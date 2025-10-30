AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Der Wunsch, sich anderen mitzuteilen, lässt Sie heute womöglich mehr preisgeben, als gut ist. Gegebenenfalls schnell zurückrudern!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Geben Sie sich einen Ruck! Heute Nachmittag könnte die Gelegenheit sein, um ein längst überfälliges Problem aus dem Weg zu räumen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Kleinere Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen nerven Sie. Eine gute Nachricht oder eine nette Begegnung wird Sie daher aufmuntern.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eine gute Zeit, um Kompromisse zu schließen. Regeln Sie jetzt auch Behördenangelegenheiten und arbeiten Sie Liegengebliebenes auf.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihr Optimismus ist berechtigt. Bestehende Pläne sollten Sie nicht umstoßen. Die Zeit ist gut geeignet, die Dinge zu verwirklichen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Einiges wird Ihnen widersprüchlich vorkommen. Mit ein wenig Geschick und Einfühlungsvermögen werden Sie sich durchzusetzen wissen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Man muss nicht immer alles unter Kontrolle haben. „Loslassen“ heißt das Motto des Tages. Lassen Sie den Dingen einfach ihren Lauf.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.