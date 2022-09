Relaxen im eigenen Outdoor-Whirlpool - Garten-Luxus oder Sisyphus-Arbeit?

Ein Whirlpool im eigenen Garten bedeutet viel Entspannung und viel Arbeit. Lohnt sich die Anschaffung in deutschen Gärten?

02. September 2022 - 15:03 Uhr

Gemeinsam ein Glas Sekt oder Wein im heimischen Whirlpool genießen - für ein gelungenes Rendezvous im Restaurant oder am Küchentisch gibt es kaum einen gelungeneren Abschluss. Um nach Feierabend im eigenen Jacuzzi die Füße hochlegen zu können, müssen Eigentümer und Mieter allerdings viel Zeit und Kosten für die Anschaffung und Instandhaltung investieren. 2022 kommen weitere Hürden auf Whirlpooleigentümer zu, die die sprudelnden Hottubs für den Garten zu echten Luxusobjekten machen, die nicht überall zu finden sind.

Der Jacuzzi - in Deutschland eher selten

In den Vereinigten Staaten sind Hot Tubs und Residential Pools äußerst beliebt: Statistiken der Poolindustrie zufolge besitzen etwa 4,6 % aller amerikanischen Haushalte einen eigenen Jacuzzi. Der in den USA geläufige Begriff entstammt vom Herstellernamen der aus Kalifornien, die die pumpenbetriebenen Pools zur hydrotherapeutischen Behandlung von Arthritis und Rückenschmerzen erfanden. In Deutschland fällt die Anzahl an privaten Pools deutlich geringer aus, wobei Veranstaltungen wie die jährlich tausende Interessierte anziehen, die sich über die Vor- und Nachteile eines Jacuzzis im Garten informieren.

Hot Tub im Garten: Was ist erlaubt?

Die Aufstellung eines fest installierten Pools im Garten ist nicht überall erlaubt. In zum Beispiel sind fest installierte Pools generell verboten. Auch auf dem eigenen Grundstück darf ein Outdoor-Pool unter Umständen nur mit entsprechender Baugenehmigung aufgestellt werden. Bevor Eigentümer ihren Garten umgestalten, sollte deshalb unbedingt eine Erlaubnis des zuständigen Bauamtes eingeholt werden. Im Jahr 2022 halten zahlreiche Gemeinden ihre Bürger zum Wassersparen an. Das Auffüllen von Pools kann bei großer Dürre untersagt und unter Geldstrafe gestellt werden - eine Planschgarantie gibt es angesichts heißer werdender Sommer also nicht.

Anschaffungskosten und laufende Kosten für einen sauberen Whirlpool

Je nach Ausführung kosten Hot Tubs für zwei bis vier Personen zwischen 1000 und 9000 Euro. In Clubs und Hotels sind selten auch teurere Modelle mit Platz für bis zu acht Personen installiert. Damit ein Whirlpool zuverlässig und vor allem sauber läuft, müssen Besitzer das Wasser regelmäßig in Bewegung bringen und aufbereiten. Je weniger ein Jacuzzi genutzt wird, desto größer fallen Pflegeaufwand und Kosten aus. Preise für Wasser, Strom und Wasseraufbereitungsmittel hängen auch davon ab, ob der Whirlpool auch im Winter genutzt wird.

Kostenfaktoren für Whirlpoolbesitzer

Anschaffung

Installation und Anschluss

Stromkosten für Pumpen, Filter und Heizung (bis zu 600 Kilowattstunden pro Monat)

Kosten für Wasser (bis zu 3000 Liter im Jahr)

Kosten für Heizung

Aufwand für Wasseraufbereitungsmittel und Reinigungsmittel

Hygiene ist das A und O für ungetrübten Whirlpool-Spaß

Ein ungepflegter Whirlpool ist ein perfekter Nährboden für Keime und Krankheitserreger. Sogenannte Whirlpool-Dermatitis, Whirlpool-Lunge und Infektionen mit wasserliebenden Keimen wie Streptokokken und können sich durch das Baden im Whirlpool ausbreiten, wenn dieser nicht regelmäßig gereinigt wird. Ohne chemische Zusatzstoffe wie Chlor sollte das Wasser im Hot Tub nie stehen bleiben. Spezielle Reinigungsmittel für Poolwasser und Whirlpools sind im Fachhandel erhältlich und müssen unbedingt den Empfehlungen der Hersteller entsprechend verwendet werden, um Ansteckungen und allergische Reaktionen zu vermeiden.

Ein Whirlpool ist und bleibt ein Luxus

Nicht nur für Menschen mit Gelenk- und Rückenschmerzen ist ein Bad im Whirlpool wohltuend und entspannend. Die Anschaffung bringt jedoch zwingend recht hohe laufende Kosten mit sich, die so manchen Whirlpoolbesitzer letztendlich zur Trockenlegung zwingen. Mit laufenden monatlichen Kosten im dreistelligen Bereich ist angesichts steigender Preise für Energie, Wasser und Reinigungsdienstleistungen zu rechnen. Wer sich diese Entspannung leisten kann, wird im Whirlpool blubbernd belohnt.