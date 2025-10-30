Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.10.2025
WIDDER
Der Wunsch, sich anderen mitzuteilen, lässt Sie heute womöglich mehr preisgeben, als gut ist. Gegebenenfalls schnell zurückrudern!
STIER
Geben Sie sich einen Ruck! Heute Nachmittag könnte die Gelegenheit sein, um ein längst überfälliges Problem aus dem Weg zu räumen.
ZWILLINGE
Kleinere Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen nerven Sie. Eine gute Nachricht oder eine nette Begegnung wird Sie daher aufmuntern.
KREBS
Eine gute Zeit, um Kompromisse zu schließen. Regeln Sie jetzt auch Behördenangelegenheiten und arbeiten Sie Liegengebliebenes auf.
LÖWE
Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.
JUNGFRAU
Ihr Optimismus ist berechtigt. Bestehende Pläne sollten Sie nicht umstoßen. Die Zeit ist gut geeignet, die Dinge zu verwirklichen.
WAAGE
Einiges wird Ihnen widersprüchlich vorkommen. Mit ein wenig Geschick und Einfühlungsvermögen werden Sie sich durchzusetzen wissen.
SKORPION
Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst.
SCHÜTZE
Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.
STEINBOCK
Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.
WASSERMANN
Man muss nicht immer alles unter Kontrolle haben. „Loslassen“ heißt das Motto des Tages. Lassen Sie den Dingen einfach ihren Lauf.
FISCHE
Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune.
