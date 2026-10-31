Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

31. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Wenn Sie eine Veränderung anstreben, müssen Sie schon ein wenig mehr investieren. An Energie fehlt es Ihnen derzeit doch wohl nicht! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Nicht zu voreilig urteilen! Überdenken Sie alles noch einmal in Ruhe, bevor Sie irgendwelche Türen für immer hinter sich zuschlagen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ihnen geht es gut, wenn Sie die Dinge erfolgreich zum Laufen gebracht haben. Jetzt haben Sie sich endlich für einen Weg entschieden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sobald Sie erkennen, wie Sie Ihre Talente einsetzen können, werden Sie in Sachen Karriere einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Die Kommunikationsplaneten schießen quer. Immerhin: Geschickt umgehen Sie Missverständnisse und schaffen eine friedliche Atmosphäre. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein gewagtes Vorhaben nicht allein anpacken! Je länger Sie allerdings zögern, desto schwieriger könnte sich die Umsetzung gestalten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie können unbekümmert loslegen. Nur die in der ersten Sternzeichenhälfte Geborenen kommen heute etwas schwerer in Gang als gewohnt. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen.