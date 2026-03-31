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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Erfolg ist eine Frage der Einstellung. Deshalb: Springen Sie mit einer großen Portion Selbstbewusstsein über Ihren eigenen Schatten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie möchten nichts anderes, als verstanden zu werden. Dazu sollten Sie jedoch etwas deutlicher über Ihre Gefühl sprechen als bisher.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ihre momentane Aktivität und Schaffensfreude wirkt auf alle erfrischend, die mit Ihnen unter einem Dach leben oder zusammenarbeiten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

In beruflicher und privater Hinsicht können Sie sich vor lästigen Dingen nicht länger drücken. Packen Sie sie daher schnellstens an.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie haben den Bogen heraus. Dank Ihres Fingerspitzengefühls kommen Sie jetzt selbst mit den schwierigeren Zeitgenossen bestens klar.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Versuchen Sie heute, Arbeit und Pflichtgefühl nicht über die Bedürfnisse Ihrer Lieben zu stellen. Machen Sie rechtzeitig Feierabend.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie befinden sich in einer wahren Hochkonjunktur der Gefühle. Ein Tag zum Bäumeausreißen und Bergeversetzen! Also: Packen Sie es an!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihre Kreativität bringt Sie in Ihrem Job in die richtige Ausgangsposition. Das könnte eventuell sogar eine Gehaltserhöhung bedeuten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie sollten ausgeglichener reagieren und nicht jeder Stimmung impulsiv nachgeben. Schnell landet heute jedes Wort auf der Goldwaage.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihr ausgeprägter Sinn für alles Praktische hilft Ihnen, die versteckten Vor- und Nachteile einer Angelegenheit deutlich zu erkennen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Verlangen Sie von Ihrem Partner nicht zu viel. Nicht jeder hat die Gabe, sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen, so wie Sie.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Man gibt Ihnen Rätsel auf und Sie sind ganz versessen darauf, die Lösung zu finden. Da müssen Sie aber noch etwas Geduld aufbringen.

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