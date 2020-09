Auch beim Kauf einer Eigentumswohnung 3% MwSt. Vorteil* sichern!

Sichern Sie sich jetzt noch bis zum 31.12.2020 bei Kauf einer Eigentumswohnung im Projekt Riegerhöfe in Taufkirchen bei München 3% MwSt.-Preisvorteil* auf den ausgewiesenen Kaufpreis.

Die Corona-Krise hat auch den Münchner Immobilienmarkt unter Druck gesetzt. Was bedeutet das für Ihre Wohlstandssicherung? Eine einzigartige Chance – zumindest beim Neubauvorhaben . Denn der Bauträger Eurytos hat sich entschlossen, zur Schaffung eines zusätzlichen Kaufanreizes den Vorteil der bis Jahresende befristeten Mehrwertsteuersenkung auf dieses Neubauobjekt umzulegen.

Als Kapitalanleger oder Eigennutzer können Sie damit auch beim Erwerb von Wohneigentum vom 16-statt-19-Effekt profitieren. Wegen der Werthaltigkeit einer Immobilie ist hier der Kostenvorteil verglichen beispielsweise mit Konsumgütern besonders groß. Sie erhalten somit auf sämtliche Wohnungen und Stellplätze, die bis zum 31.12.2020 beurkundet werden, einen rechnerischen Nachlass in Höhe der Mehrwertsteuerersparnis.

Jetzt Eigentumswohnung im Süden Münchens sichern!

Unmittelbar vor den Toren Münchens entsteht mit dem Bauvorhaben „ “ – ein ansprechendes und modernes Wohnquartier in bester Umgebung. Taufkirchen liegt nur wenige Fahrminuten südlich der Münchner Stadtgrenze. Der ruhige Ort verfügt über eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur inklusive S-Bahnanschluss und eine sehr schnelle Anbindung an mehrere Autobahnen. So beschaulich Taufkirchen als Wohnort ist – über 2.100 Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum Global Player sind hier ansässig und steigern die Nachfrage nach attraktivem Wohnraum fur Mitarbeiter. Wahrend München als Shopping- und Lifestyle-Metropole nur ein Katzensprung im Norden von Taufkirchen liegt, sind Ausflüge in den Süden zu den malerischen Seen des bayerischen Voralpenlandes und in die Berge eine zeitlich mehr als überschaubare Angelegenheit.

Die vom Bauträger EURYTOS realisierten und von der KW AG vertriebenen „Riegerhöfe“ bestehen aus mehreren Gebäuden mit modernen von ca. 39 m2 bis 150 m2 Wohnfläche, deren Balkone, Terrassen und Dachterrassen nach Süden ausgerichtet sind. Eine elegante Architektur, bodentiefe Fenster, hohe Räume mit Qualitätsausstattung, Energieeffizienz und teilweise Barrierefreiheit sind einige von vielen Merkmalen, die Wohneigentum in den „Riegerhöfen“ zur zeitgemäßen Antwort auf gehobene Bedürfnisse in einer anspruchsvollen Region machen.

Gut zu wissen: Die Immobilie kann in der gegenwärtigen Krise einmal mehr unter Beweis stellen, dass sie die beste und sicherste Anlage fur Ihr Kapital ist. Mietern wird die coronabedingt nicht gezahlte Miete bestenfalls gestundet. Das fuhrt zu Doppelbelastungen in den nächsten Monaten, da der Rückstand abgezahlt werden muss. Als Wohnungseigentümer jedoch müssen Sie keine Doppelbelastung furchten. Laufenden Kredite werden in der Regel prolongiert, also um den Zeitraum der Zahlungsaussetzung verlängert.

Profitieren Sie vom Konjunktur-Sonderprogramm – die Mehrwertsteuerersparnis wird Ihnen auch auf die Kaufnebenkosten gewahrt.

(Informationen und Bedingungen unter

BERECHNUNGSBEISPIEL IHRER ERSPARNIS

Kaufpreis Ihrer Immobilie: 829.000,00 €

Zugehörige Stellplätze: 55.000,00 €

Gesamtpreis: 884.000,00 €

Kaufpreis mit 16 statt 19: 861.714,29 €

IHR VORTEIL:** 22.285,71 €

Der Erwerb Ihrer eigenen Immobilie gehört sicher zu den wichtigsten Entscheidungen, die Sie im Leben treffen. Deshalb legen wir größten Wert darauf, Sie sachkundig und verantwortungsbewusst zu beraten. Gerne informieren wir Sie bei einem persönlichen Gespräch in unserem Vertriebsbüro direkt am Baugrund. Kommen Sie gerne zu den ausgeschilderten Öffnungszeiten vorbei oder vereinbaren Sie jederzeit online einen individuellen Termin unter

RIEGERWEG 12

82024 TAUFKIRCHEN

ÖFFNUNGSZEITEN:

DI. 17.00 - 19.00 UHR

DO. 17.00 - 19.00 UHR

FR. 17.00 - 19.00 UHR

SA. 10.00 - 13.00 UHR

IHR KONTAKT:

Tel: 089 15 701 210

E-Mail: riegerhoefe@kwag.de

**Mögliche zusätzliche Ersparnisse durch MwSt.-Reduzierung bei den Kaufnebenkosten sind hierbei noch nicht berücksichtigt.

*Grunderwerbsteuerpflichtige Umsätze sind nach § 4 Nr. 9 lit. a UStG umsatzsteuerfrei, weshalb sich diese gesetzliche Anpassung nicht auf Ihren Kaufpreis auswirken wurde. Wir möchten jedoch für die nach dem 1.7.2020 und vor dem 31.12.2020 bei unserem Projekt Riegerhöfe gekauften Wohnungen einen Nachlass in rechnerische der Höhe der Mehrwertsteuersenkung gewähren. Wir behalten uns ausdrücklich vor, diese Aktion jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu widerrufen bzw. zu beenden. Dieses Angebot gilt vorbehaltlich notarieller Beurkundung. Es handelt sich hierbei um eine reine Beispielrechnung: Alle Angaben/Berechnungen ohne Gewahr auf Korrektheit/Vollständigkeit; Abweichungen jederzeit ausdrücklich möglich!