Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wenn Sie eine Veränderung anstreben, müssen Sie schon ein wenig mehr investieren. An Energie fehlt es Ihnen derzeit doch wohl nicht!
STIER
Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist.
ZWILLINGE
Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen.
KREBS
Nicht zu voreilig urteilen! Überdenken Sie alles noch einmal in Ruhe, bevor Sie irgendwelche Türen für immer hinter sich zuschlagen.
LÖWE
Ihnen geht es gut, wenn Sie die Dinge erfolgreich zum Laufen gebracht haben. Jetzt haben Sie sich endlich für einen Weg entschieden.
JUNGFRAU
Sobald Sie erkennen, wie Sie Ihre Talente einsetzen können, werden Sie in Sachen Karriere einen deutlichen Sprung nach vorne machen.
WAAGE
Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein.
SKORPION
Die Kommunikationsplaneten schießen quer. Immerhin: Geschickt umgehen Sie Missverständnisse und schaffen eine friedliche Atmosphäre.
SCHÜTZE
Ein gewagtes Vorhaben nicht allein anpacken! Je länger Sie allerdings zögern, desto schwieriger könnte sich die Umsetzung gestalten.
STEINBOCK
Sie können unbekümmert loslegen. Nur die in der ersten Sternzeichenhälfte Geborenen kommen heute etwas schwerer in Gang als gewohnt.
WASSERMANN
Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären.
FISCHE
Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen.
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