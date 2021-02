Fans feiern den offiziellen World nutella Day! Nicht nur an Feiertagen ein Genuss: Leckere Joghurt- und Beeren-Pancakes mit nutella.

Fans feiern am 5. Februar den World nutella Day.

Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man bekommt - außer es ist ein nutella-Glas. Die beliebteste Nuss-Nugat-Creme der Welt hat sogar einen eigenen Feiertag, der rund um den Globus von Fans der Lovebrand zelebriert wird. Die Bloggerin Sara Rosso hat 2007 den World nutella Day ins Leben gerufen - seitdem kommen Jahr für Jahr immer mehr Fans am 5. Februar in den sozialen Netzwerken zusammen und teilen ihre schönsten Momente rund um nutella.

Für das digitale Fan-Event 2021 bietet die Lovebrand unter über 120 kostenlose Rezept- und 40 Upcycling-Ideen sowie für Social Media kreative Filter und GIFs. Unter dem Hashtag #nutellarezept zeigen Fans ihre Leidenschaft für Rezeptideen rund um die Nuss-Nugat-Creme. Zu den Favoriten zählen die Joghurt- und Beeren-Pancakes: 15 g nutella pro Person reichen für den leckeren Snack aus, der in nur rund zehn Minuten servierfertig ist.

Rezept zu Joghurt- und Beeren-Pancakes mit nutella

Zutaten:

1 Tasse Allzweckmehl, 2 Esslöffel Kristallzucker, 1 Teelöffel Backpulver, 1/4 Teelöffel Backsoda, 1/4 Teelöffel Salz, 1/2 Tasse Milch, 1/2 Tasse fettarmer Naturjoghurt,3 Esslöffel geschmolzene Butter, aufgeteilt, 1 Tasse frische Blaubeeren, geteilt, 1/4 Tasse nutella

Zubereitung:

1. Mehl, Kristallzucker, Backpulver, Backsoda und Salz in einer Schüssel vermischen.

2. Milch in einer separaten Schüssel oder einem Messbecher mit Joghurt, Ei und 2 Esslöffeln geschmolzener Butter verrühren.

3. Über die trockenen Zutaten geben. Miteinander verrühren. 1/2 Tasse Blaubeeren unterheben.

4. Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen. Mit der restlichen Butter bestreichen. Ca. 1/4 Tasse des Teigs pro Pancake in die Pfanne geben. Ausbacken, bis sich Bläschen an der Oberseite bilden (ca. 2 Minuten). Wenden und braten, bis sie goldbraun sind. Beiseitelegen und warm halten. Mit restlicher Butter und Teig wiederholen

5. Pancakes gleichmäßig mit nutella bestreichen. Mit den übrigen Blaubeeren servieren.