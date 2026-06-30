Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

30. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Eine recht günstige Zeit für Finanz- und auch Reisepläne. Bei einer echten Chance zugreifen, in der Liebe jedoch nichts überstürzen! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Jemand, von dem Sie es nicht erwartet haben, bietet Ihnen seine Hilfe an. Gut gemacht: Ihre Vorschläge stoßen bei anderen auf Gehör. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Durchaus ein Tag des Erfolges: Sie fassen Ihre Erfahrungen geschickt zusammen und manövrieren ein Projekt sicher über die Ziellinie. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Erfolg ist eine Frage der Einstellung. Deshalb: Springen Sie mit einer großen Portion Selbstbewusstsein über Ihren eigenen Schatten. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Bei einem neuen Projekt können Sie Ihren Vorgesetzten zeigen, was Sie alles draufhaben. Sie werden sicherlich sehr beeindruckt sein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie möchten nichts anderes, als verstanden zu werden. Dazu sollten Sie jedoch etwas deutlicher über Ihre Gefühle sprechen als bisher. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. In beruflicher und privater Hinsicht können Sie sich vor lästigen Dingen nicht länger drücken. Packen Sie sie daher schnellstens an. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihre momentane Aktivität und Schaffensfreude wirkt auf alle erfrischend, die mit Ihnen unter einem Dach leben oder zusammenarbeiten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie haben den Bogen heraus. Dank Ihres Fingerspitzengefühls kommen Sie jetzt selbst mit den schwierigeren Zeitgenossen bestens klar. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Versuchen Sie heute, Arbeit und Pflichtgefühl nicht über die Bedürfnisse Ihrer Lieben zu stellen. Machen Sie rechtzeitig Feierabend.