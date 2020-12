Kaloriencheck: Plätzchen, Braten und Co. wieder abtrainieren

Süßen Leckereien an Weihnachten zu widerstehen, ist schwer. So gleichen Sie die Kalorien von Plätzchen, Braten und Co. mit Sport wieder aus.

25. Dezember 2020 - 11:00 Uhr | (eee/spot)

In Weihnachtsleckereien verstecken sich viele Kalorien. © Krakenimages.com / Shutterstock.com

Schlemmereien dürfen zur Weihnachtszeit nicht fehlen. Wer auf Figur und Gesundheit achten möchte, sollte jedoch in Maßen genießen. Denn: In Plätzchen, Braten und Co. verstecken sich zumeist viele Kalorien. Mit der richtigen Menge an Sport lassen die sich aber wieder abtrainieren. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert Lebkuchen vs. Crosstrainer Bei Lebkuchen muss das schlechte Gewissen nicht so groß sein wie bei anderen Leckereien. Trotzdem: 356 Kalorien kommen bei 100 Gramm zusammen. Um das wieder abzutrainieren, ist eine 30-minütige Einheit auf dem Crosstrainer von Nöten - und das in einem schnellen Tempo. Dominosteine vs. langsames Joggen Schokolade, Lebkuchen, Marzipan und dazu ein wenig Frucht: Dominosteine gehören an Weihnachten auf den Tisch. Der Kaloriengehalt ist allerdings stattlich: Ein Dominostein kommt auf 55 Kalorien, 387 Kalorien sind es bei 100 Gramm. Wer das wieder ausgleichen möchte, darf 45 Minuten Joggen gehen - immerhin in einem langsamen Tempo. Zimtsterne vs. schnelles Joggen Auch Zimtsterne gehören zu den Weihnachtsklassikern. Neben Mandeln, Haselnüssen, Eiweiß und Zimt enthalten die allerdings auch viel Zucker. Wie viele Kalorien bei 100 Gramm zusammenkommen? Satte 401. Um das zu verbrennen, muss man beim Joggen ein schnelles Tempo 25 Minuten lang durchhalten. Spekulatius vs. Krafttraining Spekulatiuskekse haben es ganz schön in sich. Sie bestehen aus Mürbeteig, der jede Menge Butter und Zucker enthält. Die würzige Weihnachtsnascherei weist bei 100 Gramm stolze 420 Kalorien auf. Ein Krafttraining mit Hanteln und Gewichte heben von 55 Minuten gleicht das wieder aus. Vanillekipferl vs. Radfahren Vanillekipferl haben es den Deutschen besonders angetan. Der nussige und buttrige Geschmack kommt aber nicht von ungefähr. 100 Gramm haben satte 483 Kalorien, davon gut 30 Gramm Fett. Wer Zeit und gutes Wetter hat, kann das mit einer kleinen Radtour ausgleichen - 50 Minuten Radeln verbrennt an die 480 Kalorien. Weihnachtsgans, Klöße und Blaukraut vs. Laufen Nicht zu vergessen sind die Kalorien, die bei einem klassischen Weihnachtsfestmahl zusammenkommen. Eine Portion Gans, Klöße und Blaukraut ergeben 770 Kalorien. Wer die nicht auf den Hüften haben möchte, sollte eine Stunde laufen gehen - aber zügig. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de