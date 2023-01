Haarverdichtungen vom Spezialisten: Damit der Jolie-Fauxpas ausbleibt

Nicht richtig gesetzte Haarverlängerungen oder -verdichtungen sehen nicht nur unschön aus, sondern können auch die eigenen Haare schädigen.

Fans und Fotografen staunten nicht schlecht, als Angelina Jolie in ihrem aufregenden Kleid von Versace über den roten Teppich in Rom lief. Nicht ihr Metallic-Look oder die endlos langen Beine standen im Fokus, sondern ihr Frisur-Desaster. Jolie hatte sich für den glamourösen Auftritt extra eine Haarverlängerung zaubern lassen, doch das Ergebnis machte sprachlos. Damit ist die Lara-Croft-Darstellerin nicht allein...

So sollten Extensions nicht aussehen

Auf den roten Teppichen dieser Welt scheint stets alles perfekt. Doch Angelina Jolie zeigte beim Filmfestival in Rom 2021, dass es auch (unfreiwillig) unperfekt geht: Sicheren Schrittes stolzierte die Beauty in ihrem Versace-Glitzerkleid über den roten Teppich. Zunächst klicken die Objektive der Fotografen voller Begeisterung auf die spektakuläre Robe, die sich auch zart und glamourös zugleich an den trainierten Körper schmiegte. Doch als sich Jolie in das Seitenprofil drehte und den anwesenden Journalisten winkte, wurde der Fauxpas deutlich: Ihre Extensions hingen lieblos und nicht gestylt über den sonst makellosen Rücken und wurden einfach gerade abgeschnitten.

Sie gilt als Schönheitsideal Modeikone für viele, doch auch Angelina Jolie hat Beauty-Schwächen. 2021 machte ein Extensions-Fail auf dem Laufsteg deutlich, dass auch sie nicht perfekt ist.

Die Schauspielerin selbst schien das haarige Missgeschick gar nicht bemerkt zu haben, doch die Stylisten hätten es sehen müssen. Seit dem Auftritt wurde die Hollywood-Darstellerin nicht wieder mit einer Haarverlängerung gesehen, sondern trägt stolz ihren geraden, lässigen Look.

Jolie-Frisur als Styling-Vorbild für die starke Frau von heute

Durch ihre grazile Statur wirkt sie körperlich fast zerbrechlich und elfengleich. Doch Angelina Jolie schafft es durch geschickte Styles immer wieder, sich kraftvoll und dynamisch in Szene zu setzen. Schließlich benötigt die ehemalige UN-Botschafterin bei Ansprachen vor Tausenden zu den Themen Hunger, Krieg oder Frauenrechte einen selbstsicheren Auftritt.

Unterstrichen wird der klare Look nicht nur durch die gut sitzenden Blazer und weiten Hosen, sondern auch durch ihre Frisur. Die feinen glatten Haare wirken durch einen geschickten Fransenschnitt viel voluminöser und setzen das filigrane Gesicht perfekt in Szene.

Hin und wieder greift die Hollywood-Beauty auch zu Haarverlängerungen, um vor allem in edlen Abendkleidern gute Figur zu machen. Jolie ist vor allem für viele Damen ab 40 nicht nur charakterlich, sondern auch optisch eine echte Inspiration. Ein , spezialisiert auf Haarverlängerungen und -verdichtungen hilft sogar dabei, den Jolie-Abendlook ganz ohne Extension-Fauxpas umzusetzen.

Zu haarig: Warum der Wunsch nach Megamähne auch schaden kann

Nicht nur Frauen, die wie die Hollywood-Schauspielerin einen besonders feingliedrigen Schulter- und Nackenbereich haben, können unter falsch gesetzten Haarverlängerungen leiden. Beim ersten Mal sind leichte Spannung Kopfschmerzen zwar durch die zusätzlichen Haare normal, doch sie verschwinden meist nach kurzer Zeit wieder.

Wurden jedoch zu viele Haare unpassend zur Kopfhaut oder Kopfstruktur eingesetzt, werden die Schmerzen zur echten Qual. Deshalb sollten auf Verlängerungen und -verdichtungen immer von ausgewiesenen Profis durchgeführt werden, denn sie wissen genau, wie die optimale Haarmenge und -struktur bestimmt wird.

Frauen und ihre Haare: Darum fühlt sich eine lange Mähne so sexy an

Diese forsa-Studie zeigt, was viele längst vermuteten: Lange Haare bei Frauen kommen nicht nur bei Männern (mit über 37 Prozent), sondern auch bei den Geschlechtsgenossinnen (mit mehr als 36 Prozent) richtig gut an. Natürlichkeit liegt dabei voll im Trend. Zwar verschönern Damen ihre Haare gern mit einer Verlängerung oder Verdichtung, doch dabei darf es gern bei Farbe und Schnitt natürlich zugehen. Über 50 Prozent aller Befragten bevorzugen in der Studie den natürlichen Look, bei dem eigene und eingefügte Haare fast unsichtbar miteinander verschmelzen.

Der glatte Jolie-Look kommt nicht nur bei den Damen, sondern auch bei den Männern besonders gut an. Über 53 Prozent der befragten Herren finden Locken und Wellen weniger schön. Auch bei der Haarfarbe haben vor allem Männer klare Favoriten: blond. Nicht nur die forsa-Umfrage, sondern auch eine wissenschaftliche Studie zeigt, dass Männer den Rahmen mit blonder Haarpracht mehr Lebensfreude und Spaß zuschreiben, sie als attraktiver wahrnehmen. Braune Haare, wie sie Angelina Jolie trägt, werden hingegen nur mit ca. 28 Prozent von den Herren bevorzugt.

Unabhängig von der Farbe ist vor allem die Länge für viele Damen entscheidend. Mit langen Haaren verbinden sie Weiblichkeit und fühlen sich äußerst begehrenswert. Nicht von ungefähr, denn schon in der alten Mythologie wurde den Haaren eine ganz besondere Kraft zuteil. Eva wird beispielsweise bei den Darstellungen im Paradies mit einem nackten Körper und langen Haaren symbolisiert.

Die Haare als natürlicher Schutzmantel: Eine lange Mähne verleiht Stärke

Samson ist als Heldengestalt im Buch der Richter des Alten Testaments bekannt. Auffällig dabei sind nicht nur seine sagenumwobenen Kräfte, sondern auch die nähere Beschreibung seiner langen Haare. Auch heute dient eine lange Mähne für viele noch immer als natürlicher Schutzschild. Psychologen wissen, dass wir unsere Haare benutzen, um uns beispielsweise in nervösen Situationen selbst zu beruhigen.

Wer aufgeregt ist, spielt sich gern mit dem Daumen und Zeigefinger in den Haaren und umfasst einzelne Strähnen als Halt. Je länger und kräftiger die Haare dabei sind, desto effektvoller ist diese Geste. Frauen setzen ihre Haarpracht auch gezielt zum Flirten ein. Viele werfen ihre wallende Pracht beispielsweise (unbewusst) in den Nacken, um damit ihre Flirtbereitschaft zu zeigen und für Aufmerksamkeit zu sorgen.