Domain

Der Weg zum gesunden und schönen Lächeln

Da Zähne ein Leben lang in Bewegung sind und auch im Erwachsenenalter diese Dynamik nicht verlieren, ist es für eine KFO-Behandlung nie zu spät. Korrekturen können Sie vornehmen lassen bei:

Schiefen Zähnen

Gedrehten Zähnen

Eng stehenden Zähnen

Zahnlücken

Anderen Fehlbissen

Der Ablauf: Keine Angst vor dem Kieferorthopäden

Für Ihre kieferorthopädische Behandlung wird zu Anfang ein Erstgespräch vereinbart. Ängsten, Sorgen und Wünschen Ihrerseits wird gleichermaßen Gehör geschenkt wie Ihren Fragen. Die Situation Ihrer Zähne wird bei diesem Termin ebenfalls in Augenschein genommen.

Sie können in einer modernen KFO-Praxis ein 3D-Modell anfertigen lassen. Dieses zeigt Ihnen nicht nur anschaulich den Ist-Zustand. Mit Hilfe der Software ist es möglich, das Ergebnis der Behandlung zu prognostizieren. Anschließend kann die Behandlung geplant werden. Für schöne Zähne auch während der Behandlung stehen praktisch unsichtbare Methoden zur Verfügung:

Festsitzende, aber unauffällige Spangen (hinter den Zähnen liegende linguale Spange, Brackets aus Keramik)

Herausnehmbare Spangen

Durchsichtige Zahnschienen (Invisalign)

Behandlungserfolg und Stabilisierungsphase der Erwachsenenbehandlung

Nach einigen Monaten ist diese Behandlung abgeschlossen. Für die Nachhaltigkeit des Ergebnisses beginnt für Sie nun die Stabilisierungsphase. Mithilfe eines Retainers (hinter den Frontzähnen fest angebrachtes Stabilisierungsdrähtchen) oder einer Retentionsschiene (Kunststoffschiene, die die Zähne in der Endposition der Behandlung hält) wird die erfolgreiche Korrektur fixiert. Für ein dauerhaft schönes Lächeln und gesunde Zähne.