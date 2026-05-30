Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein Tag, der ausgezeichnete Voraussetzungen in sich birgt. Jetzt müssen Sie zupacken! Keinesfalls initiativlos vorübergehen lassen!
STIER
Sie müssen heute Ihr Verhalten nach den wechselnden Tagesereignissen richten. Auch privat könnte ein wenig Anpassung nicht schaden.
ZWILLINGE
Eine Freundschaft wirkt sich wohltuend auf Ihre gesamte Lebenseinstellung aus. Neider und Besserwisser einfach links liegen lassen!
KREBS
Im letzten Moment könnte sich heute doch noch eine verfahrene Situation zum Positiven wenden. Es sind die Argumente, die überzeugen.
LÖWE
Unstimmigkeiten sollten baldmöglichst aus der Welt geschafft werden. Unterdrückte Gefühle könnten sich jetzt sehr hemmend auswirken.
JUNGFRAU
Starten Sie jetzt voller Elan ein neues Vorhaben. Selbstvertrauen gewinnen Sie, je stärker Sie an sich und Ihre Fähigkeiten glauben.
WAAGE
Das Kapitel „Freizeit, Familie und Freunde“ ist in letzter Zeit etwas zu sehr beiseitegeschoben worden. Schleunigst wiedergutmachen!
SKORPION
Vorausgesetzt, Sie nehmen rechtzeitig mit den zuständigen Leuten Kontakt auf, dürfte ein geplantes Projekt ein voller Erfolg werden.
SCHÜTZE
Von Ihnen wird heute arbeitsmäßig sehr viel verlangt. Erst die Abendstunden bieten Ihnen die Möglichkeit, wieder Kräfte aufzutanken.
STEINBOCK
Nicht jeder kann Ihrer Meinung sein. Auch wenn es schwerfällt, dies zu akzeptieren, sollten Sie sich das unbedingt zu Herzen nehmen.
WASSERMANN
Der Vormittag ist zuerst ein wenig eintönig. Beim Besuch von Freunden, nachmittags oder am Abend, werden Sie auf Ihre Kosten kommen.
FISCHE
Sie sollten Ihre Ernährungsgewohnheiten einmal überprüfen. Versuchen Sie, mehr Vitamine zu sich zu nehmen und regelmäßiger zu essen.
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