Häkeltops sind nicht nur am Strand ein Hingucker

Stars wie Bella Hadid oder Ella Emhoff zeigen schon lange, dass gehäkelte Kleidung nicht nur was für betagte Damen ist. Wer im Lockdown Häkeln als Hobby aufgenommen hat, darf sich freuen: Der sogenannte "Crochet"-Look ist 2021 voll im Trend.

Wer im Lockdown das Häkeln als Zeitvertreib aufgenommen hat, darf sich freuen: Häkel-Looks, wie etwa Tops oder Kleider, sind im Frühjahr und Sommer 2021 voll im Trend - und das nicht nur am Strand. Schon auf den Fashionshows der großen Modehäuser war zu sehen, dass "Crochet" zu den Favoriten des Jahres gehört. Und auch Stars wie oder stehen auf Bucket-Hats, Tops und Hosen in dem Stil.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das Besondere an gehäkelten Kleidungsstücken ist, dass sie dank der kleinen Lücken im Stoff im Sommer schön luftig und leicht sind. Sie wirken lässig und sind gleichzeitig ein auffälliger Hingucker. Wenn es im Frühjahr draußen noch frisch ist, lassen Häkeltops- und kleider sich auch mit anderen Kleidungsstücken kombinieren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Häkel-Kleidungsstücke kombinieren

Gehäkelte Kleidungsstücke kommen in allen Formen und Farben daher. Ein bunter Häkelpullunder oder ein Top machen aus einem schlichten Outfit wie Jeans und weißes Hemd einen aufregenden Look. Kleider können im Frühjahr gut über dünnen Rollkragenoberteilen getragen werden und machen bei höheren Temperaturen dann auch alleine eine gute Figur.

Lange Häkelpullover sind hingegen perfekt zum Überwerfen an warmen Sommerabenden. Auch Hosen im Crochet-Style sind im Trend: Da diese meist relativ auffällig sind, lassen sie sich am besten mit simplen Oberteilen, wie etwa einem schlichten weißen Top, kombinieren.

Auch Accessoires gibt es in dem Look

Wer sich noch nicht so ganz an einen kompletten Crochet-Look herantraut, kann sich dem Trend erstmal mit Accessoires annähern. Auch hier ist die Auswahl groß: Bucket-Hats, , sind die perfekte, luftdurchlässige Kopfbedeckung für sonnige Tage im Frühjahr und Sommer. Gehäkelte Taschen in verschiedenen Größen erleben dieses Jahr ebenfalls ein Comeback und sind eine tolle Ergänzung für schlichte Sommer-Outfits. Sogar kleinere Accessoires wie Ohrringe und Armreifen kommen im Häkel-Look daher.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert