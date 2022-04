Ihre Immobilie als Geldquelle?  HausplusRente hat die Lösung

Viele Gründe sprechen für die Immobilien-Verrentung. Mehr Geld im Alter bedeutet eine höhere Lebensqualität. Genau dies erreichen Sie mit einer Immobilien-Verrentung auf Basis des deutschen Nießbrauchrechts.

04. April 2022 - 08:40 Uhr

Dabei können Sie das in Ihrer Immobilie gebundene Kapital für eine sorgenfreie Zukunft einsetzen und zugleich im eigenen Zuhause wohnen bleiben. Die Immobilien-Verrentung ist somit eine ideale Form der privaten Altersvorsorge.

Die Rente aufbessern

Viele gute Gründe dürften Ihnen die Entscheidung für eine leicht machen. Möchten Sie beispielsweise Ihre Rente aufbessern, bietet unser Konzept die einmalige Gelegenheit, Ihr Immobilien-Vermögen zu nutzen. So können Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen und bleiben dennoch lebenslang der wirtschaftliche Eigentümer Ihrer Immobilie.

Den Ehepartner absichern

Durch eine veränderte Lebenssituation kann das Entscheidungsrecht über eine gemeinsam erworbene, eigengenutzte Immobilie verloren gehen. Dann nämlich, wenn ein Ehepartner aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr handlungsfähig ist, aber beiden Eheleuten alles gemeinsam gehört. Wir raten deshalb rechtzeitig zur Vorsorge durch eine notariell eingeräumte Vollmacht. Damit ist eine erfolgreiche Verrentung des gemeinsam erworbenen Immobilieneigentums für Ihren Partner sichergestellt.

Langgehegte Wünsche verwirklichen

Mit dem Auszahlungsbetrag können Sie eine Reihe Vorhaben in die Tat umsetzen. Etwa Ihre Traumreise buchen oder viele andere Wünsche realisieren, wie z. B. ein neues Auto erwerben oder Ihr geliebtes Zuhause verschönern. Natürlich können Sie mit dem Erlös auch Kredite begleichen oder Ihre Gesundheitsvorsorge verbessern, denn Gesundheit ist im Alter das Wichtigste.

Mit der Verrentung lassen sich letztlich viele aufgeschobene Wünsche und Träume endlich in die Tat umsetzen.

Das künftige Erbe schon jetzt regeln

Das Erbe gerecht aufzuteilen, ist oft nicht leicht. Besonders schwierig wird es, sobald Immobilien vererbt werden. Mit einer können Sie das künftige Erbe frühzeitig konfliktfrei regeln. Damit lassen sich spätere Streitigkeiten ausschließen und Sie können sich schon heute mit Ihren Erben freuen.

Schutz vor Pflichtteilsansprüchen

Ein Erblasser hat verschiedene Möglichkeiten, wenn er noch zu Lebzeiten einen Pflichtteilsanspruch abwehren will. Ein Verkauf der eigenen Immobilie auf Nießbrauchbasis kann bei dieser Entscheidung hilfreich sein. Neben einem guten Preis sollte der Immobilieneigentümer höchstmöglichen Schutz vor Ansprüchen Dritter erhalten. Dies sichert das deutsche Nießbrauchrecht, auf das wir in unserem Verrentungsmodell großen Wert legen. Dadurch wird der Pflichtteilsanspruch von Erben erheblich verringert. Das Nießbrauchrecht ist vertraglich klar geregelt und wird im Grundbuch erstrangig eingetragen. Also: höchstmögliche Sicherheit für Sie.

Kinder und Enkel unterstützen

Ein weiteres Motiv kann die Unterstützung Ihrer Kinder oder Enkel sein. Neben vielen anderen Vorteilen, die das Verrentungsmodell bietet, haben Sie die Möglichkeit mit dem hohen Auszahlungsbetrag die Ausbildungs-Kosten der Enkelkinder abzufedern oder auch den Erwerb einer Immobilie für die Kinder zu fördern. Damit sorgen Sie nicht nur für Freude in der Familie, sondern können auch die finanzielle Zukunft Ihrer Lieben sichern.

Mehr Informationen zu den einzelnen Themen erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch mit HausplusRente oder auf dem dazugehörigen .

