"Berggericht“ – der neue Stern am Kitzbüheler Gourmethimmel

Das Kitzbüheler Restaurant bekommt auf Anhieb vier Hauben. Der Münchner Investor Peter Löw hat Großes vor mit dem "Berggericht".

Was darf es sein? Bretonischer Steinbutt mit Pecannuss? Oder doch lieber Tiroler Gams mit Mohn und Kitzbüheler Almkräutern? Und vorweg ein bisschen "Schweinekram“ – geschichteter Schweinebauch, Erdäpfelschaum & eingelegtem Spitzkraut – oder vielleicht “Kwellsaibling“ in Buttermilch & Kren? Das sind nur einige der verführerischen Köstlichkeiten, mit denen der frisch gebackene Vier-Hauben-Koch Marco Gatterer vom "Berggericht“ in Kitzbühel seine Gäste verwöhnt. Er hat damit das Restaurant in der Fußgängerzone der Hinterstadt an die Spitze des bekanntesten Wintersportortes der Alpen gekocht.

Gault&Millau Österreich kürt das "Berggericht“ 2023 zum „besten Neueinsteiger“

Die neueste Ausgabe der Gourmet-Bibel Gault&Millau Österreich 2023 hat das "Berggericht“ nicht nur mit 17 (von 20) Punkten und vier (von fünf) Hauben ausgezeichnet, sondern auch zum "besten Neueinsteiger“ in Österreich und zu einer der besten Adressen im Bundesland Tirol erklärt. Das Urteil der Tester: "Fine dining at its best!“

Dieser Start von Null auf 100 kommt einer kleinen Sensation gleich. Das historische Gebäude, in dem einst Bergrichter und Berggeschworene den mittelalterlichen Bergbau der Stadt überwachten und später das alte Finanzamt residierte, stand über ein Jahrzehnt leer und war offensichtlich dem Verfall geweiht. Es war in einem desolaten Zustand, als es 2015 der Münchner Investor Peter Löw für elf Millionen Euro kaufte.

Millionen-Investitionen für die Sanierung des historischen Berggerichts

Löw hatte mit dem Berggericht Großes vor. Seit Jahren führt der Unternehmer mit dem von ihm gegründeten "European Heritage Project“, das überall in Europa historische Baudenkmäler aufkauft und restauriert, einen "Kampf gegen die Gefahren, dass die eigene Geschichte verloren geht.“ So hat er u.a. in Bayern die Schlösser Hofhegnenberg und Frankenberg, in Wien das historische Stadthaus Zur Heiligen Dreifaltigkeit sowie zwei Palazzi am Canal Grande in Venedigwieder zu neuem Glanz verholfen.

Das Fallstaff-Magazin bezeichnet das "Berggericht“ als "eine zivilisierte Oase“ in Kitzbühel – daran haben sowohl die Räumlichkeiten als auch die Küche ihren Anteil. © Kirchgasser Photography

In Kitzbühel wollte Löw im historischen Berggericht ein Fine-Dining-Restaurant einrichten – mit dem "Ziel einer Etablierung von Sternegastronomie“. Die Sanierungsarbeiten haben dann noch mal etliche Millionen gekostet, doch das war es dem Investor wert. So entstand im ersten Stock des Gebäudes, das mit historischen Versatzstücken geschmackvoll dekorierte "Berggericht“, "eine zivilisierte Oase“ (Falstaff-Magazin).

Spitzenkoch Marco Gatterer kehrt zurück in die Tiroler Heimat

Am Herd steht der junge hochtalentierte Küchenchef Marco Gatterer, der sein Handwerk bei legendären Hauben-Köchen wie Heinz Reitbauer (Wien), Silvio Nickol (Wien) oder Hubert Wallner (Wörthersee) verfeinerte und schon 2021 auf Anhieb Platz 50 der "100bestchefs“ des rollingpin-Magazins erreichte. Nun ist er wieder zurück in seiner Tiroler Heimat – und wie!

Gatterer hat das "Alpine Fine Dining-Konzept mit regionalen Zutaten“ bis zur Perfektion entwickelt und begeistert sich auch für die Idee, ältere Gerichte, die auf der roten Liste aussterbender Speisen stehen, wieder zum Leben zu erwecken. "Das war unser Ziel“, sagt Marco Gatterer.

So lässt er im "Berggericht“ die Klassiker Pfirsich Melba (hauchdünn geschichteter Pfirsich auf Ziegenfrischkäse mit süßsaurer Sauce) und Hechtnockerl (gefüllt mit einer Hummerbisque) servieren. Und mit seinem „Schweinekram“ hat er ein aus der Mode geratenes Gericht wie das Wammerl wunderbar knackig wiederbelebt. Ein delikates Alleinstellungsmerkmal dürften auch die gebackenen Hahnenkämme des "Berggerichts“ haben, eine kulinarische Reminiszenz an die berühmte Ski-Abfahrt in Kitzbühel.

Gatterer ist gleichermaßen ein verlässlicher Garant für Kreativität und Qualität, er pflegt im "Berggericht“ auf der Basis von feinsten naturnahen Produkten einen kreativen, modernen Stil mit Einflüssen der klassischen österreichischen und französischen Küche. Entsprechend lautet seine Philosophie: "Zurück in die Zukunft!“

Ausgezeichnete Weinkarte mit Tropfen von eigenen Weingütern

Übrigens stehen auf der ausgezeichneten Weinkarte neben österreichischen und internationalen Gewächsen (wie zum Beispiel Château Margaux oder Château Latour) auch die mehrfach prämierten Weine aus den Löw-Weingüter Schloss Frankenberg (Deutschland) und Vergenoegd Löw the Wine Estate (Südafrika), mit denen Diplom Sommelier Patrick Fuchs Gatterers verzaubernde Gerichte "goldrichtig“ (Gault&Millau) begleiten lässt.

Insgesamt gewannen die kritischen Gault&Millau-Tester vom "neuen Gourmethighlight der Tiroler Gamsstadt... einen Gesamteindruck, der besser kaum sein könnte. Hierher kommt man gerne wieder.“

Infos Restaurant "Berggericht"

Hinterstadt 15 – 6370 Kitzbühel

T.: +43-670-60 45 45

hallo@berggericht.at



Mi-So 19-00 Uhr