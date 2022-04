"Mobello": 99-Prozent-Gutschein gewinnen - Premium-Holzmöbel-Shop startet in Deutschland

Sein Zuhause neu einrichten und dabei 99 Prozent sparen? Klingt verrückt, geht aber dem neuen Online-Shop "Mobello" in Deutschland. Alle Leser der Abendzeitung können zum Deutschland-Start des Herstellers exklusiver Holzmöbel aus der Öko-Produktion einen satten 99-Prozent-Gutschein gewinnen. Anwendbar auf fast alle Möbel.

20. April 2022 - 10:02 Uhr

Mobello vereint nicht nur Qualität und Preis-Leistung, sondern produziert auch äußerst nachhaltig und setzt auf österreichische Premium-Zulieferer wie BLUM. Geliefert wird in nur drei Tagen. Mit diesem Erfolgskonzept möchte der Anbieter auch hierzulande durchstarten.

Im Gegensatz zu vielen Discounter-Möbeln finden sich bei Mobello nur Qualitätsmöbel mit 100 Prozent Vollholz. Trotzdem gewährt der Shop ein 60 Tage langes Rückgaberecht. Angeboten werden sämtliche Möbel und Einrichtungsgegenstände für , , , und vieles mehr.

Heute noch teilnehmen: 99-Prozent-Gutschein gewinnen

Zum Deutschland-Launch des neuen Online-Shops bekommen Sie auf Abendzeitung ONLINE die Möglichkeit, das ganze Sortiment fast kostenfrei zu gewinnen. Ganze zehn Teilnehmer des und können sich damit quasi für wenige Euro das Zuhause neu einrichten. Teilnehmen ist super einfach. Mit unserem Link merken Sie sich kostenfrei auf der Mobello-Webseite vor und werden mit etwas Glück schon im Mai benachrichtigt!

Der Gutschein gilt für sämtliche Kollektionen fürs , , , sowie Flur und auf das meiste Zubehör. Ausgenommen sind nur spezielle Waga Wood-Möbel. Zwanzig Teilnehmer werden am 3. Mai zufällig gezogen.

Gewinnen Sie 99 Prozent Rabatt auf Massivholzmöbel. © Mobello

Wer ist Mobello?

Durch drei Generationen Erfahrungen in der Verarbeitung von Holz ist Mobello alles andere als ein Newcomer. Auch wenn das Auftreten einem Startup gleichkommt, überzeugen die Produkte durch exzellente Qualität. Der Shop setzt zum Beispiel auf das sehr teure Familienunternehmen BLUM BESCHLÄGE aus Österreich, das als echter Premium-Lieferant für Beschläge und langlebige Möbel-Bauteile in der Szene gilt.

Ob kleine Wohnung in der Stadt oder Eigenheim auf dem Land: Mobellos Deutschland-Start kommt zu einer Zeit, in der viele Deutsche über eine Investition in die eigenen vier Wände nachdenken. haben in den letzten Monaten die meisten Deutschen vermehrt in neue Einrichtung und Möbel investiert.

Diesen Trend hat Mobello erkannt und hat seinen beliebten Online-Shop für exklusive Designermöbel aus Holz jetzt nach Deutschland gebracht. Doch anders als bei vielen teuren Marken sind keine Unsummen nötig, um wirklich schöne und qualitative Möbel zu erhalten. Der richtige Mix also aus Luxus-Marke und Discounter-Möbel vom Einrichtungshaus um die Ecke.

© Mobello Bild 1 von 7 Simply Premium: Aussergewöhnliche Qualität von Massivholzprodukten © Mobello Bild 2 von 7 Simply Premium: Aussergewöhnliche Qualität von Massivholzprodukten

Was Mobello aber wirklich ausmacht

Mobello ist einer der wenigen Online-Shops, die Qualität, Kundensupport und Umweltschutz vereinen:

Zudem bietet Mobello:

Schnelle Lieferung in nur drei Tagen in Deutschland mit kostenlosem Versand

60 Tage Rückgaberecht

Langlebigkeit garantiert: Durch Qualitätsscharniere aus Österreich der Firma BLUM mit Sitz am Bodensee

Vollholz: Möbel bestehen aus 100 Prozent Echt-Holz, ohne Sperrholz, Furnierholz, mitteldichten Faserplatten und ähnlichen Alternativen

Nachhaltige Produktion: Für jedes gekaufte Mobello-Produkt wird ein Baum pro Jahr in Europa gepflanzt

Umweltschutz: Alle Möbel sind FSC-zertifiziert. Mit der Aktion "Go Green" werden 0,20 Euro pro Paket für den Umweltschutz gespendet.

Jetzt 99-Prozent-Gutschein gewinnen

Wie erwähnt läuft bis zum 3. Mai das große Mobello-Gewinnspiel zum Deutschland-Start. Die exklusive Teilnahme für alle Abendzeitung-Leser erfolgt binnen weniger Sekunden auf der Homepage des Online-Shops. Mit etwas Glück landen Sie dann unter den zwanzig Gewinnern, die am Ende fast das ganze Sortiment 99 Prozent günstiger einkaufen können. Vom TV-Stand, über die Garderoben und Regale bis hin zum Küchentisch. Die Chance sollte man sich nicht entgehen lassen.

Esszimmer-Set im Wert von 1.500 Euro gewinnen! © Mobello

Übrigens: wenn Sie trotz des Gewinnspiels schon bei Mobello einkaufen möchten, können Sie verschiedene Luxus-Möbel aktuell 37 Prozent günstiger erhalten. Deutlich reduziert sind zum Deutschland-Launch der , die sowie das . Mit jedem Kauf bis zum 30.06 qualifizieren Sie sich zudem für das große Esszimmer-Set-Gewinnspiel im Wert von 1.500 Euro. Mehr dazu lesen Sie es auf der Unterseite der Mobello .