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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Wenn Sie eine Veränderung anstreben, müssen Sie schon ein wenig mehr investieren. An Energie fehlt es Ihnen derzeit doch wohl nicht!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nicht zu voreilig urteilen! Überdenken Sie alles noch einmal in Ruhe, bevor Sie irgendwelche Türen für immer hinter sich zuschlagen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihnen geht es gut, wenn Sie die Dinge erfolgreich zum Laufen gebracht haben. Jetzt haben Sie sich endlich für einen Weg entschieden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sobald Sie erkennen, wie Sie Ihre Talente einsetzen können, werden Sie in Sachen Karriere einen deutlichen Sprung nach vorne machen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die Kommunikationsplaneten schießen quer. Immerhin: Geschickt umgehen Sie Missverständnisse und schaffen eine friedliche Atmosphäre.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein gewagtes Vorhaben nicht allein anpacken! Je länger Sie allerdings zögern, desto schwieriger könnte sich die Umsetzung gestalten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie können unbekümmert loslegen. Nur die in der ersten Sternzeichenhälfte Geborenen kommen heute etwas schwerer in Gang als gewohnt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen.

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