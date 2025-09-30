Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.09.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Die Mischung macht‘s: Sie gehen selbstbewusst und zielstrebig vor, hüten sich aber gleichermaßen vor unüberlegten Entscheidungen.
STIER
Eine Geldangelegenheit sollten Sie jetzt unbedingt in Angriff nehmen. Ihre heftigen Zweifel erweisen sich als völlig unbegründet.
ZWILLINGE
Obwohl Sie gar nicht der Mensch sind, der dazu neigt, könnten heute Eifersuchtsgefühle aufkommen und den Beziehungshimmel trüben.
KREBS
Ein derzeitiger Aufwärtstrend begünstigt alle Aktivitäten. Mit großer Einsatzfreude und Mut zum Risiko lässt sich viel erreichen.
LÖWE
Ziehen Sie eine Sache heute mit aller Konsequenz durch. Es bringt Ihnen wirklich nichts, auf halbem Wege immer wieder umzukehren.
JUNGFRAU
Die besten Einfälle kommen heute gerade dann, wenn Sie am wenigsten damit rechnen. Setzen Sie sich also nicht selbst unter Druck.
WAAGE
Bemühen Sie sich um etwas mehr Toleranz, vor allem gegenüber den Kollegen und Ihrer näheren Umgebung. Aktivieren Sie neue Hobbys.
SKORPION
An Arbeit fehlt es nie, aber der Erfolg muss entsprechend erkämpft werden. Wie wäre es als Ausgleich mit einem gemütlichen Abend?
SCHÜTZE
Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie.
STEINBOCK
Ihre Antriebskraft nimmt jetzt spürbar zu. Ihre Chancen sind ausgezeichnet. Auch die finanzielle Lage wird wieder überschaubarer.
WASSERMANN
Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen.
FISCHE
Vieles entwickelt sich heute zu Ihrer vollsten Zufriedenheit, und das ganz ohne großes Zutun Ihrerseits. Sie sind ein Glückspilz.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen