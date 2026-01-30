Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.01.2026
WIDDER
Es wäre klug, Verdächtigungen nicht vorschnell zu äußern und keine Szene zu machen, da vielleicht nur ein Missverständnis vorliegt.
STIER
Wer bisher Ihre Gutmütigkeit für Schwäche hielt, wird sich jetzt wundern, denn Sie vermögen sich auch ganz energisch durchzusetzen.
ZWILLINGE
Schrauben Sie Ihre Erwartungen heute besser nicht zu hoch. Die Erfolgssterne sorgen für manche Aufregungen. Schön gelassen bleiben!
KREBS
Um Ihren stressigen Alltag auszugleichen, sollten Sie sich einen ausgedehnten Wellnesstag gönnen. Eine Massage wäre auch hilfreich.
LÖWE
Sie werden nicht an mehreren Stellen gleichzeitig tätig sein können. Zur Stressvermeidung lieber eines nach dem anderen erledigen.
JUNGFRAU
Eine gute Nachricht kommt zur rechten Zeit. Bleiben Sie trotzdem auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn es Ihnen etwas schwerfällt.
WAAGE
Ein Tag, der ausgezeichnete Voraussetzungen in sich birgt. Jetzt müssen Sie zupacken! Keinesfalls initiativlos vorübergehen lassen!
SKORPION
Bei Verhandlungen vorsichtig sein! Neue Projekte haben bessere Aussichten auf Erfolg, wenn Sie den Start noch eine Weile verzögern.
SCHÜTZE
Ein Missverständnis sollte schnellstmöglich angesprochen werden. Mit Ihrer Meinung brauchen Sie dabei nicht hinterm Berg zu halten.
STEINBOCK
Sie müssen heute Ihr Verhalten nach den wechselnden Tagesereignissen richten. Auch privat könnte ein wenig Anpassung nicht schaden.
WASSERMANN
Besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Ordnung Ihrer finanziellen Angelegenheiten legen. Je organisierter Sie sind, desto besser.
FISCHE
Es muss nicht immer alles in geregelten Bahnen laufen. Ein gut kalkuliertes Risiko einzugehen, könnte Ihnen heute sogar Spaß machen.
