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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Eine recht günstige Zeit für Finanz- und auch Reisepläne. Bei einer echten Chance zugreifen, in der Liebe jedoch nichts überstürzen!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Jemand, von dem Sie es nicht erwartet haben, bietet Ihnen seine Hilfe an. Gut gemacht: Ihre Vorschläge stoßen bei anderen auf Gehör.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Durchaus ein Tag des Erfolges: Sie fassen Ihre Erfahrungen geschickt zusammen und manövrieren ein Projekt sicher über die Ziellinie.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Erfolg ist eine Frage der Einstellung. Deshalb: Springen Sie mit einer großen Portion Selbstbewusstsein über Ihren eigenen Schatten.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Bei einem neuen Projekt können Sie Ihren Vorgesetzten zeigen, was Sie alles draufhaben. Sie werden sicherlich sehr beeindruckt sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie möchten nichts anderes, als verstanden zu werden. Dazu sollten Sie jedoch etwas deutlicher über Ihre Gefühle sprechen als bisher.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

In beruflicher und privater Hinsicht können Sie sich vor lästigen Dingen nicht länger drücken. Packen Sie sie daher schnellstens an.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihre momentane Aktivität und Schaffensfreude wirkt auf alle erfrischend, die mit Ihnen unter einem Dach leben oder zusammenarbeiten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie haben den Bogen heraus. Dank Ihres Fingerspitzengefühls kommen Sie jetzt selbst mit den schwierigeren Zeitgenossen bestens klar.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Versuchen Sie heute, Arbeit und Pflichtgefühl nicht über die Bedürfnisse Ihrer Lieben zu stellen. Machen Sie rechtzeitig Feierabend.

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