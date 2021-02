Jessica Paszka fühlt sich trotz 19 Kilo mehr rundum wohl

Jessica Paszka erwartet derzeit ihr erstes Kind. Obwohl sie bereits satte 19 Kilo zugenommen hat, fühlt sich die 30-Jährige pudelwohl.

Jessica Paszka (30, ) wird bald zum ersten Mal Mutter und könnte kaum glücklicher sein. Daran scheinen auch die Schwangerschaftspfunde nichts zu ändern, wie der ehemaligen "Bachelorette" hervorgeht.

"Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt!"

"Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt! Ich bin schon 19 Kilo schwerer und freue mich von Tag zu Tag mehr auf unseren kleinen Schatz", ist auf der Social-Media-Plattform neben einem kurzen Video zu lesen. Es zeigt Paszka bei einem Fotoshooting in einer Kombination aus einer eng anliegenden schwarzen Hose und einer farblich passenden Bluse mit Flatterärmeln.

In den vergangenen sechs Wochen postete die werdende Mama immer wieder Aufnahmen ihres wachsenden Baby-Bauchs auf Instagram. Viele Schnappschüsse zeigen die 30-Jährige in betont sexy Posen, häufig umschließt sie mit einer Hand ihren Bauch. Auf einigen Bildern ist auch ihr Verlobter Johannes Haller (33) zu sehen, der an Heiligabend 2020 um Paszkas Hand anhielt.

Das Baby soll Anfang Mai in Spanien zur Welt kommen

Paszka und Haller lernten sich 2017 in der RTL-Dating-Show "Die Bachelorette" kennen. Damals gab die gebürtige Essenerin allerdings nicht Haller, sondern Metal-Schlagzeuger David Friedrich (31) die letzte Rose. Erst zwei Jahre später wurden die beiden ein Paar, Anfang Oktober 2020 machten sie ihre Beziehung öffentlich.

Die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes wird Anfang Mai erwartet, mittlerweile lebt das Paar gemeinsam auf Ibiza. Paszka folgte ihrem Verlobten im vergangenen Monat auf die spanische Insel, nachdem Haller bereits im Frühjahr 2020 dorthin ausgewandert war.