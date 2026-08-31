Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

31. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Nutzen Sie den Tag, um Ihre Ideen in Ruhe auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ein kleiner Feinschliff könnte große Wirkung zeigen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Meinungsverschiedenheiten nicht auf die Spitze treiben! Mancher sieht die Welt zu sehr durch seine Brille und überfordert andere. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Auch wenn es schwerfällt: Halten Sie zu Menschen, die Ihnen nicht guttun, etwas mehr Abstand, dann geht es Ihnen deutlich besser. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Damit Sie alles, was Sie sich vorgenommen haben, auch erledigen können, dürfte der heutige Tag gerne ein paar Stunden mehr haben. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Man öffnet Ihnen die Augen für Dinge, die Sie bisher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben. Lockern Sie Ihre Abwehrhaltung. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie gehören heute zu denjenigen, die mehr leisten, als von ihnen verlangt wird. Irgendwann dürfte sich das auch einmal auszahlen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sicher geht es Ihnen nur darum, zu helfen. Aber nicht jeder fasst das auch so auf. Mit kleinen, netten Gesten keinesfalls geizen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der sparsame Umgang mit Geld ist Ihnen zwar in die Wiege gelegt, aber bisweilen macht sich ein wenig Großzügigkeit schon bezahlt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Die Sterne öffnen den Blick für die kleinen Besonderheiten des Tages und sorgen für das wohlige Gefühl der inneren Zufriedenheit. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Das bereits Erreichte dürfte nun durch klugen Einsatz der Kräfte gefestigt und eine Position zum Vorteil ausgebaut werden können.