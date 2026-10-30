Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Unstimmigkeiten sollten baldmöglichst aus der Welt geschafft werden. Unterdrückte Gefühle könnten sich jetzt sehr hemmend auswirken.
STIER
Der einfache Weg, der durchs Leben führt, scheint heute schon versperrt zu sein. Sie werden mit kleinen Hindernissen rechnen müssen.
ZWILLINGE
Sie ernten anerkennende Worte für geleistete Arbeit. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben auch etwas Entspannung. Das wird allen guttun.
KREBS
Ein lebhafter Tag, der viele Anregungen bringen kann. Neue Bekanntschaften werden sich zu dauerhaften Beziehungen entwickeln lassen.
LÖWE
Eine alte Sache sollten Sie begraben und endlich ganz vergessen. Schauen Sie nur noch nach vorn. Man hört jetzt gerne auf Ihren Rat.
JUNGFRAU
Das Kapitel „Freizeit, Familie und Freunde“ ist in letzter Zeit etwas zu sehr beiseitegeschoben worden. Schleunigst wiedergutmachen!
WAAGE
Sie dürften sich etwas schwertun, allen an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Störfaktoren sind daher einzukalkulieren.
SKORPION
Zu starkes Engagement in finanziellen Dingen meiden und sich mehr auf das Gefühlsleben konzentrieren! Dort liegen Sie jetzt richtig.
SCHÜTZE
Die alten Schwierigkeiten in einer Angelegenheit können jetzt endlich vollkommen überwunden werden, erste Erfolge lassen sich sehen.
STEINBOCK
Sie vermissen teilweise den Spaß an der Arbeit und müssen sich dennoch damit zufriedengeben. Morgen sieht es wieder viel besser aus.
WASSERMANN
Eine Angelegenheit erweist sich als ertragreich. Allerdings erfordert sie vollen Einsatz und Ihre ganzen diplomatischen Fähigkeiten.
FISCHE
Ihre Stimmung wird sich von Grund auf bessern, wenn Sie Ihre Erwartungen etwas herunterschrauben und die Dinge nehmen, wie sie sind.
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