Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.01.2026
WIDDER
Eine Freundschaft wirkt sich wohltuend auf Ihre gesamte Lebenseinstellung aus. Neider und Besserwisser einfach links liegen lassen!
STIER
Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte.
ZWILLINGE
Im letzten Moment könnte sich heute doch noch eine verfahrene Situation zum Positiven wenden. Es sind die Argumente, die überzeugen.
KREBS
Langsam, aber sicher haben Sie die Lage wieder im Griff. Wenden Sie sich von nun an erneut verstärkt dem Partner und der Familie zu.
LÖWE
Sorgen lösen sich im Laufe des Tages auf. Ihr Arbeitseifer trägt Früchte. Die Erfolgstendenzen reichen bis weit in den Abend hinein.
JUNGFRAU
Ihr sonst gut funktionierender Verstand steht heute unter ungünstigen Einflüssen. Deshalb wichtige Entscheidungen etwas aufschieben!
WAAGE
Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren.
SKORPION
Wenn Sie eine Veränderung anstreben, müssen Sie schon ein wenig mehr investieren. An Energie fehlt es Ihnen derzeit doch wohl nicht!
SCHÜTZE
Unstimmigkeiten sollten baldmöglichst aus der Welt geschafft werden. Unterdrückte Gefühle könnten sich jetzt sehr hemmend auswirken.
STEINBOCK
Das Kapitel „Freizeit, Familie und Freunde“ ist in letzter Zeit etwas zu sehr beiseitegeschoben worden. Schleunigst wiedergutmachen!
WASSERMANN
Ihnen geht es gut, wenn Sie die Dinge erfolgreich zum Laufen gebracht haben. Jetzt haben Sie sich endlich für einen Weg entschieden.
FISCHE
Es wird eine Ursache für eine plötzliche Kehrtwendung geben. Gehen Sie der Sache auf den Grund und beleuchten Sie alle Seiten genau.
