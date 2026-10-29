Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Von der Leichtigkeit des Lebens scheint wenig spürbar zu sein. Sie hinterfragen die Dinge eher, als dass Sie ihnen Glauben schenken.
STIER
Jetzt werden Sie so manches Plus für sich verbuchen können. Auch partnerschaftliche Beziehungen gestalten sich zunehmend harmonisch.
ZWILLINGE
Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit.
KREBS
Sorgen lösen sich im Laufe des Tages auf. Ihr Arbeitseifer trägt Früchte. Die Erfolgstendenzen reichen bis weit in den Abend hinein.
LÖWE
Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein!
JUNGFRAU
Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen.
WAAGE
Im letzten Moment könnte sich heute doch noch eine verfahrene Situation zum Positiven wenden. Es sind die Argumente, die überzeugen.
SKORPION
Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen.
SCHÜTZE
Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen.
STEINBOCK
Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen.
WASSERMANN
Sie glänzen lieber im Hintergrund, als dass Sie das grelle Rampenlicht suchen. Das macht Sie nicht nur heute so überaus sympathisch.
FISCHE
Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen