Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

30. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es wäre klug, Verdächtigungen nicht vorschnell zu äußern und keine Szene zu machen, da vielleicht nur ein Missverständnis vorliegt. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Wer bisher Ihre Gutmütigkeit für Schwäche hielt, wird sich jetzt wundern, denn Sie vermögen sich auch ganz energisch durchzusetzen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Schrauben Sie Ihre Erwartungen heute besser nicht zu hoch. Die Erfolgssterne sorgen für manche Aufregungen. Schön gelassen bleiben! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Um Ihren stressigen Alltag auszugleichen, sollten Sie sich einen ausgedehnten Wellnesstag gönnen. Eine Massage wäre auch hilfreich. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie werden nicht an mehreren Stellen gleichzeitig tätig sein können. Zur Stressvermeidung lieber eines nach dem anderen erledigen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Eine gute Nachricht kommt zur rechten Zeit. Bleiben Sie trotzdem auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn es Ihnen etwas schwerfällt. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ein Tag, der ausgezeichnete Voraussetzungen in sich birgt. Jetzt müssen Sie zupacken! Keinesfalls initiativlos vorübergehen lassen! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Bei Verhandlungen vorsichtig sein! Neue Projekte haben bessere Aussichten auf Erfolg, wenn Sie den Start noch eine Weile verzögern. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein Missverständnis sollte schnellstmöglich angesprochen werden. Mit Ihrer Meinung brauchen Sie dabei nicht hinterm Berg zu halten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie müssen heute Ihr Verhalten nach den wechselnden Tagesereignissen richten. Auch privat könnte ein wenig Anpassung nicht schaden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Besonderes Augenmerk sollten Sie auf die Ordnung Ihrer finanziellen Angelegenheiten legen. Je organisierter Sie sind, desto besser. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es muss nicht immer alles in geregelten Bahnen laufen. Ein gut kalkuliertes Risiko einzugehen, könnte Ihnen heute sogar Spaß machen.