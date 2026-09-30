Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

30. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Romantik und Leidenschaft lassen die Liebe hochleben. Gerade Singles erfahren, wie einfach sie neue Bekanntschaften knüpfen können. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Entscheidungen lassen sich nun einmal nicht aus dem Ärmel schütteln. Schlafen Sie eine Nacht darüber. Ihr Instinkt wird Sie leiten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Unangenehme Pflichten sollten Sie nicht länger vor sich herschieben. Auch familiäre Angelegenheiten warten jetzt auf eine Regelung. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Eine neue Aufgabe lässt Ihr Herz höherschlagen. Ergreifen Sie die Initiative und lassen Sie ruhig Ihre energievolle Seite sprechen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es ist kein Geheimnis: Erfolg kommt selten von allein. Sie werden sehen, dass es sich durchaus lohnt, etwas mehr Einsatz zu zeigen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie könnten bei Ihren Überlegungen etwas Wichtiges außer Acht gelassen haben. Denken Sie über die Sache noch einmal gründlich nach. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Erfolge werden derzeit etwas langsamer errungen, sind dafür aber von Dauer. In der Freizeit öfter einmal an die frische Luft gehen! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Stecken Sie einen kritischen Hinweis nicht gleichgültig weg, sondern versuchen Sie, ihn als Verbesserungsmöglichkeit zu betrachten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Nehmen Sie ein Missgeschick nicht so tragisch. Ihre Zukunftsaussichten bessern sich nun zusehends. Seien Sie verbindlicher. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Seien Sie nicht so nachtragend! Sie sollten Besseres zu tun haben, als sich jetzt mit Ihrem Partner über Kleinigkeiten zu streiten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie behalten auch in verzwickten Situationen den Überblick, haben ständig neue Ideen und bringen jede Menge Energie mit. Weiter so! Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wer sich rechtzeitig einen Überblick verschafft, kommt entspannt voran. Eine Prioritätenliste kann Ordnung in die Gedanken bringen.