Bestes Maca Pulver in 2023 – Top Marken und Produkte

In Peru kennt und liebt man Maca schon seit Jahrtausenden. Jetzt kommt die kleine, gelbe Knolle langsam auch zu uns. Was Maca ausmacht - und welches Pulver am besten zu Dir passt.

In Peru kennt und liebt man Maca schon seit Jahrtausenden. Jetzt kommt die kleine, gelbe Knolle langsam auch zu uns. Zu Recht hat sie sich bereits die Bezeichnung als Superfood verdient. Das aus der Knolle gemahlene Pulver ist nicht nur wahnsinnig gesund, sondern schmeckt gleichzeitig angenehm süßlich. Außerdem werden der Knolle viele positive Effekte auf die Gesundheit nachgesagt.

Wie so oft wollen alle auf der Welle mitschwimmen, die Maca zu uns bringt. Damit du dich im Anbieter-Dschungel zurechtfinden kannst, haben wir für dich die fünf besten Maca-Anbieter und Pulver zusammengestellt. Erfahre, was sie ausmacht und welches Pulver am besten zu dir passt. Am Ende unserer Reise versorgen wir dich zusätzlich mit wissenswerten Fakten zum Thema Maca und der Pulverherstellung und wie du gutes von schlechtem Pulver unterscheidest.

Die Top 5 der Maca Pulver

Maca-Pulver der Ölmühle Solling © Green Living Group

Vorteile

kontrolliert biologischer Anbau

geringe Portionsgröße und damit niedriger Preis

wiederverschließbare Verpackung

vegan

Nachteile

keine

Was die Ölmühle Solling ausmacht

Die Ölmühle Solling ist ein Familienunternehmen aus dem Weserbergland. Seit mehr als 25 Jahren stellt sie neben Produkten aus der Maca-Knolle auch Speiseöle in Bioqualität sowie Feinkostspezialitäten her. Auch Naturkosmetikprodukte findest du in ihrem Onlineshop.

Darüber hinaus ist die Ölmühle Solling persönlich in mehreren Mühlenläden vertreten. Liegen Boffzen und Köln nicht in deiner Nähe, bieten möglicherweise unabhängige Fachgeschäfte aus deiner Umgebung die hochwertigen Bioprodukte an.

Mittlerweile ist aus der kleinen, familiären Bio-Manufaktur ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern geworden. Trotzdem ist sich die Ölmühle Solling treu geblieben. Einwandfreie Bioqualität und Genuss kombiniert mit den Heilkräften der Natur findest du in den mehr als 230 einzelnen Produkten.

Dass das Familienunternehmen so groß werden konnte, hat es auch seiner kundenorientierten Arbeitsweise zu verdanken. Die Ölmühle Solling möchte gesundheitsbewussten Menschen das bieten, was sie suchen: Hochwertige Naturprodukte ohne Zusatzstoffe aus nachvollziehbaren Quellen. Dafür arbeitet sie mit verschiedenen Laboren zusammen, die die Qualität ihrer Produkte ständig überprüfen.

Du möchtest dich über das Thema Öl informieren? Dann besuche doch eine der von der Ölmühle Solling organisierten Informationsveranstaltungen. Dabei erweiterst du nicht nur dein allgemeines Wissen rund um die verschiedenen Öle. Saisonale Veranstaltungen kombinieren die Öle beispielsweise mit weihnachtlichem Backen oder der Kürbiszeit.

Das Maca Pulver der Ölmühle Solling

Die Ölmühle Solling hat ein Bio Maca Pulver in ihrem Sortiment. Du erhältst dein Pulver in einem wiederverschließbaren Beutel. Jeder Beutel enthält 250 g feines Pulver aus der Maca-Wurzel.

Das Pulver der Ölmühle Solling ist ein reines Naturprodukt. Es enthält keinerlei Zusatzstoffe. Du kaufst 100 % Maca Pulver, vegan, gluten- und laktosefrei.

Die schonende Trocknung garantiert sowohl die Bioverfügbarkeit als auch eine gleichbleibende Qualität. Naturprodukte unterliegen natürlich gewissen Schwankungen. Im Schnitt enthält das Pulver der Ölmühle Solling pro 100 g 14 g Eiweiß, 75 g Kohlenhydrate und 3,8 g Fett. Der Rest setzt sich aus Ballaststoffen und einer sehr geringen Menge Salz zusammen.

Drei Gramm täglich, eingerührt in Smoothies, Joghurt, Müsli oder einfach in Wasser aufgelöst, führen zur optimalen Wirkung des Pulvers. Diese tritt, dank der Feinheit des Pulvers, unverzögert ein. Die Ölmühle Solling empfiehlt das Pulver in Kombination mit Kokos oder Schokolade. Beide Geschmacksrichtungen ergänzen die süß-nussige Note der Maca-Knolle ideal.

Das EU-Bio-Siegel, ein Blatt, geformt aus zwölf weißen Sternen auf grünem Grund, versichert dir die Qualität des Produkts.

Unser Fazit

Das Pulver der Ölmühle Solling entspricht den europäischen Biostandards und garantiert damit ein hochwertiges, gut bekömmliches Naturprodukt. Das feine Pulver lässt sich leicht dosieren und dadurch ideal mit deiner ausgewogenen Ernährung kombinieren.

Schaust du dich im Onlineshop um, findest du sicherlich weitere interessante Produkte. Ab einem Einkaufswert von 95,01 € erhältst du deine Ware versandkostenfrei nach Hause. Holst du sie in einem der Mühlenläden ab, entfallen die Versandkosten natürlich auch darunter.

Besonders attraktiv ist die Kombination aus Informationsveranstaltung rund um das Ölhandwerk und Anwendungstipps. Die Ölmühle Solling lebt ihr Handwerk und möchte ihr Wissen mit ihren Kunden teilen. Wer hier kauft, begibt sich in fachkundige Hände, die sich seit einem Vierteljahrhundert mit Ölen, Nüssen und natürlich der Maca-Knolle beschäftigen.

2. – Maca-Pulver im Vorteilspack

Maca-Pulver der KoRo Drogerie © Green Living Group

Vorteile

Großpackung und dadurch kostengünstig

original Maca-Pulver aus Peru

hoher Ballaststoffgehalt

Transparenz

Nachteile

eventuell Schwierigkeiten, die Großpackung rechtzeitig aufzubrauchen

Was die KoRo Drogerie ausmacht

2012 gründeten Constantinos Calios und Robert Schyska die KoRo Drogerie GmbH. Damit wurde ein Unternehmen geboren, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochwertige Bioprodukte günstig und transparent an den Kunden zu bringen. Die KoRo Drogerie verfolgt dabei fünf Grundprinzipien, die auf all die angebotenen Produkte zutreffen sollen: hohe Qualität, Transparenz, kurze Handelswege, faire Preise und Großpackungen.

Letzteres fällt bei KoRo wohl als Erstes ins Auge. Kleine Portionen sucht man in ihrem Shop vergeblich. KoRo setzt auf Größe und verhindert dadurch Verpackungsmüll. Gerade bei regelmäßig genutzten Produkten wie Mehl, Gemüsebrühe oder Haferflocken sind geringe Portionsgrößen unsinnig. Zudem sind die Produkte von KoRo lange haltbar und können daher problemlos in Großpackungen angeboten werden.

Als Nächstes wird dir das minimalistische Verpackungsdesign auffallen. Die KoRo Drogerie verschwendet keine Ressourcen für aufwendige Designs, die ohnehin schnell wieder im Müll landen. Die Beutel sind funktional und lassen den Blick auf ihren Inhalt ohne Probleme zu.

Beides hat einen Vorteil für dich: KoRo bietet seine Produkte zu einem vergleichsweise niedrigen Preis an. Zusätzlich gehen sie dabei transparent vor und informieren ihre Kunden regelmäßig über Preisänderungen und wie diese zustande kommen.

Neben allerhand Lebensmitteln, darunter Nüsse, Trockenfrüchte, Frühstücksflocken, Getränke und Backzutaten, finden sich im Onlineshop von KoRo auch diverse Supplements und Non-Food-Artikel. KoRo versorgt dich mit Vorratsgläsern in verschiedenen Größen, Küchenhelfern, Deko, Kosmetik und sogar Futter für deinen Vierbeiner. Im Sortiment ist auch ein getreidefreies Hundetrockenfutter enthalten, das, wie sollte es auch anders sein, als Großpackung angeboten wird.

Das Maca-Produkt der KoRo Drogerie

KoRo hält ein Maca-Produkt für dich bereit. Es handelt sich dabei um Pulver in Bioqualität aus Peru. Verwendet werden dafür die gelben Maca-Wurzeln. Wie es für KoRo üblich ist, erhältst du das Pulver hier in einer Großpackung von 500 g.

Diese 500 g sind reines Pulver aus der gelben Maca-Wurzel. Es kommen keine Zusätze oder Konservierungsstoffe zum Einsatz. Du erhältst ein reines Naturprodukt, das aphrodisierend und aktivierend wirkt. Für optimale Ergebnisse nimmst du 4 g des Pulvers pro Tag zu dir.

Wie du das Pulver kombinierst, liefert KoRo dir gleich mit. Du findest viele verschiedene Rezeptvorschläge. Dank der Großpackung hast du genug Pulver, um sie alle nach und nach durchzuprobieren. Das MHD ist direkt auf der Shopseite einsehbar und liegt etwa 18 Monate in der Zukunft. Selbst wenn du nicht täglich die empfohlenen 4 g zu dir nimmst, hast du ausreichend Zeit, um das Pulver zu verbrauchen.

Im Schnitt enthält das Pulver von KoRo 11 g Eiweiß, 59 g Kohlenhydrate, 1,5 g Fett und 19 g Ballaststoffe auf 100 g. Das macht die Maca-Wurzel nicht nur zu einer guten Proteinquelle, sondern sie regt durch den hohen Ballaststoffgehalt auch die Verdauung an.

Unser Fazit

Kurze Handelswege, große Packungen und wenig Schnickschnack – Das kommt heute sehr gut an. KoRo kennt den Markt und seine Kunden, kommuniziert mit den Erzeugern und konnte in der Vergangenheit immer wieder Preisanpassungen an seinem Maca-Pulver vornehmen. So kostete dieses 2015 noch mehr als 32 € für 500 g. Momentan liegt der Preis bei sage und schreibe 9 € für dieselbe Menge. An der hervorragenden Qualität hat sich in dieser Zeit natürlich nichts geändert.

Die Versandkosten sind gering und entfallen ab einem Einkaufswert von 100 €. Das reichhaltige Angebot in ihrem Onlineshop lässt keine Wünsche offen. Überzeugt hat uns außerdem die hohe Transparenz und die Bemühungen von KoRo, ihre Kunden mit wichtigen Hintergrundinformationen zu versorgen. Bei KoRo erhältst du nicht nur hochwertige Produkte in Bioqualität, natürlich mit Zertifikat, zu fairen Preisen. Du kannst dich auch über alle damit in Verbindung stehenden Themen informieren.

3. – Superfood aus dem Familienunternehmen

Maca-Pulver von bioKontor © Green Living Group

Vorteile

drei verschiedene Portionsgrößen

geringe Versandkosten

ausschließliche Verwendung der gelben Bio Maca-Wurzel aus den Hochanden

Abfüllung in Deutschland

Nachteile

ab und an nicht vorrätig

Was bioKontor ausmacht

bioKontor ist ein junges Unternehmen. Gegründet wurde es erst 2017 in Emmerthal von Philip Meyer. Das kleine Unternehmen verbindet Leidenschaft für gesundheitsorientierte Ernährung und Lebensmittel, die dein Wohlbefinden steigern können.

Dafür stellt bioKontor ein Sortiment aus Pulvern, Mehlen, Tees, Ölen, Kapseln und weiteren Produkten zur Verfügung. Bei allen Produkten verfolgt das Unternehmen das Bestreben nach einem guten Geschmack und gleichzeitiger gesundheitssteigernder Wirkung. Es werden nur Produkte ins Sortiment aufgenommen, die sowohl den Biostandards entsprechen als auch einen positiven Nutzen für den Körper haben. Keines der Lebensmittel ist durch Farb-, Konservierungsstoffe oder andere nicht natürliche Inhaltsstoffe verändert.

Darüber hinaus ist dem Unternehmen Nachhaltigkeit und Transparenz sehr wichtig. bioKontor möchte die Umwelt mit dem Versand so wenig wie möglich belasten. Daher verwenden sie biologisch abbaubares Versandmaterial wo es nur geht und nutzen dieses gerne mehrmals.

bioKontor steht noch am Anfang seiner Reise. Das Start-up möchte in Zukunft mehr von der eigentlichen Produktherstellung übernehmen. Zurzeit kümmern sich noch sorgfältig ausgewählte Partner darum. Die dafür notwendigen Rohstoffe kauft bioKontor selbst ein.

Ständige Qualitätstests und Laboranalysen versichern die hochwertige Qualität der Lebensmittel. Sie ergänzen die geschulten Augen der Gründer und Mitarbeiter bei der Wahl der Rohstoffe.

Das Maca-Produkt von bioKontor

bioKontor bietet dir zurzeit ein Maca-Produkt: Ein Pulver aus der gelben Knolle. Du kannst aus drei Portionsgrößen zwischen 250 g und 1000 g wählen, wobei du mit der größten Packung am meisten Geld sparst. Das Pulver von bioKontor ist das günstigste der hier vorgestellten Maca-Produkte.

Die wiederverschließbaren Zip-Beutel ziert das Bio-Siegel. Entsprechend ist das hier angebotene Maca-Pulver selbstverständlich frei von Zusätzen wie Konservierungsstoffen oder Zucker. Du erhältst ein reines Naturprodukt, bestehend aus etwa 14 % Proteinen, 75 % Kohlenhydraten, 7 % Ballaststoffen und 4 % Fett. Das macht das Pulver zu einem gesunden Eiweißlieferanten, dem gleichzeitig positive Effekte auf die Gesundheit nachgesagt wird.

Die schonende Trocknung, bei der die Knolle nicht über 40 °C erhitzt wird, garantiert den Erhalt all ihrer wertvollen Inhaltsstoffe. Idealerweise genießt du das Pulver daher ebenfalls, ohne es stark zu erhitzen.

Die Maca-Wurzeln für ihr Pulver bezieht bioKontor aus den peruanischen Anden. Vor der Abfüllung in Deutschland unterzieht das Unternehmen das Pulver laboranalytischen Kontrollen. Das stellt die einwandfreie Qualität des Produkts sicher und sorgt für hohe Transparenz gegenüber dir, dem Kunden. Die Abfüllung erfolgt in schonender Handarbeit.

bioKontor empfiehlt eine Tagesdosis von 2–6 g von ihrem Superfood. Löse das Pulver in Wasser auf oder mische es in einen leckeren Smoothie. Zu Kokos passt es hervorragend. Alternativ kannst du es sogar zum Backen verwenden. Gib dazu einfach ein paar Löffel Pulver als Mehlersatz hinzu. Achte dabei aber darauf, die empfohlene Tagesdosis nicht zu überschreiten.

Unser Fazit

Superfood aus den peruanischen Anden, abgefüllt in Deutschland. bioKontor versorgt dich mit hochwertigem Maca aus der Ursprungsregion. Die Laborkontrollen werden regelmäßig und vor Ort vorgenommen. Das deutsche Bio-Siegel garantiert dir ein fantastisches Naturprodukt, das sowohl köstlich schmeckt, als auch deiner Gesundheit zugutekommt.

Durch die drei verfügbaren Portionsgrößen kannst du genau die Menge Maca auswählen, die auf dich passt. Für etwas Abwechslung probierst du dich einfach durch die im Shop angegebenen Rezepte.

Brauchst du dafür noch weitere Zutaten, bestellst du sie am besten direkt mit. Ab einem Einkaufswert von 29 € liefert bioKontor deine Bestellung versandkostenfrei zu dir nach Hause.

4. – mit der Natur, statt gegen sie

Maca-Pulver Vom Achterhof. © Green Living Group

Vorteile

verschiedene Produktgrößen

frei von Zusätzen

Abfüllung per Hand in Deutschland

Nachteile

keine Hinweise darauf, welche Knolle (gelb, rot, lila, schwarz) für das Pulver verwendet wird

Was Vom Achterhof ausmacht

Qualität, Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Expertise – Darauf kommt es Vom Achterhof an. Das Familienunternehmen aus Ostfriesland wurde von Thorsten Blank gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, naturbelassene, hochwertige Lebensmittel, Nahrungsergänzer und Gewürze auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig achtet das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und geht verantwortungsbewusst mit der Natur und seinen Handelspartnern um.

Vom Achterhof kauft in der Ursprungsregion eines Produkts ein. Damit profitieren sie und damit auch du von der Expertise der Einheimischen, die sich teilweise seit Jahrtausenden mit der Herstellung beschäftigen.

Das Unternehmen arbeitet dabei mit der Natur, nicht gegen sie. Diese Philosophie schlägt sich in den Eigenschaften all seiner Produkte nieder: Vom Achterhof bietet ausschließlich naturbelassene Produkte aus Urproduktion an. Sie verzichten auf jegliche Geschmacksverstärker oder andere künstliche Zusatzstoffe. Gleichzeitig achtet das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und verliert dabei den fairen Handel nicht aus den Augen. Vom Achterhof möchte sich stetig verbessern, um auch in Zukunft natürlich hergestellte Bio-Produkte anbieten zu können.

Dafür hält der Gründer persönlich seinen Kopf hin. Bevor ein neues Produkt in den Shop aufgenommen wird, testet Thorsten Blank es auf Herz und Nieren. Was seinen Qualitätsansprüchen nicht genügt, nimmt Vom Achterhof nicht in sein Sortiment auf.

Die Bio Maca-Produkte bei Vom Achterhof

Im Shop findest du zwei Produkte aus Maca: ein Bio Pulver und hochdosierte Bio Kapseln. Letztere enthalten ebenfalls das Bio Maca-Pulver.

Das angebotene Pulver erhältst du in drei verschiedenen Größen. Einsteiger beginnen mit 250 g. Wer sich mit der vielseitigen Anwendung von Maca bereits auskennt, greift am besten direkt zur großen 1000 g-Packung.

Das Pulver ist vegan, laktosefrei und ohne zusätzliche Süßungsmittel. Die hat es auch gar nicht nötig. Maca ist von Natur aus leicht süßlich und passt daher hervorragend zu allen möglichen Süßspeisen.

Vom Achterhof empfiehlt eine Tagesdosis von 2–3 g. Pur in Wasser aufgelöst oder in andere Getränke eingerührt entfaltet es ohne Verzögerung seiner Power. Etwas langsamer wirken die Kapseln. Dafür sind diese leichter zu dosieren. Das Pulver ist zudem schwer wasserlöslich, sodass es mitunter nötig ist, mehr als die empfohlene Dosis mit etwas Wasser zu einer Paste anzurühren. Die Paste lässt sich anschließend leichter mit einem Getränk mischen.

Die Kapseln sind vegan. Ihre Hülle besteht aus Hydroxypropylmethylcellulose, HPMC, einem hölzernen Zellstoff. Sie enthalten das im Shop verfügbare Pulver. Sechs Kapseln versorgen dich mit der empfohlenen Tagesdosis. Nimm sie mit ausreichend Flüssigkeit zu dir, um Nebenwirkungen vorzubeugen.

Unser Fazit

Nachhaltigkeit, fairer Handel und trotzdem gute Preise erwarten dich bei Vom Achterhof. Das angebotene Bio Maca Pulver wird in Deutschland per Hand abgefüllt und regelmäßig durch unabhängige Laborkontrollen geprüft. Thorsten Blank selbst, Gründer des Unternehmens, testete das Pulver als erster für dich. Seine durch jahrelange Erfahrung erworbene Expertise überzeugt von der Qualität seiner Produkte.

5. – schwarzes Maca für die Libido

Maca-Pulver von Edel Kraut: © Green Living Group

Vorteile

schwarzes Maca zum Einsatz bei sexueller Dysfunktion

sechs Produktgrößen

frei von Gentechnik

Nachteile

keine

Was Edel Kraut ausmacht

Edel Kraut bietet dir 100 % Natur. Die im Onlineshop angebotenen Produkte sind alle frei von künstlichen Zusätzen sowie bio-zertifiziert. Das 2016 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Qualität und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Deshalb besteht das Sortiment ausschließlich aus veganen Naturprodukten, die ohne Konservierungsstoffe und in Premiumqualität hergestellt werden. Dafür setzt Edel Kraut wo es geht auf Handarbeit, sodass viele der angebotenen Produkte von Hand verpackt werden.

Wie wichtig dem Unternehmen umweltschonende Maßnahmen sind, erkennst du zum einen an dem wiederverschließbaren Verpackungsbeutel. Zum anderen lässt Edel Kraut extra in Deutschland haltbare und attraktive Glasverpackungen herstellen. Dadurch kannst du bei den meisten Produkten im Shop aus unterschiedlichen Verpackungsgrößen wählen und die Gläser anschließend wiederverwenden.

Edel Kraut möchte allen etwas bieten. Ihr Sortiment besteht aus Gewürzen aus aller Welt, Tees, Kräutern und Superfoods.

Die Maca-Produkte von Edel Kraut

Edel Kraut fährt mit ganzen neun verschiedenen Bio Maca-Produkten auf. Davon sind vier Kapseln aus verschiedenfarbigem Maca. Der Rest sind unterschiedliche Pulver sowie ein Pulverset. Uns geht es hier vor allem um das schwarze Pulver.

Lasse dich nicht verunsichern, Pulver aus schwarzem Bio Maca ist fast genauso gelb wie das aus der gelben Knolle. Lediglich die Haut um die Wurzel enthält unterschiedliche Farbpigmente. Pulver aus schwarzem Maca ist daher nur ganz leicht dunkler als solches aus der gelben Wurzel.

Das Pulver bietet Edel Kraut in sechs verschiedenen Packungsgrößen an. Zwei davon werden in Gläsern mit Klemmverschluss geliefert. Verwendet wird selbstverständlich ausschließlich schwarzes Maca aus Peru und kontrolliert biologischem Anbau. Das versichert dir auch das Bio-Siegel auf der Verpackung.

Edel Kraut empfiehlt eine tägliche Dosis von einem bis zwei Teelöffel ihres schwarzen Macas. Nach zwei Monaten täglicher Einnahme solltest du eine mehrwöchige Pause einlegen. Das Pulver ist ein reines Naturprodukt mit Power, die nicht zu unterschätzen ist.

Neben dem hohen Proteingehalt enthält schwarzes Maca viele Vitamine sowie Mineralstoffe und Spurenelemente. Das Superfood kann nicht nur bei gesundheitlichen Leiden helfen, sondern auch vor verschiedenen Nährstoffmängeln schützen.

Unser Fazit

Edel Kraut liefert das einzige Pulver aus der schwarzen Maca-Knolle in unserer Liste. Es eignet sich als Getränkepulver ebenso gut wie als Mehlersatz für süße und herzhafte Speisen.

Dem schwarzen Maca wird zudem die stärkste aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Vielleicht solltest du deswegen nach zwei Monaten eine Einnahmepause einlegen?

Wo kommt Maca Pulver her?

Maca Pulver wird aus der Wurzelknolle der Maca-Pflanze hergestellt. In den peruanischen Anden ist die Heilwirkung der Pflanze bereits seit über 2000 Jahren bekannt. Sie wächst in den Regionen Moquegua und Puno ungefähr in einer Höhe zwischen 4000 und 4500 Metern.

Der Peru-Ginseng, als welcher die Maca-Pflanze ebenfalls bekannt ist, gilt in den peruanischen Anden als Grundnahrungsmittel. Sowohl die jungen Blätter als auch die Knollen eignen sich zum Verzehr. Dabei schmeckt beides sehr unterschiedlich.

Die Blätter erinnern im Geschmack an Kresse. Das ist nicht verwunderlich, denn die Maca-Pflanze gehört zur Gattung der Kressen aus der Familie der Kreuzblütengewächse. Ihre Blätter sehen dem Kraut der Karotte ähnlich.

Die Wurzel ist rübenförmig und unterscheidet sich in Größe und Farbe je nach Maca-Sorte. Nach dem Trocknen kann die Wurzel zu einem Brei weiter verarbeitet werden. Dieser schmeckt süß und ist reich an Protein und essenziellen Aminosäuren.

Allgemein ist die Maca-Knolle ein Experte im Speichern von Inhaltsstoffen. Auch Jahre nach der Trocknung verändert sich ihr Anteil an Proteinen kaum. Insgesamt ist ihr Nährwert mit dem von Mais und Weizen vergleichbar. Sie ist außerdem ein hervorragender Lieferant für Eisen, Calcium und Fettsäuren.

Anbau der Maca-Pflanze

Der Anbau der Maca-Pflanze erfolgt in den Anden von Peru in reiner Handarbeit. Das garantiert die hohe Qualität der Knollen und dem daraus gewonnenen Pulver. Ergänzt wird die traditionelle Anbauweise durch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Diese kommen jedoch nur stellenweise zum Einsatz. Der lehmige, steinige Boden, den die Maca-Pflanze bevorzugt, erschwert modernen, großen Maschinen die Arbeit. In der Region Junín-Pasco wird die Maca-Pflanze noch wie im Inka-Reich und zur Zeit der Chinchay-Kultur angebaut. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, ist der Einsatz moderner Fahrzeuge dort ausgeschlossen.

Vor der Aussaat im Oktober wird der Boden normalerweise nicht gedüngt. Lediglich Schafe werden anschließend über die Felder getrieben. Sie treten die kleinen Samen in die Erde und verhindern so, dass diese von den starken Winden in den Bergen fortgetragen werden. Was die Schafe dabei fallen lassen, nehmen die Samen gern als natürlichen Dünger entgegen.

Nach der Aussaat vergehen bis zu sieben Monate, in denen die Pflanzen wachsen. Pflanzenschutzmittel sind dabei nicht nötig. In den peruanischen Anden herrschen extreme Witterungsbedingungen. Die Maca-Pflanze hält eisigen Temperaturen von bis zu -20 °C und hoher UV-Belastung stand. Dort oben wachsen nur noch einige alpine Gräser und die Bitterkartoffel. Um Schädlinge müssen sich die Landwirte keine Sorgen machen.

Im Mai und Juni erfolgt die Ernte. Jeder Hektar Anbaufläche bringt ungefähr 15 Tonnen Maca. Nach dem Trocknen bleibt davon nur noch etwa ein Drittel übrig.

Bei der Ernte nimmt der Landwirt die traditionelle Haue, die Cashu, zur Hilfe.

Trocknung und Mahlen

Bis in den August trocknen die Knollen in der Sonne. Dabei welkt gleichzeitig das Grün und fällt irgendwann ab.

Nach etwa einem Monat Sonnentrocknung werden die Knollen in Zelte gebracht. Dort liegen sie geschützt vor Regen und trocknen weiter. So vergehen weitere zwei Monate. Am Ende hat die Wurzel knapp 90 % ihrer Feuchtigkeit ganz ohne den Einsatz von Trocknungsmaschinen verloren.

Den Rest müssen diese jedoch erledigen, um die Haltbarkeit des späteren Pulvers zu erhöhen. Beim Trocknen verliert die Maca-Knolle außerdem Bitterstoffe, sodass das entstehende Produkt am Ende deutlich süßer wird.

Die getrockneten Wurzeln kommen in eine Mahlmaschine. Das dabei entstandene Granulat wird nun bei 40 °C erneut für einige Stunden getrocknet. Das schützt die Inhaltsstoffe und beugt Schimmel vor.

Zum Schluss mahlt eine Mühle das Granulat zu feinem Pulver. Das Produkt wird luftdicht verpackt und in den Verkauf gegeben.

Während der gesamten Herstellung wird die Qualität durch Laboruntersuchungen gewährleistet. Nur wenn die Suche nach Schadstoffen, Beimengungen und krankheitserregenden Schimmelsporen ergebnislos verläuft, wird das Maca Pulver an den Kunden ausgeliefert.

Anwendungsgebiete

Die Maca-Wurzel soll sich in vielen medizinischen Bereichen positiv auswirken. Ihr Verzehr soll nicht nur zu einer gesteigerten Leistungsfähigkeit führen, sondern auch die Stimmung heben. Damit beeinflusst die Wurzel sowohl den Körper als auch den Geist und trägt zu mehr Wohlbefinden bei.

Anders als bei vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder pflanzlichen Heilmitteln sind die positiven Effekte der Maca-Wurzel wissenschaftlich bestätigt. So kam eine Studie 2008 zu dem Ergebnis, dass die Knolle bei Frauen nach der Menopause typische, psychische Symptome der Wechseljahre reduziert ( ). Die Frauen, die Maca zu sich genommen hatten, litten signifikant weniger unter Angststörungen, Depressionen und sexueller Dysfunktion.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam bereits 2002 eine Studie mit Männern im Alter zwischen 21 und 56 ( . Auch sie gaben nach dem Verzehr der Maca-Knolle an, mehr sexuelle Lust zu empfinden. Außerdem verbesserte sich ihr Gemütszustand.

Diese Effekte erzielt die Maca-Wurzel offenbar, ohne in den natürlichen Hormonhaushalt der Männer einzugreifen. Ihre Testosteronlevel veränderten sich nach der Gabe von Maca nicht.

Auch 2008 veröffentlichte eine Gruppe aus Forschern des Massachusetts General Hospitals ihre Ergebnisse ( ). Ihre Studie untersuchte ebenfalls die Auswirkungen der Maca-Wurzel auf die Libido. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die Wurzel nicht nur die Libido steigert, sondern auch das sexuelle Empfinden verbessert.

Daneben ist das Pulver aus der Maca-Knolle in der Küche vielseitig einsetzbar. Es eignet sich als Getränkepulver, für Müslis oder Süßspeisen. Die Peruaner schwören auf die Knolle und verzehren häufig mehr als 100 g davon täglich zu ihren ganz normalen Mahlzeiten.

Welches Maca bei welchen Leiden?

Die Farbe des Pulvers ist wichtig, wenn du das Maca therapeutisch einsetzen möchtest. So beeinflusst schwarzes Maca die Potenz am meisten. Gelbes Maca ist ein Stimmungsaufheller. Rotes Maca wirkt Stress entgegen und hilft Frauen mit unregelmäßigem Zyklus. Lila Maca ist überwiegend mit rotem vermischt. Es eignet sich besonders für Frauen in den Wechseljahren.

Wie du gutes von schlechtem Maca Pulver unterscheidest

Die Maca-Knolle ist auf dem Vormarsch. Das führt dazu, dass sich unter die seriösen Anbieter des Pulvers auch schwarze Schafe mischen. So wird beispielsweise in China seit Kurzem vermehrt Maca angebaut. Die dabei gewonnenen Knollen stehen dem peruanischen Original jedoch in Sachen Qualität nach. Sie stellen keine günstige Alternative dar.

Achte daher auf biozertifiziertes Maca aus den Hochanden Perus. Aus der Produktbeschreibung sollte ersichtlich werden, um welches Maca es sich handelt. Sortenreinheit ist hierbei wichtig. Das Pulver sollte nur aus einer Sorte Maca bestehen oder als Mischmaca deklariert sein.

Regelmäßige Kontrollen durch unabhängige Labore gehören ebenfalls zum Standard. Die Qualität des Pulvers muss in gewissen Abständen kontrolliert werden. Seriöse Anbieter verlinken zu den Laborergebnissen oder zeigen offen, mit welchen Laboren sie zusammenarbeiten.

Das beste Pulver wird aus Maca-Knollen aus Junín-Pasco in großer Höhe gewonnen. Je höher das Anbaugebiet liegt, desto wirksamer ist das Produkt. Wird die Maca-Pflanze in Höhen unter 3700 m angebaut, ist das Pulver wirkungsarm.

Lagerungshinweise

Hochwertiges Pulver aus der Maca-Knolle wird bereits in einem luftdicht wiederverschließbaren Behälter geliefert. Zusätzlich solltest du es kühl, trocken und dunkel lagern. Das verlängert die Haltbarkeit des Pulvers und sorgt dafür, dass die wertvollen Inhaltsstoffe lange erhalten bleiben.

FAQ

Wie schmeckt Maca Pulver?

Das Pulver schmeckt angenehm süßlich mit einer nussigen Note.

Gibt es bekannte Nebenwirkungen?

Die meisten Nebenwirkungen treten nach Überdosierung auf. Dann kann es zu Verdauungsbeschwerden mit Magenschmerzen, Durchfall und Blähungen sowie Kopfschmerzen und leichtem Bluthochdruck kommen.

Wann sollte man das Produkt nicht einnehmen?

Schwangere und Stillende sowie Schilddrüsen- und Krebspatienten sollten von der Einnahme absehen oder sich zuvor von ihrem Arzt beraten lassen.

Ist Maca-Pulver vegan?

Qualitativ hochwertiges Pulver aus der Maca-Knolle ist frei von Zusätzen und damit vegan. Kapseln enthalten hingegen häufiger Gelatine.