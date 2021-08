Haarpflege bei Hitze: Das hilft bei hoher Luftfeuchtigkeit

Hohe Luftfeuchtigkeit kann schnell zum Haar-Problem werden, vor allem bei Locken. Diese Styling-Tipps können gegen Frizz helfen.

Hohe Luftfeuchtigkeit ist einer der unangenehmsten Nebeneffekte des Sommers - vor allem für diejenigen, die mit welligem oder lockigem Haar gesegnet sind. Selbst die top gestylte Frisur mit viel Haarspray kann sich oft nicht gegen starke Luftfeuchtigkeit behaupten. Diese Haarpflege-Tipps können dann hilfreich sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Haare mit kaltem Wasser waschen

Warme Duschen sind definitiv angenehmer für den Körper - aber nicht unbedingt gesünder. Sowohl für die Haut als auch für die Haare ist kaltes Wasser besser. Am besten so kalt, wie man es selbst aushält. Die Haarwäsche mit kaltem Wasser sorgt für mehr Glanz im Haar und dafür, dass die Haare sich weniger kräuseln.

Haare komplett trocknen

Zwar fühlt es sich bei sommerlicher Hitze angenehm an, das Haus mit leicht feuchten Haaren zu verlassen, doch hilfreich ist es bei hoher Luftfeuchtigkeit keineswegs. Entweder die Haare komplett lufttrocknen lassen oder mit dem Föhn nachhelfen.

Feuchtigkeit und Pflege für die Haarspitzen

Brüchiges oder trockenes Haar leidet mehr unter hoher Luftfeuchtigkeit. Wichtig ist es also, dass besonders die Haarspitzen in einem gesunden Zustand sind. So können etwa Leave-in-Spülungen oder Haaröle helfen, die Haare mit Feuchtigkeit zu versorgen und vor Kräuseln zu schützen. Auch Shampoo und Spülung sollten möglichst feuchtigkeitsspendend sein.

Ein wenig Hitze kann helfen

Die Haare nach dem Trocknen mit ein wenig Hitze, etwa einem Glätteisen oder Lockenstab, zu behandeln, kann dabei helfen, sie vor Luftfeuchtigkeit zu schützen. Dabei sollte man eher kleinere Haarsträhnen auf einmal nehmen, anstatt größere Abschnitte zu bearbeiten. Und den Hitzeschutz nicht vergessen!