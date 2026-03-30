Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein.
STIER
Sie müssen nun sehr rasch handeln, auch wenn das nicht nach Ihrem Geschmack ist. Lassen Sie die Finger von riskanten Unternehmungen.
ZWILLINGE
Stärker als sonst fühlen Sie sich jetzt von besonders charismatischen Menschen angezogen und sind für neue Begegnungen viel offener.
KREBS
Nun wird im privaten Bereich auch wieder Frieden geschlossen. Arbeitsmäßig erwartet Sie ein sehr anstrengender, aber lukrativer Tag.
LÖWE
Umdenken ist angesagt. Einiges entwickelte sich in eine ganz andere Richtung, als Sie vermutet haben. Greifen Sie bald steuernd ein.
JUNGFRAU
Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären.
WAAGE
Eine Nachricht könnte Ihnen im Handumdrehen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Endlich wissen Sie, wofür sich die Mühen gelohnt haben!
SKORPION
Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen.
SCHÜTZE
Eine recht günstige Zeit für Finanz- und auch Reisepläne. Bei einer echten Chance zugreifen, in der Liebe jedoch nichts überstürzen!
STEINBOCK
Jemand, von dem Sie es nicht erwartet haben, bietet Ihnen seine Hilfe an. Gut gemacht: Ihre Vorschläge stoßen bei anderen auf Gehör.
WASSERMANN
Durchaus ein Tag des Erfolges: Sie fassen Ihre Erfahrungen geschickt zusammen und manövrieren ein Projekt sicher über die Ziellinie.
FISCHE
Bei einem neuen Projekt können Sie Ihren Vorgesetzten zeigen, was Sie alles draufhaben. Sie werden sicherlich sehr beeindruckt sein.
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