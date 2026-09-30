Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Romantik und Leidenschaft lassen die Liebe hochleben. Gerade Singles erfahren, wie einfach sie neue Bekanntschaften knüpfen können.
STIER
Entscheidungen lassen sich nun einmal nicht aus dem Ärmel schütteln. Schlafen Sie eine Nacht darüber. Ihr Instinkt wird Sie leiten.
ZWILLINGE
Unangenehme Pflichten sollten Sie nicht länger vor sich herschieben. Auch familiäre Angelegenheiten warten jetzt auf eine Regelung.
KREBS
Eine neue Aufgabe lässt Ihr Herz höherschlagen. Ergreifen Sie die Initiative und lassen Sie ruhig Ihre energievolle Seite sprechen.
LÖWE
Es ist kein Geheimnis: Erfolg kommt selten von allein. Sie werden sehen, dass es sich durchaus lohnt, etwas mehr Einsatz zu zeigen.
JUNGFRAU
Sie könnten bei Ihren Überlegungen etwas Wichtiges außer Acht gelassen haben. Denken Sie über die Sache noch einmal gründlich nach.
WAAGE
Erfolge werden derzeit etwas langsamer errungen, sind dafür aber von Dauer. In der Freizeit öfter einmal an die frische Luft gehen!
SKORPION
Stecken Sie einen kritischen Hinweis nicht gleichgültig weg, sondern versuchen Sie, ihn als Verbesserungsmöglichkeit zu betrachten.
SCHÜTZE
Nehmen Sie ein Missgeschick nicht so tragisch. Ihre Zukunftsaussichten bessern sich nun zusehends. Seien Sie verbindlicher.
STEINBOCK
Seien Sie nicht so nachtragend! Sie sollten Besseres zu tun haben, als sich jetzt mit Ihrem Partner über Kleinigkeiten zu streiten.
WASSERMANN
Sie behalten auch in verzwickten Situationen den Überblick, haben ständig neue Ideen und bringen jede Menge Energie mit. Weiter so!
FISCHE
Wer sich rechtzeitig einen Überblick verschafft, kommt entspannt voran. Eine Prioritätenliste kann Ordnung in die Gedanken bringen.
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