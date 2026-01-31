Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

31. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Eine Freundschaft wirkt sich wohltuend auf Ihre gesamte Lebenseinstellung aus. Neider und Besserwisser einfach links liegen lassen! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Im letzten Moment könnte sich heute doch noch eine verfahrene Situation zum Positiven wenden. Es sind die Argumente, die überzeugen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Langsam, aber sicher haben Sie die Lage wieder im Griff. Wenden Sie sich von nun an erneut verstärkt dem Partner und der Familie zu. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sorgen lösen sich im Laufe des Tages auf. Ihr Arbeitseifer trägt Früchte. Die Erfolgstendenzen reichen bis weit in den Abend hinein. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihr sonst gut funktionierender Verstand steht heute unter ungünstigen Einflüssen. Deshalb wichtige Entscheidungen etwas aufschieben! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Wenn Sie eine Veränderung anstreben, müssen Sie schon ein wenig mehr investieren. An Energie fehlt es Ihnen derzeit doch wohl nicht! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Unstimmigkeiten sollten baldmöglichst aus der Welt geschafft werden. Unterdrückte Gefühle könnten sich jetzt sehr hemmend auswirken. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Das Kapitel „Freizeit, Familie und Freunde“ ist in letzter Zeit etwas zu sehr beiseitegeschoben worden. Schleunigst wiedergutmachen! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ihnen geht es gut, wenn Sie die Dinge erfolgreich zum Laufen gebracht haben. Jetzt haben Sie sich endlich für einen Weg entschieden. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es wird eine Ursache für eine plötzliche Kehrtwendung geben. Gehen Sie der Sache auf den Grund und beleuchten Sie alle Seiten genau.