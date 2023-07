Bezahlbare Wohnungen in Deutschland sind knapp, gleichzeitig gibt es viele Leerstände. Birger Dehne bietet mit innovativen Strategien Lösungen an.

20. Juli 2023 - 17:05 Uhr

Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist angespannt. Die Mieten in den Neubauvierteln sind für viele Menschen unbezahlbar geworden, denn die Bautätigkeiten der letzten Jahre reichen nicht aus, um der Nachfrage an Wohnungen gerecht zu werden. Hohe Mietpreise sind die Folge. Gleichzeitig stehen etwa 1,4 Millionen Wohnungen leer, obwohl es einen großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gibt.

Die Birger Dehne AG gehört zu den bedeutenden Immobiliengesellschaften in Europa. © ccvision

Der Immobilienunternehmer , einer der größten privaten Wohnungseigentümer Deutschlands, hat mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung das Problem erkannt und ein Konzept für langfristige Lösungen entwickelt. Es ist simpel wie effektiv: Um neuen und vor allem erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, werden zum Teil oder auch komplett leerstehende Mietshäuser aufgekauft. Sie werden dann innerhalb von sechs bis zwölf Monaten saniert. Anschließend bietet sie Birger Dehne dann als günstige Mietwohnungen auf dem Markt an.

Bezahlbare Wohnungen statt teure Luxusapartments

Die Aufgabe von unsanierten und leeren Wohnungen hat meist mit Entscheidungen der Voreigentümer, wie kommunalen Baugesellschaften, zu tun. Sie möchten diese aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihrem Portfolio haben. In solchen Fällen heißt es bei : schnell handeln, langfristig denken. Das Potenzial von Leerständen wird dank jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Immobilienmarkt erkannt. Alle Maßnahmen werden zeitnah eingeleitet, um aus ihnen lebenswerte Wohnungen zu machen.

Der Immobilienmarkt hat sich verändert. Birger Dehne hat diese Veränderungen früh erkannt. © ccvision

Dabei konzentriert sich Birger Dehne nicht nur auf A-Standorte und Topstädten, sondern auf B-, C- und D-Städte. Durch hohe Mieten zieht es viele Menschen in eine ländlichere Gegend anstatt in überteuerte Metropolen. Auch die spürbaren Auswirkungen der Pandemie mit vermehrtem Home Office spielen eine entscheidende Rolle. Das Arbeiten von Zuhause erfreut sich großer Beliebtheit, die Anwesenheit in Firmengebäuden ist nicht mehr dauerhaft nötig. Daher wird günstigeres Wohnen außerhalb von Ballungszentren immer gefragter. Diese Tendenzen hat Birger Dehne bereits sehr früh erkannt. Das ermöglichte ihm, Immobilien in vermeintlich schlechteren Lagen zu erwerben, die jetzt stärker gefragt sind.

Birger Dehne schafft bezahlbaren Wohnraum, statt teure Luxusapartments. © ccvision

Birger Dehne legt bei der Sanierung der Wohnungen großen Wert auf Nachhaltigkeit, vor allem bei den verwendeten Ressourcen. Der bezahlbare Wohnraum ist komplett renoviert und modernisiert. So sorgt für die Zufriedenheit der Mieter und für mehr Lebensqualität. Ganze Viertel werden dadurch wieder zu lebenswerten Orten mit gutem Wohnwert.