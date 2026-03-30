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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie müssen nun sehr rasch handeln, auch wenn das nicht nach Ihrem Geschmack ist. Lassen Sie die Finger von riskanten Unternehmungen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Stärker als sonst fühlen Sie sich jetzt von besonders charismatischen Menschen angezogen und sind für neue Begegnungen viel offener.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nun wird im privaten Bereich auch wieder Frieden geschlossen. Arbeitsmäßig erwartet Sie ein sehr anstrengender, aber lukrativer Tag.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Umdenken ist angesagt. Einiges entwickelte sich in eine ganz andere Richtung, als Sie vermutet haben. Greifen Sie bald steuernd ein.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Eine Nachricht könnte Ihnen im Handumdrehen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Endlich wissen Sie, wofür sich die Mühen gelohnt haben!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Eine recht günstige Zeit für Finanz- und auch Reisepläne. Bei einer echten Chance zugreifen, in der Liebe jedoch nichts überstürzen!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Jemand, von dem Sie es nicht erwartet haben, bietet Ihnen seine Hilfe an. Gut gemacht: Ihre Vorschläge stoßen bei anderen auf Gehör.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Durchaus ein Tag des Erfolges: Sie fassen Ihre Erfahrungen geschickt zusammen und manövrieren ein Projekt sicher über die Ziellinie.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Bei einem neuen Projekt können Sie Ihren Vorgesetzten zeigen, was Sie alles draufhaben. Sie werden sicherlich sehr beeindruckt sein.

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