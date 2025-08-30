Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.08.2025
WIDDER
Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man Sie bei Ihren Vorhaben unterstützt. Heute könnten Sie so einiges bewegen.
STIER
Sobald Sie eine kniffelige Sache etwas aus der Distanz betrachten, wird sich Ihnen die Lösung des Problems offenbaren.
ZWILLINGE
Achten Sie darauf, wem Sie Ihr Vertrauen schenken. Manchmal ist es besser, sich beim Gedankenaustausch zurückzuhalten.
KREBS
Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen.
LÖWE
Wohnungsangelegenheiten besser noch ein paar Tage aufschieben, dann sind die Voraussetzungen dafür erheblich günstiger.
JUNGFRAU
Sehnen Sie sich insgeheim nach einem Tapetenwechsel? Sie sollten in der Tat einmal wieder andere Menschen kennenlernen.
WAAGE
Die Waage-Geborenen könnten jetzt selbst vieles verändern, indem sie ihre Schwächen erkennen und Stärken daraus machen.
SKORPION
Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bleiben Sie in einer kritischen Situation jetzt möglichst entspannt.
SCHÜTZE
Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
STEINBOCK
Niemand kann alles wissen! Es ist durchaus keine Schande, wenn man zu bestimmten Themen einmal schweigt und nur zuhört.
WASSERMANN
Was am Vormittag noch keineswegs rosig aussieht, das pendelt sich im Laufe des Tages zur allseitigen Zufriedenheit ein.
FISCHE
Ohne intensiven Einsatz kommt beruflich jetzt nichts ins Rollen. Strengen Sie sich an und sammeln Sie Punkte beim Chef!
