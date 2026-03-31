Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Erfolg ist eine Frage der Einstellung. Deshalb: Springen Sie mit einer großen Portion Selbstbewusstsein über Ihren eigenen Schatten.
STIER
Sie möchten nichts anderes, als verstanden zu werden. Dazu sollten Sie jedoch etwas deutlicher über Ihre Gefühl sprechen als bisher.
ZWILLINGE
Ihre momentane Aktivität und Schaffensfreude wirkt auf alle erfrischend, die mit Ihnen unter einem Dach leben oder zusammenarbeiten.
KREBS
In beruflicher und privater Hinsicht können Sie sich vor lästigen Dingen nicht länger drücken. Packen Sie sie daher schnellstens an.
LÖWE
Sie haben den Bogen heraus. Dank Ihres Fingerspitzengefühls kommen Sie jetzt selbst mit den schwierigeren Zeitgenossen bestens klar.
JUNGFRAU
Versuchen Sie heute, Arbeit und Pflichtgefühl nicht über die Bedürfnisse Ihrer Lieben zu stellen. Machen Sie rechtzeitig Feierabend.
WAAGE
Sie befinden sich in einer wahren Hochkonjunktur der Gefühle. Ein Tag zum Bäumeausreißen und Bergeversetzen! Also: Packen Sie es an!
SKORPION
Ihre Kreativität bringt Sie in Ihrem Job in die richtige Ausgangsposition. Das könnte eventuell sogar eine Gehaltserhöhung bedeuten.
SCHÜTZE
Sie sollten ausgeglichener reagieren und nicht jeder Stimmung impulsiv nachgeben. Schnell landet heute jedes Wort auf der Goldwaage.
STEINBOCK
Ihr ausgeprägter Sinn für alles Praktische hilft Ihnen, die versteckten Vor- und Nachteile einer Angelegenheit deutlich zu erkennen.
WASSERMANN
Verlangen Sie von Ihrem Partner nicht zu viel. Nicht jeder hat die Gabe, sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen, so wie Sie.
FISCHE
Man gibt Ihnen Rätsel auf und Sie sind ganz versessen darauf, die Lösung zu finden. Da müssen Sie aber noch etwas Geduld aufbringen.
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