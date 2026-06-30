Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären.
STIER
Eine recht günstige Zeit für Finanz- und auch Reisepläne. Bei einer echten Chance zugreifen, in der Liebe jedoch nichts überstürzen!
ZWILLINGE
Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen.
KREBS
Jemand, von dem Sie es nicht erwartet haben, bietet Ihnen seine Hilfe an. Gut gemacht: Ihre Vorschläge stoßen bei anderen auf Gehör.
LÖWE
Durchaus ein Tag des Erfolges: Sie fassen Ihre Erfahrungen geschickt zusammen und manövrieren ein Projekt sicher über die Ziellinie.
JUNGFRAU
Erfolg ist eine Frage der Einstellung. Deshalb: Springen Sie mit einer großen Portion Selbstbewusstsein über Ihren eigenen Schatten.
WAAGE
Bei einem neuen Projekt können Sie Ihren Vorgesetzten zeigen, was Sie alles draufhaben. Sie werden sicherlich sehr beeindruckt sein.
SKORPION
Sie möchten nichts anderes, als verstanden zu werden. Dazu sollten Sie jedoch etwas deutlicher über Ihre Gefühle sprechen als bisher.
SCHÜTZE
In beruflicher und privater Hinsicht können Sie sich vor lästigen Dingen nicht länger drücken. Packen Sie sie daher schnellstens an.
STEINBOCK
Ihre momentane Aktivität und Schaffensfreude wirkt auf alle erfrischend, die mit Ihnen unter einem Dach leben oder zusammenarbeiten.
WASSERMANN
Sie haben den Bogen heraus. Dank Ihres Fingerspitzengefühls kommen Sie jetzt selbst mit den schwierigeren Zeitgenossen bestens klar.
FISCHE
Versuchen Sie heute, Arbeit und Pflichtgefühl nicht über die Bedürfnisse Ihrer Lieben zu stellen. Machen Sie rechtzeitig Feierabend.
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