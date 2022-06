Ombré-Blush: Beauty-Tipp für einen natürlichen Rouge-Effekt

Simpel umzusetzen, aber gerade deswegen wunderschön: Ombré-Blush ist der Beauty-Tipp im Sommer 2022. Der Trend begeistert gerade zahlreiche TikTok-Nutzer und sorgt für eine natürliche Sommerröte im Gesicht.

Ombré war in den vergangenen Jahren in Sachen Beauty überall: von Ombré Hair über Ombré Lips bis hin zu Ombré Nails. Und der Trend ist noch lange nicht vorbei. Dieses Jahr sorgt Ombré-Blush im Gesicht für einen Frischekick für den Teint. Die Schminktechnik mit verschiedenen Rouge-Nuancen lässt uns wacher und gesünder aussehen - gerade so als wären wir am ersten Urlaubstag frisch von einem ausgiebigen Tag am Strand zurückgekehrt. (33), Bella Hadid (25) und viele ihrer Kolleginnen lieben den minimalistischen Look.

Ombré-Blush zaubert uns leicht gerötete Wangen, ohne dass wir uns dafür der Sonne aussetzen müssen. Neue Produkte müssen wir uns dazu nicht kaufen, denn der Beauty-Trick ist sehr einfach und simpel umzusetzen.

Ombré-Blush - so funktioniert's

Man benötigt zwei bis maximal drei verschiedene Blush-Töne aus seiner persönlichen Make-up-Palette. Orange oder pfirsichfarbene Nuancen sehen zum Beispiel zu gebräunter Sommerhaut besonders schön aus. Aber auch verschiedene Rosé-Kombinationen sorgen für einen wundervollen Ombré-Effekt.

Weiter geht es im Gesicht: Den dunkelsten Farbton trägt man ganz oben an den Wangenknochen im Bereich des Haaransatzes auf. Zur Gesichtsmitte hin wird der Ton immer heller. Aktuell ist es in Beauty-Influencer-Kreisen übrigens beliebter, das Rouge eher weiter oben am Wangenknochen zu platzieren.

Anschließend wird das Rouge mit den Fingern oder einem angefeuchteten Beauty-Blender in die Haut eingearbeitet und die Übergänge zwischen den einzelnen Farbtönen verblendet. Fertig ist der Ombré-Blush-Effekt für natürliche Sommerröte. Der Look wirkt natürlicher und cleaner, wenn unter dem Blush nur die Tagespflege und eventuell ein Sonnenschutz aufgetragen wurde.

Ombré-Blush ist ein TikTok-Trend

Auf TikTok ist der Trend besonders beliebt. Ins Leben gerufen wurde der Trend von TikTokerin und Beauty-Content-Creatorin Leila Nikea. Ihr Video hat inzwischen zahlreiche Nachahmerinnen gefunden. Wir können es verstehen!