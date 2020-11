Die besten Stiefel für kräftige Waden

Noch keine Winterstiefel im Schrank und die Suche gestaltet sich schwierig? Mit diesen Modellen sind Frauen mit kräftigen Waden am besten beraten.

Schön sollen sie aussehen, passen sollten sie allerdings auch: Der Stiefelkauf ist für manche Frauen ein wahrer Graus. Häufig scheitert die Anprobe an einem zu engen Schaft. Das Bein wirkt gequetscht oder die Wade passt erst gar nicht hinein. Zu welchen Modellen sollten Frauen mit kräftigen Waden am besten greifen?

Besonders geeignet sind Stiefel aus weichem Veloursleder. Das Material schmiegt sich sanft ans Bein und weitet sich bei Bedarf noch ein wenig. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte ein Modell wählen, das über zusätzliche Stretcheinsätze verfügt. Das Hineinschlüpfen in den Stiefel wird dadurch erleichtert und auch der Tragekomfort nimmt zu. Außerdem hilfreich: Zahlreiche Hersteller bieten mittlerweile sogenannte Weitschaftstiefel an, die auf die Bedürfnisse von Frauen mit kräftigen Waden zugeschnitten sind.

Die richtige Form

Schmeichelhaft für etwas kräftigere Beine sind Schuhe in spitzzulaufendem Design. Die Schuhspitze verlängert das Bein optisch und lässt es schmaler wirken. Auch Absätze sowie die Farbe Schwarz oder eher dunkle Töne wie Weinrot oder Olive begünstigen diese Wirkung. Eine matte Farbgebung des Schuhs schluckt das Licht und zaubert eine schlanker wirkende Form. Curvymodel Angelina Kirsch (32, ) macht es mit ihrem wintertauglichen Overknee-Modell vor.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Bei der Form des Stiefelabsatzes hat Frau ebenfalls die Qual der Wahl. Hier ist es sinnvoll, die goldene Mitte zu treffen. Dünne Pfennigabsätze können im Verhältnis zum Bein schnell unterdimensioniert wirken, breite Blockabsätze hingegen zu klobig. Die ideale Lösung sind Blockabsätze, die nach unten schmal zulaufen. Curvymodel Hunter McGrady (27) setzt diesen Rat bei ihrem schwarzen Ledermodell ideal um und punktet mit einem trendigen Stiefellook.