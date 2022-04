Deshalb darf das weiße Hemd im Frühling nicht fehlen

Auf der Suche nach einem Alleskönner, der nie aus der Mode kommt? Dann ist das weiße Hemd die richtige Wahl. So stylen Fashionistas den Klassiker im Frühjahr 2022.

Gehört in jeden Kleiderschrank: das weiße Hemd.

Ob klassisch zum Hosenanzug, lässig zur Jeans oder oversize als Kleid - kaum ein Kleidungsstück ist so wandelbar wie das weiße Hemd. In jedem gut sortierten Kleiderschrank sollte eines zu finden sein.

Vom Allrounder kriegen auch die Designer nicht genug. Saison für Saison interpretieren sie ihn neu. In den aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektionen besticht das weiße Hemd durch raffinierte Details wie zusätzliche Nähte (Prada), drapierte Kragen (Jil Sander) oder überlange Ärmel (Raf Simons). Im Herbst/Winter werden wieder klassische Schnitte dominieren. Alaïa, Gucci oder Christian Dior beweisen: Am weißen Hemd führt 2022 kein Weg vorbei.

So stylen Mode-Profis das weiße Hemd

Auch auf den Straßen der Modemetropolen ist das Kleidungsstück allgegenwärtig. , ohne dabei frieren zu müssen. Statt es unter einem Pullover zu verstecken, zieht sie diesen darunter an und lässt die obersten Knöpfe des Hemdes offen. Ein lässiger Look für kühle Frühlingstage.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

, wie sie auf Instagram beweist. Zum weißen Hemd, das sie zum Cardigan umfunktioniert hat, trägt sie ein farblich abgestimmtes Tanktop. So können ihr die Temperaturschwankungen im Laufe des Tages nichts anhaben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im Frühjahr/Sommer 2022 dreht sich alles um die Körpermitte. Sie kommt durch angesagte Low-Rise-Jeans ebenso gut zur Geltung wie durch bauchfreie Tops in Blusenoptik. . Wer kein Crop-Modell besitzt, kürzt ein bereits vorhandenes Hemd. Weniger radikal als der Griff zur Schere: Das Hemd nur bis zur Mitte zuknöpfen und die Enden verknoten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Schauspielerin und Sängerin Zendaya (25) machte den Look bei den diesjährigen Oscars sogar galatauglich. Im weißen, kurzen Seidenhemd und silbernen Paillettenrock wurde sie zum Blickfang des Abends.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Vom Skandal zum Klassiker

Das weiße Hemd hat eine lange Geschichte. Als sich Marie-Antoinette (1755-1793) in einem Vorläufer des Baumwollhemdes statt in teurer Seide portraitieren ließ, löste sie einen Skandal aus. Dadurch stieg zwar die Nachfrage nach Baumwolle, das weiße Hemd blieb aber wohlhabenden Männern vorbehalten. Das änderte sich erst mit der von Coco Chanel (1883-1971) geprägten Revolution der Damenmode in den 1920er-Jahren.

Kurz darauf eroberte das Kleidungsstück die Leinwand. Unvergessen bleibt etwa Audrey Hepburn (1929-1993) im weißen Hemd, blauen Rock und gestreiften Seidenschal in "Ein Herz und eine Krone" (1953). Später gaben androgynere Stylings à la Diane Keaton (76) in "Der Stadtneurotiker" (1977) den Ton an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Seine Hochblüte erlebte das weiße Hemd mit der minimalistischen Mode der Neunziger. Seither ist es nicht mehr vom Laufsteg wegzudenken.