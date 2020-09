"Game of Thrones"-Star Lena Headey ist kaum wiederzuerkennen

Mit Maske und wilder Mähne: So bekommen Fans Schauspielerin Lena Headey nur selten zu Gesicht.

Normalerweise trägt Schauspielerin Lena Headey (46) ihre dunklen Haare eher zusammengesteckt, in griff sie als Cersei Lennister auf eine blonde Perücke zurück. , auf dem die Britin kaum wiederzuerkennen ist: Ein Mundschutz bedeckt ihr Gesicht, die brünetten Haare stehen ihr zu Berge.

"Wie oft kämme ich meine Haare?", fragte Headey im selben Zuge ihre rund 3,6 Millionen Follower. Sie gab die Antwortmöglichkeiten: "A: Nie. B: Nie. C: Nur wenn ich beim Friseur bin und er mich darum bittet." In den Kommentaren tippten die meisten ihrer Fans auf Antwort C, wohl auch, weil sich Headey auf dem Foto offensichtlich in einem Friseursalon befindet. Ob für die wilde Mähne und die grauen Ansätze, die auf dem Schnappschuss deutlich zu erkennen sind, wohl nun das letzte Stündlein geschlagen hat?