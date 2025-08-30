Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

30. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass man Sie bei Ihren Vorhaben unterstützt. Heute könnten Sie so einiges bewegen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sobald Sie eine kniffelige Sache etwas aus der Distanz betrachten, wird sich Ihnen die Lösung des Problems offenbaren. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Achten Sie darauf, wem Sie Ihr Vertrauen schenken. Manchmal ist es besser, sich beim Gedankenaustausch zurückzuhalten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie Dritten gegenüber äußern! Man wird versuchen, Ihnen das Wort im Mund umzudrehen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Wohnungsangelegenheiten besser noch ein paar Tage aufschieben, dann sind die Voraussetzungen dafür erheblich günstiger. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sehnen Sie sich insgeheim nach einem Tapetenwechsel? Sie sollten in der Tat einmal wieder andere Menschen kennenlernen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Waage-Geborenen könnten jetzt selbst vieles verändern, indem sie ihre Schwächen erkennen und Stärken daraus machen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Bleiben Sie in einer kritischen Situation jetzt möglichst entspannt. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ihre augenblickliche Lage ist ziemlich anstrengend. Zum Glück finden Sie am Abend die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Niemand kann alles wissen! Es ist durchaus keine Schande, wenn man zu bestimmten Themen einmal schweigt und nur zuhört. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Was am Vormittag noch keineswegs rosig aussieht, das pendelt sich im Laufe des Tages zur allseitigen Zufriedenheit ein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ohne intensiven Einsatz kommt beruflich jetzt nichts ins Rollen. Strengen Sie sich an und sammeln Sie Punkte beim Chef!