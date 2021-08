Erfahrungsbericht: Augenlasern in der Türkei (Istanbul) mit Health Travels

Augenkliniken in Deutschland berechnen für eine Augenlaserbehandlung mehr als 3.000 Euro. Deshalb zieht es schon seit mehr als zwei Jahrzenten viele Patienten in die Türkei. Attraktive Preise treffen hier auf eine langjährige Erfahrung türkischer Augenlaser-Spezialisten. Mario schildert hier seine Erfahrungen, die er in Istanbul gewonnen hat. Organisiert hat er seine Reise über die Agentur Health Travels, welche sich auf medizin-touristische Gesundheitsreisen in die Türkei spezialisiert hat.

Meine ganzen Erfahrungen habe ich auch als Video verarbeitet:

Meine Background Story

Meine Sehschwäche Geschichte begann als Teenager im zarten Alter von 14 Jahren. In der Schule musste ich plötzlich die Augen zusammengekniffen, um von der Tafel abschreiben zu können. Alternativ habe ich meine Sitznachbarn um Ihre Mitschriften gebeten. Der nächste logische Schritt war also der Besuch bei einem Augenarzt. Dieser hat festgestellt, dass ich kurzsichtig bin und von diesem Zeitpunkt an eine Brille bräuchte. Kurz danach habe ich immer häufiger Kontaktlinsen statt Brille getragen. In meiner Jugend habe ich höherklassig Handball gespielt und war somit auf eine gute Sicht während des Sports stets angewiesen. Mit zunehmendem Alter hat sich dann meine Kurzsichtigkeit von ca. -0,5 Dioptrien auf zuletzt -2,25 Dioptrien im Alter von 28 Jahren verschlechtert, jedoch in den letzten Jahren nicht mehr verändert.

Ich liebe es zu Reisen, Motorrad zu fahren, verschiedene (Extrem-)Sportarten auszuüben und unterwegs zu sein. Die zahlreichen Gründe, wieso ich ungerne Brille oder Kontaktlinsen getragen habe, würden kaum auf ein Blatt Papier passen.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen beschlägt oft die Brille. In Zeiten von Corona mit Maskenpflicht, ist dieses Beschlagen umso nerviger. Beim Sport oder speziell Wassersport ist eine Brille dementsprechend ungeeignet. Kontaktlinsen sind in manchen Situationen ein guter Ersatz. Jedoch kann das Tragen von Kontaktlinsen auch unkomfortabel sein und man bekommt müde Augen nach einigen Stunden. Speziell auf Reisen ist man auf die verschiedenen Flüssigkeiten und ausreichend Ersatzlinsen angewiesen. Es war höchste Zeit für mich etwas zu ändern und auf diese unnötigen Umstände für viele Jahre zu verzichten.

Augenlasern in der Türkei

Die Zweifel

Immer häufiger bin ich durch Freunde und Bekannte auf Augenlasern in Deutschland aufmerksam geworden. Der Preis von 2.500 Euro bis 6.000 Euro hat mich allerdings etwas abgeschreckt. Ich habe mich gefragt, ob Augenlasern genauso gut aber dafür günstiger im Ausland möglich ist. Dabei bin ich schnell auf die Türkei speziell Istanbul gestoßen. Die Qualität und Ausbildung der Ärzte, die in Istanbul praktizieren, schienen laut zahlreichen Erfahrungsberichten sehr überzeugend. Nach Gesprächen mit meinen Freunden über dieses Thema kamen auch ein paar negative Kommentare: “Wieso willst du dir die Augen in der Türkei lasern lassen? Das wäre mir viel zu gefährlich.” oder “Die Augen sind mit das wichtigste, was es gibt. Ich würde nur den Ärzten in Deutschland vertrauen.”. Die darauffolgende leichte Unsicherheit möchte ich nicht verschweigen.

Die Recherche

Im nächsten Schritt habe ich mich dann genauer mit diesem Thema befasst. Ein Berliner Augenarzt, Dr. Lubos Frano, aus meinem Bekanntenkreis habe ich kurzerhand kontaktiert und wollte seine Meinung hören. Dr. Lubos Frano hatte bisher ausschließlich gute Erfahrungen gemacht mit Patienten, die sich einer unterzogen hatten. Zudem bin auf meine Freundin Pamela (IG: pamelaxbar) gestoßen, die wenige Monate zuvor den Schritt zum Augenlasern in Istanbul gewagt hat. Die ausführlichen Gespräche mit diesen Beiden haben meine letzten Zweifel verschwinden lassen. Ich persönlich finde es sehr hilfreich, den Ablauf der Reise und des Eingriffs aus erster Hand zu erfahren.

Die Entscheidung

Die authentischen Empfehlungen aus meinem direkten Bekanntenkreis haben mir geholfen, die richtige Entscheidung für mich zu treffen. Ich habe beschlossen, den Schritt zu gehen endlich auf Brille und Kontaktlinsen zu verzichten und mich einer Augenlaser OP in Istanbul zu unterziehen. Monate zuvor, bei meinem letzten Augenarzttermin, hatte ich bereits die Tauglichkeit meiner Augen für eine solche OP getestet. Dieser hatte nichts zu bemängeln und mir grünes Licht gegeben. Um eine Augenlaser OP durchzuführen, sollte man möglichst auf Kontaktlinsen in den 14 Tagen vor der OP verzichten. Ausschließlich Brille tragen war ungewohnt, da ich es normalerweise mehr als die Hälfte der Wochentage Kontaktlinsen getragen hatte. Nachdem ich die Entscheidung gefasst hatte, habe ich für ca. zwei bis drei Wochen auf das Kontaktlinsen Tragen verzichtet.

Kommen wir nun zur finanziellen Seite. Der Preis des Eingriffes spielte für mich keine unerhebliche Rolle. Die Preise für die Augenlaser OP sind in Istanbul gut um die Hälfte günstiger als in Deutschland. Zusätzlich habe ich eine Pi mal Daumen Rechnung gemacht, wie viel Geld mich jährlich Kontaktlinsen, Zubehör und Brillen kosten. Man muss kein Mathematiker sein, um festzustellen, dass sich eine Augenlaser OP finanziell schon nach wenigen Jahren lohnt.

Der Medizinreisen Anbieter

Ich hatte bereits die Gewissheit, dass meine Augen für eine Laser OP geeignet sind. Da ich in den letzten Wochen vor der OP ausschließlich Brille getragen hatte, wollte ich dementsprechend schnell und spontan einen Termin für die OP buchen. Meine Freundin Pamela hatte die ganze Reise mit der Firma organisiert. Ihre Erfahrung war sehr zufriedenstellend und somit habe ich mir das Angebot dieser Firma genauer angeschaut. Bereits der Onlineauftritt und die zahlreichen Reviews machten einen sehr guten Eindruck. Alle grundlegenden Informationen sowie die Preise sind sehr transparent dargestellt um haben Vertrauen geweckt.

Der Ablauf vor der Reise

Ich habe dann kurzerhand ein Angebot angefordert und innerhalb weniger Minuten von dem Medizinischen Koordinator Herr Weber eine E-Mail erhalten. Der genaue Ablauf der Reise, alle enthaltenen Leistungen sowie die Antworten auf häufig gestellte Fragen wurden sehr detailliert in der E-Mail beschrieben. Kurzerhand habe ich also zum Telefon gegriffen und die angegebene Telefonnummer gewählt, um meine letzten offenen Fragen zu klären und um mich bereits über die nächsten freien Termine zu informieren. Das Telefonat war an einem Donnerstag und Herr Weber hat mich zusätzlich über die aktuellen Einreiseregelungen sowie Corona Lage in Istanbul informiert. Der nächste freie OP-Termin war bereits wenige Tage später, am darauffolgenden Montag. Somit habe ich kurzerhand einen Flug für den Zeitraum Sonntag-Sonntag gebucht. Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits sehr dankbar, dass die gesamte Reiseplanung unkompliziert und so kurzfristig möglich war. Mein Bruder sollte mich begleiten, da ohnehin ein Doppelzimmer in dem OP-Preis enthalten ist. Istanbul war für uns beide Neuland und dementsprechend wollten wir die Stadt an den Tagen nach der OP noch etwas besser kennenlernen.

Der OP-Termin wurde mir offiziell per E-Mail bestätigt und zusätzlich habe ich einen Fragebogen für meine persönlichen Daten sowie Flugdaten erhalten. Daraufhin habe ich eine E-Mail mit dem genauen zeitlichen Ablauf der Reise, Kontaktinformationen von lokalen Partnern, örtlichen Wegbeschreibungen, das Registrierungs-Formular für die Einreise und aktuell geltende Corona Regelungen erhalten. Die detaillierte Checkliste für den Ablauf vor der OP war sehr hilfreich und übersichtlich gestaltet.

Ein Tag vor Abflug mussten wir einen PCR Test durchführen, da dieser neben dem Einreiseformular zu diesem Zeitpunkt unbedingt notwendig war für die Einreise in die Türkei.

Die Reise nach Istanbul

Anreisetag

Endlich konnte die Reise losgehen. Der Flug am Sonntagnachmittag mit Turkish Airlines ging von Frankfurt am Main direkt an den Flughafen Istanbul-Sabiha Gökcen (SAW). Der Ausblick aus dem Flieger auf die Stadt war bereits überwältigend. Ich hatte mir Istanbul groß vorgestellt, in Wirklichkeit war ich dennoch überrascht, wie weit die Stadt sich tatsächlich erstreckt. Glücklicherweise war es ein klarer Tag und wir wurden mit Sonnenschein und angenehmen 25 Grad empfangen. Mit unserem Handgepäck sind wir zu dem Shuttle Treffpunkt gelaufen und haben unseren Fahrer leicht an seinem Schild erkennen können. Beim Shuttle angekommen wurde uns Desinfektionsmittel sowie Wasser angeboten und auf das “On Board” WLAN hingewiesen. Mit genug Abstand zum Fahrer haben wir in der hinteren Reihe Platz genommen und während der Fahrt vom Flughafen zum Hotel erste Eindrücke von Istanbul sammeln können. Die ca. halbstündige Fahrt ging sehr schnell, da die Straßen Sonntag abends fast wie leergefegt waren. Der Shuttle Fahrer hat uns dann noch auf die Abholzeit für den nächsten Morgen hingewiesen und wir haben ins Hotel eingecheckt. Das Mercure Hotel in Altunizade machte einen ersten guten Eindruck und ich war überrascht, wie ruhig es war. Man musste schon fast nach Leuten suchen, um anderen Gästen im Hotel zu begegnen. Normalerweise begegne ich sehr gerne anderen Menschen. Aufgrund der Pandemie und auch mit dem Hintergrund als Medizinreise, war ich jedoch dieses Mal sehr froh über die ruhige Atmosphäre.

Von unserem Hotelzimmer im obersten Stockwerk hatten wir einen schönen Ausblick über einen Teil der Stadt sowie eine riesige weiße Moschee an einem Hügel. Nach einem Spaziergang in der Gegend des Hotels, einem Restaurantbesuch und köstlichen türkischen Bäckereien und Tee, ging es zurück ins Hotel, um uns für den nächsten Tag auszuruhen. Um ehrlich zu sein, fiel mir das Einschlafen an diesem Tag ein wenig schwieriger als sonst. Ich konnte es kaum abwarten, die OP endlich durchzuführen und somit meiner Brille und Kontaktlinsen “Adieu” zu sagen. Der letzte Tag mit Brille ging zu Ende und ich legte das letzte Mal meine Brille auf dem Nachttisch ab. Ein gutes Gefühl!

Tag der Augenlaser OP

Der Wecker klingelte um 8.00 Uhr und frisch geduscht ging es in den Frühstückssaal. Vor dem Betreten des Saales wurde ein Temperaturcheck mit einem Handscanner durchgeführt. Normalerweise wird ein Frühstücksbuffet zur Selbstbedienung serviert. In unserem Fall wurden die Getränke sowie eine reiche Auswahl vom Frühstücksbuffet abgepackt in Folie von dem Kellner am Tisch serviert.

Die Voruntersuchung

Um 9.00 Uhr stand dann pünktlich das Shuttle vor den Türen des Hotels. Ehe ich meinen Coffee-to-go Becher ausgetrunken hatte, sind wir bereits nach 5 Minuten in der Klinik angekommen. Meine türkisch- und deutschsprachige, überaus sympathische Ansprechpartnerin Arzu hat uns in Empfang genommen. Arzu hat mir den Tagesablauf erläutert sowie Fragen von meiner Seite aus beantwortet. Sie hat mich durch alle Schritte hinweg begleitet, was sehr angenehm war, da sie alle Schritte genau kannte und immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen hatte. Ich habe einen medizinischen Fragebogen und meine persönlichen Daten ausgefüllt und dann die verschiedenen Voruntersuchungen durchgeführt. Hierbei war stets Arzu an meiner Seite, um mir die Schritte zu erklären, Anweisungen zu geben oder um zu übersetzen. Die verschiedenen Schritte der Voruntersuchung umfassen die Vermessung der Brille, die Vermessung der Hornhautoberfläche, die Augeninnendruckmessung und verschiedene Vermessungen der Sehstärke. Nach diesen Voruntersuchungen habe ich meinen operierenden Augenarzt getroffen. Mit Hilfe von meiner deutschsprachigen Ansprechpartnerin hat mir der Augenarzt, Dr. Murat Ün, mitgeteilt, dass ich für die beiden verschiedenen Augenlaser OP-Möglichkeiten geeignet bin und Fragen zu den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Methoden erläutert. Dieser Arzt sprach auch fließend Englisch und hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ich habe nach diesem Gespräch noch kurz überlegt, welche Methode ich bevorzuge und habe dies meiner Ansprechpartnerin Arzu mitgeteilt.

Letztendlich habe ich mich für die Wavefront-Femto-Lasik Methode gegenüber der entschieden. Die zwei Hauptgründe mich für diese Methode zu entscheiden, beruhen auf der einen Seite auf der langjährigen Bewährtheit und Erfahrung mit diesem Eingriff und zur anderen Seite aufgrund der preislichen Differenz.

Die Operation

Nach einem Kaffee habe ich dann noch die für die OP notwendigen Formulare ausgefüllt, den Preis für die OP mit Kreditkarte gezahlt und mich im Foyer der Klinik für weniger als eine Stunde ausgeruht, während der OP-Saal im unteren Geschoss der Klinik vorbereitet wurde. Arzu hat mich dann abgeholt und mir den OP-Ablauf genau beschrieben. Ich habe die OP-Kleidung (Schuhüberzieher, Mantel und Haarnetz) angelegt und schon konnte es losgehen. Natürlich war ich ein wenig aufgeregt und gespannt, wie genau die OP verlaufen würde.

Das Kontaktlinsen Tragen in meiner Vergangenheit hat geholfen, komfortabel zu sein, wenn das Auge berührt wird. Ich habe mich auf den drehbaren Liegestuhl gelegt und war bereit für die OP. Das jeweilig zu operierende Auge wurde entsprechend geöffnet sowie die Haut um das Auge herum fixiert durch ein ablösbares Pflaster artiges Material. Die OP-Dauer von ca. 15 Minuten ging insgesamt sehr schnell rum. Das Lasern selbst dauert dabei nur wenige Sekunden. Das Lasern kann man sich folgendermaßen vorstellen: Man schaut in ein dunkles Loch und es erscheint ein grüner Laserpunkt. Diesen Laserpunkt verfolgt man mit dem Blick für wenige Sekunden und wird dabei langsam undeutlicher. Bei diesem Schritt spürt man ehrlich gesagt kaum etwas. Die meiste Zeit der OP beanspruchen Vorbereitung, mehrfache Reinigungen und Desinfektion der Augen sowie der Schnitt der Hornhaut. Es ist kein angenehmes Gefühl, wenn an dem Auge operiert wird. Trotzdem habe ich mich bei dem operierenden Augenarzt und Assistenzärzten stets wohl gefühlt. Der Augenarzt hat die einzelnen Vorgänge während der OP erläutert. Direkt nach der OP war die Sicht vorerst etwas unscharf und verschwommen. Arzu hat mir eine dunkle, abdeckende Sonnenbrille mitgegeben und mich ins Foyer begleitet. Hier habe ich meinen Bruder wieder getroffen. Arzu hat mir den Augentropf Plan im Detail erklärt und verschiedene Augentropfen mitgegeben. Außerdem hatte sie ein paar Tipps, wie ich mich am besten erholen kann. Schlaf wirkt nach der OP Wunder.

Nach der OP

Zurück im Hotel angekommen ging es auf das Hotelzimmer und ich habe alle Vorhänge zugemacht um das Zimmer komplett zu verdunkeln. Die Augen begannen nach der OP leicht zu tränen und die Sicht blieb vorerst schwammig. Lichtquellen waren unangenehm und somit war das dunkle Hotel Zimmer perfekt um sich auszuruhen. Während mein Bruder spazieren und shoppen war, habe ich versucht zu schlafen. Auf Anhieb konnte ich jedoch nicht einschlafen. Für den Augentropf Plan habe ich mir auf dem Handy Timer gestellt. Die regelmäßige Einnahme der Augentropfen hat zur Linderung der Schmerzen beitragen. Außerdem habe ich eine leichte Dosis Schmerztabletten eingenommen, um die Schmerzen zu lindern. Für ca. 3-4 Stunden nach der OP waren die Schmerzen etwas unangenehm. Nachdem ich endlich einschlafen konnte und ca. eine Stunde später wieder aufgewacht bin, war ich überrascht. Die Schmerzen waren plötzlich auf ein Minimum reduziert und meine Sicht war bereits relativ scharf und nicht mehr schwammig. Lediglich die Lichtempfindlichkeit war noch erhöht. An diesem Tag habe ich das Hotel nicht mehr verlassen. Ich habe in der Hotelbar ein Kaffee getrunken und mein Bruder hat mir nach seinem Spaziergang ein türkisches Kebab Gericht mit auf das Hotelzimmer gebracht. Mein Bruder hat sich noch einen Film angeschaut und ich habe dem Film mehr zugehört als gesehen.

Der Tag nach der OP

Bereits am nächsten Morgen haben sich die Augen wieder fast normal angefühlt. Im Schlaf sollte man darauf achten, dass man sich die Augen nicht reibt und möglichst auf dem Rücken liegt. Die Lichtempfindlichkeit am Tag nach der OP war immer noch erhöht. Die abdeckende Sonnenbrille hat hierbei jedoch sehr geholfen. Außerdem schützt diese spezielle Sonnenbrille durch ihre Form die Augen vor Staub. Nach dem Frühstück ging es dann zurück in die Klinik zur Nachuntersuchung. Ich bin an diesem Tag gelaufen, da es nur ca. 10 Minuten Fußweg vom Hotel bis in die Klinik sind und ich lieber auf das Shuttle verzichten wollte um die Gegend um das Hotel besser kennenzulernen. Ich war der einzige Patient, der am Vortag operiert wurde und somit gingen die Nachuntersuchungen dementsprechend schnell. Zuerst habe ich alle Untersuchungen wie am Vortrag noch einmal durchgeführt. Danach hat sich der operierende Augenarzt die Augen genau untersucht und anschließend verschiedene Sehtests durchgeführt, um die Sehstärke zu testen. Glücklicherweise war alles in bester Ordnung und die Sehstärke lag bereits bei 100%. Der Song “I can see clearly now” lief von nun an als Dauerschleife in meinem Kopf. Ferne Schilder und Beschriftungen auf der Strasse erkennen war von nun an kein Problem mehr. Ich habe mich herzlich bei dem Arzt sowie meiner Ansprechpartnerin bedankt und ein Foto gemacht. Ich habe noch verschiedene Unterlagen, wie z.B. einen medizinischen Bericht zur OP sowie zu meinen Augenwerten bekommen und eine Garantie der Klinik, die mögliche Nachbehandlungen und Nachuntersuchungen für 15 Jahre abdeckt. Mit Arzu haben wir dann noch einen Tee getrunken und dabei ein paar Tipps für Sehenswürdigkeiten in Istanbul bekommen.

Um ca. 10.15 Uhr war ich bereits fertig und bin zurück zum Hotel gelaufen.

Istanbul - Always worth a visit

Es war also Zeit etwas von Istanbul entdecken. Ich war immer noch ein wenig Müde und wollte an diesem Tag nicht allzu viel unternehmen. In den Tagen nach der OP muss man relativ oft verschiedene Augentropfen einnehmen. Das ist gerade an sonnigen Tagen nicht immer angenehm, da man nach oben blicken muss. Somit haben wir es entspannt angehen lassen. Als Transportmittel haben wir die Fähren sehr zu schätzen gelernt. Diese sind sehr günstig und ein super Fortbewegungsmittel mit Panoramablick auf der bekannten Meeresenge. Während unserer Reise nach Istanbul durften die Anwohner nur mit einem triftigen Grund auf die Straße. Diese Regelung galt allerdings nicht für Touristen. Dementsprechend war die Stadt relativ leer. Dies empfand ich jedoch als sehr angenehm, da ich stets an meine Augen denke musste. Ich war froh, dass die Stadt nicht überfüllt war mit Menschen sondern relativ ruhig. Generell würde ich empfehlen das Sightseeing noch vor der OP durchzuführen. Nach der OP möchte man sich entspannen und in einer dicht besiedelten Metropole wie Istanbul kann es auch anstrengend sein, den ganzen Tag unterwegs zu sein. Zudem sind die Augen an den Tagen nach der OP noch ein wenig Lichtempfindlich und man sollte möglichst Staub und Dreck meiden.

Insgesamt haben wir eine Woche in Istanbul verbracht. An dem Tag nach der OP kann man sich bereits wieder frei bewegen. Für die Voruntersuchung / OP / Nachuntersuchung würden auch schon 1 ½ Tage ausreichen. Die Firma Health Travels bietet sogar Wochenend Laser Trips an.

Istanbul ist eine sehr interessante sowie abwechslungsreiche Stadt. Somit habe ich es sehr genossen, diese Medizinreise mit ein paar Tagen Stadturlaub zu verbinden. In den Kosten für die OP waren bereits zwei Übernachtungen inkl. Frühstück im Mercure Hotel inklusive. Die weiteren Nächte haben wir gegen Aufpreis auch noch dort verbracht. Ebenso waren alle Airport und Klinik Shuttle Fahrten sowie die verschiedenen Augentropfen und Sonnenbrille inklusive im Preis der OP. Zu den Kosten für die OP selbst kommt der Preis für den Flug, in unserem Fall €110 für Hin- und Rückreise, sowie je nach aktueller Lage, Corona Tests. Zum Zeitpunkt meiner Reise im Mai 2021 war für die Rückreise nach Deutschland ein negativer PCR Test notwendig. Zusätzlich mussten wir vor Abflug eine digitale Einreise Meldung für Deutschland ausfüllen. Den für den Rückflug nötigen PCR Test konnten wir einen Tag vor Rückreise in Absprache mit dem medizinischen Koordinator, Herr Weber, für €30 im Hotelzimmer durchführen. Den Corona Test im Hotelzimmer durchführen zu können kam uns sehr entgegen. Insgesamt bin ich mehr als zufrieden mit dem gesamten Ablauf der Reise sowie Dienstleistung in der Klinik. Alle Personen, mit denen ich in Kontakt war, waren stets hilfsbereit, nett und sympatisch.

Fazit

Augenlasern ist mittlerweile eine standardisierte OP, die sehr häufig durchgeführt wird. Die Partnerklinik von Health Travels ist auf solche Eingriffe spezialisiert und blickt somit sind hier sehr erfahrene Augenärzte zu finden. Ich bin sehr froh, endlich meine Augenlaser OP durchgeführt zu haben. Auf diese unvergessliche Reise nach Istanbul kann ich nun guten Gewissens zurückblicken. Die vorherige Skepsis, die mir von einigen Bekannten entgegengebracht wurde, kann ich mittlerweile auch aus erster Hand widerlegen. Insgesamt war ich mit dem gesamten Reiseablauf und der Reisekoordination durch die Firma Health Travels mehr als zufrieden. Viele Fragen, die vor solch einer Augenlaser OP aufkommen, wurden bereits durch die detaillierten Informationsmaterialien und Vorgespräche mit dem Medizinischen Koordinator, Herr Weber, beantwortet.

Auf Youtube können Sie sich auch meinen Video Vlog zu dieser Reise “ ” anschauen.