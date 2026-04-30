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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Im Job genießen Sie Respekt und Sympathien, da Sie stets hilfsbereit und ambitioniert sind. Teamwork wird bei Ihnen großgeschrieben.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Wer auf sozialem Gebiet tätig ist, dürfte nun die nötige Hilfe erhalten, um geplante Vorhaben sehr bald in Angriff nehmen zu können.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ihre Kommentare werden möglicherweise als Einmischung empfunden. Warten Sie vorsichtshalber, bis Sie um Ihre Meinung gebeten werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Lassen Sie sich in Ihrem Urteil nicht durch andere beeinflussen. Schlussendlich müssen Sie ganz allein zu einer Entscheidung kommen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Genießertypen haben es jetzt schwer. Anstelle der ruhigen Momente, die dem Sammeln der Kräfte dienen sollen, wird es eher turbulent.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine Aufgabe sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Von allein erledigen sich lästige Hausarbeiten und Reparaturen nicht.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Der Alltagsstress geht Ihnen mehr als sonst auf die Nerven. Ihr Wunsch nach Veränderungen wird dadurch sicher noch verstärkt werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Bleiben Sie ruhig und entspannt und lassen Sie die Zeit für sich arbeiten. Der Verwirklichung großer Ziele steht nichts mehr im Weg.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Erst einmal einen Überblick verschaffen und dann: Ab in die Startlöcher! Also, keine Hemmungen, sondern jede gute Chance wahrnehmen!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Über Ihre Gefühle sind Sie sich immer noch nicht im Klaren. Es wird nun aber langsam Zeit, man erwartet eine Entscheidung von Ihnen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie haben den Kopf voller neuer Ideen. Mancher Geistesblitz könnte beruflich verwertbar sein. Günstige Zeit für Veränderungswünsche!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie treten selbstbewusst auf und haben eine Reihe Ideen, die sich gut umsetzen lassen. Nutzen Sie am Vormittag die Gunst der Stunde.

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