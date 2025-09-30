Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

30. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Die Mischung macht‘s: Sie gehen selbstbewusst und zielstrebig vor, hüten sich aber gleichermaßen vor unüberlegten Entscheidungen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Eine Geldangelegenheit sollten Sie jetzt unbedingt in Angriff nehmen. Ihre heftigen Zweifel erweisen sich als völlig unbegründet. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Obwohl Sie gar nicht der Mensch sind, der dazu neigt, könnten heute Eifersuchtsgefühle aufkommen und den Beziehungshimmel trüben. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein derzeitiger Aufwärtstrend begünstigt alle Aktivitäten. Mit großer Einsatzfreude und Mut zum Risiko lässt sich viel erreichen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ziehen Sie eine Sache heute mit aller Konsequenz durch. Es bringt Ihnen wirklich nichts, auf halbem Wege immer wieder umzukehren. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Die besten Einfälle kommen heute gerade dann, wenn Sie am wenigsten damit rechnen. Setzen Sie sich also nicht selbst unter Druck. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Bemühen Sie sich um etwas mehr Toleranz, vor allem gegenüber den Kollegen und Ihrer näheren Umgebung. Aktivieren Sie neue Hobbys. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. An Arbeit fehlt es nie, aber der Erfolg muss entsprechend erkämpft werden. Wie wäre es als Ausgleich mit einem gemütlichen Abend? Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihre Antriebskraft nimmt jetzt spürbar zu. Ihre Chancen sind ausgezeichnet. Auch die finanzielle Lage wird wieder überschaubarer. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Vieles entwickelt sich heute zu Ihrer vollsten Zufriedenheit, und das ganz ohne großes Zutun Ihrerseits. Sie sind ein Glückspilz.