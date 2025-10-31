AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Das Neue scheint Sie sehr stark zu verunsichern. Umso wichtiger ist es, sich die eigenen Stärken immer wieder vor Augen zu halten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Eine Entscheidung, vor die man Sie stellt, sollte reiflich durchdacht werden. Suchen Sie, soweit möglich, nach einem Patentrezept.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein bisschen mehr Diplomatie im Umgang mit anderen, auch wenn Karriere und Privatleben jetzt erhöhte Anforderungen an Sie stellen!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Schnörkellos und geradlinig sagen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Viele kommen damit zurecht, andere haben damit ein Problem.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Mit Abwarten kommen Sie heute nicht voran. Zeigen Sie Ihren guten Willen in einer Sache und blicken Sie Ihrem Ziel mutig ins Auge.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Um sich einer Sache wirklich sicher zu sein, lohnt es sich, den prüfenden Blick schweifen zu lassen. Passen Sie deshalb genau auf.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Man wird Ihren Rat einholen, wenn er benötigt wird. Lassen Sie im Übrigen einer Beziehung genügend Freiheit zu eigener Entfaltung.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie sollten in Ihrer näheren Umgebung für Ordnung und klare Verhältnisse sorgen, sonst könnte leicht der Überblick verloren gehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Kleinere Aufregungen positiver Art sorgen für einen recht bewegten Tagesablauf. Im Arbeitsbereich etwas weniger Hektik verbreiten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihnen könnte es heute schwerfallen, sich mit Routinearbeiten zu befassen. Leider können sich dadurch schnell Fehler einschleichen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es zeigt sich, auf wen Sie sich verlassen können und bei wem Sie vorsichtig sein sollten. Achten Sie unbedingt auf Ihre Intuition.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Bleiben Sie optimistisch! Freundschaft und Liebe werden Ihnen über einen Tag hinweghelfen, an dem es auch einmal schwieriger wird.

