Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Im Job genießen Sie Respekt und Sympathien, da Sie stets hilfsbereit und ambitioniert sind. Teamwork wird bei Ihnen großgeschrieben.
STIER
Wer auf sozialem Gebiet tätig ist, dürfte nun die nötige Hilfe erhalten, um geplante Vorhaben sehr bald in Angriff nehmen zu können.
ZWILLINGE
Ihre Kommentare werden möglicherweise als Einmischung empfunden. Warten Sie vorsichtshalber, bis Sie um Ihre Meinung gebeten werden.
KREBS
Lassen Sie sich in Ihrem Urteil nicht durch andere beeinflussen. Schlussendlich müssen Sie ganz allein zu einer Entscheidung kommen.
LÖWE
Genießertypen haben es jetzt schwer. Anstelle der ruhigen Momente, die dem Sammeln der Kräfte dienen sollen, wird es eher turbulent.
JUNGFRAU
Eine Aufgabe sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Von allein erledigen sich lästige Hausarbeiten und Reparaturen nicht.
WAAGE
Der Alltagsstress geht Ihnen mehr als sonst auf die Nerven. Ihr Wunsch nach Veränderungen wird dadurch sicher noch verstärkt werden.
SKORPION
Bleiben Sie ruhig und entspannt und lassen Sie die Zeit für sich arbeiten. Der Verwirklichung großer Ziele steht nichts mehr im Weg.
SCHÜTZE
Erst einmal einen Überblick verschaffen und dann: Ab in die Startlöcher! Also, keine Hemmungen, sondern jede gute Chance wahrnehmen!
STEINBOCK
Über Ihre Gefühle sind Sie sich immer noch nicht im Klaren. Es wird nun aber langsam Zeit, man erwartet eine Entscheidung von Ihnen.
WASSERMANN
Sie haben den Kopf voller neuer Ideen. Mancher Geistesblitz könnte beruflich verwertbar sein. Günstige Zeit für Veränderungswünsche!
FISCHE
Sie treten selbstbewusst auf und haben eine Reihe Ideen, die sich gut umsetzen lassen. Nutzen Sie am Vormittag die Gunst der Stunde.
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