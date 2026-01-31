AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine Freundschaft wirkt sich wohltuend auf Ihre gesamte Lebenseinstellung aus. Neider und Besserwisser einfach links liegen lassen!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Im letzten Moment könnte sich heute doch noch eine verfahrene Situation zum Positiven wenden. Es sind die Argumente, die überzeugen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Langsam, aber sicher haben Sie die Lage wieder im Griff. Wenden Sie sich von nun an erneut verstärkt dem Partner und der Familie zu.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sorgen lösen sich im Laufe des Tages auf. Ihr Arbeitseifer trägt Früchte. Die Erfolgstendenzen reichen bis weit in den Abend hinein.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihr sonst gut funktionierender Verstand steht heute unter ungünstigen Einflüssen. Deshalb wichtige Entscheidungen etwas aufschieben!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Wenn Sie eine Veränderung anstreben, müssen Sie schon ein wenig mehr investieren. An Energie fehlt es Ihnen derzeit doch wohl nicht!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Unstimmigkeiten sollten baldmöglichst aus der Welt geschafft werden. Unterdrückte Gefühle könnten sich jetzt sehr hemmend auswirken.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Das Kapitel „Freizeit, Familie und Freunde“ ist in letzter Zeit etwas zu sehr beiseitegeschoben worden. Schleunigst wiedergutmachen!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ihnen geht es gut, wenn Sie die Dinge erfolgreich zum Laufen gebracht haben. Jetzt haben Sie sich endlich für einen Weg entschieden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Es wird eine Ursache für eine plötzliche Kehrtwendung geben. Gehen Sie der Sache auf den Grund und beleuchten Sie alle Seiten genau.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.