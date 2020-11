Heißhunger ade: Drei gesunde Snackideen fürs Homeoffice

Im Homeoffice kämpfen viele mit Heißhungerattacken. Immer zu Süßigkeiten zu greifen, ist keine gesunde Lösung. Deshalb hat Ernährungsexpertin Veronika Pichl drei leckere Snackideen zur Hand.

Im Homeoffice sind viele Berufstätige von Stressessen und Dauerappetit geplagt. Regelmäßig landen Süßigkeiten und Knabberzeug auf dem Schreibtisch, denn "wir fühlen uns dadurch gut, zumindest kurzfristig", weiß Ernährungsexpertin Veronika Pichl. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät sie ihre drei liebsten Snackideen, die eine gesunde Alternative zum "kohlenhydrat- und fettreichem Essen" sind.

Kaffee-Oatmeal

Zutaten für eine Person: 200 ml Milch, 1 Espresso (circa 65 ml), 1 reife Banane, 2 Msp. Vanillepulver, 2 Msp. Zimt, 100 g Heidelbeeren, 1 Msp. Kakaopulver

Zubereitung: Die Milch in einem Topf aufkochen. Den Espresso zubereiten und mit den Haferflocken zur Milch geben. Alles bei schwacher Hitze fünf Minuten köcheln lassen. Dabei gelegentlich umrühren. Die Banane schälen, stampfen und unterrühren. Masse mit Vanillepulver und Zimt abschmecken. Anschließend den Haferbrei von der Herdplatte nehmen und weitere fünf Minuten quellen lassen. Nun in eine Schüssel füllen und mit Heidelbeeren und Kakao garnieren. Das Topping ist nach Belieben variierbar.

Kräuteromelette mit Ricotta

Zutaten für zwei Personen: 4 Eier, ½ Bund Petersilie, 10 Blätter Basilikum, ½ Bund Schnittlauch, Salz, Pfeffer, 1 EL Öl, 50 g Ricotta, 20 g Walnusskerne

Zubereitung: Eier in eine Schüssel aufschlagen und mit dem Schneebesen verquirlen. Kräuter waschen und trocken schütteln. Einige Basilikumblätter zur Seite legen, die restlichen Kräuter hacken und zu den Eiern geben. Eier- Kräuter-Mischung salzen und pfeffern. Öl in einer Pfanne erhitzen, Eier-Kräuter-Mischung hineingießen und etwa drei Minuten stocken lassen. Deckel auflegen und die Masse weitere fünf Minuten bei mittlerer Hitze durchgaren. Omelette auf einen Servierteller geben und Ricotta mit einem Löffel darauf verteilen. Mit Walnüssen und restlichem Basilikum bestreuen.

Karottensticks mit Hummus, Vollkornkräcker und Apfelstücke

Zutaten für eine Person: 1 Dose Kichererbsen, 1 Zitrone, ½ Knoblauchzehe, 2 EL Tahin (Sesammus), 1 ½ TL gemahlener Kreuzkümmel, 3 EL Öl, 3 EL Wasser, Salz, 2 Karotten, 1 Apfel

Zubereitung: Kichererbsen in einem Sieb abtropfen lassen und mit kaltem Wasser gut durchspülen. Zitrone auspressen. Knoblauchzehe abziehen und fein hacken. Kichererbsen zusammen mit Zitronensaft, Knoblauch, Tahin, Kreuzkümmel, Olivenöl und Wasser in einem Mixer pürieren, bis ein cremiges Mus entsteht. Nach Bedarf noch etwas mehr Wasser hinzufügen, bis die gewünschte Sämigkeit erreicht ist. Hummus mit Salz abschmecken.

Karotten putzen oder schälen und in Stifte schneiden. Den Apfel waschen, abtrocknen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden (zum Beispiel mit einem Gemüsehobel). Das geschnittene Obst und Gemüse mit den Vollkornkräckern und Hummus in eine passende Lunchbox füllen oder auf einem großen Teller anrichten.

Veronika Pichl ist Buchautorin und beschäftigt sich mit den Themen Ernährung, Abnehmen, Bewegung und Glücklichsein. Weitere Rezepte sind in ihren Büchern , und (Riva) zu finden.