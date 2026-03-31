Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

31. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Erfolg ist eine Frage der Einstellung. Deshalb: Springen Sie mit einer großen Portion Selbstbewusstsein über Ihren eigenen Schatten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie möchten nichts anderes, als verstanden zu werden. Dazu sollten Sie jedoch etwas deutlicher über Ihre Gefühl sprechen als bisher. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihre momentane Aktivität und Schaffensfreude wirkt auf alle erfrischend, die mit Ihnen unter einem Dach leben oder zusammenarbeiten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. In beruflicher und privater Hinsicht können Sie sich vor lästigen Dingen nicht länger drücken. Packen Sie sie daher schnellstens an. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie haben den Bogen heraus. Dank Ihres Fingerspitzengefühls kommen Sie jetzt selbst mit den schwierigeren Zeitgenossen bestens klar. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Versuchen Sie heute, Arbeit und Pflichtgefühl nicht über die Bedürfnisse Ihrer Lieben zu stellen. Machen Sie rechtzeitig Feierabend. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie befinden sich in einer wahren Hochkonjunktur der Gefühle. Ein Tag zum Bäumeausreißen und Bergeversetzen! Also: Packen Sie es an! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihre Kreativität bringt Sie in Ihrem Job in die richtige Ausgangsposition. Das könnte eventuell sogar eine Gehaltserhöhung bedeuten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie sollten ausgeglichener reagieren und nicht jeder Stimmung impulsiv nachgeben. Schnell landet heute jedes Wort auf der Goldwaage. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihr ausgeprägter Sinn für alles Praktische hilft Ihnen, die versteckten Vor- und Nachteile einer Angelegenheit deutlich zu erkennen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Verlangen Sie von Ihrem Partner nicht zu viel. Nicht jeder hat die Gabe, sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen, so wie Sie. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Man gibt Ihnen Rätsel auf und Sie sind ganz versessen darauf, die Lösung zu finden. Da müssen Sie aber noch etwas Geduld aufbringen.