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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Von der Leichtigkeit des Lebens scheint wenig spürbar zu sein. Sie hinterfragen die Dinge eher, als dass Sie ihnen Glauben schenken.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Jetzt werden Sie so manches Plus für sich verbuchen können. Auch partnerschaftliche Beziehungen gestalten sich zunehmend harmonisch.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sorgen lösen sich im Laufe des Tages auf. Ihr Arbeitseifer trägt Früchte. Die Erfolgstendenzen reichen bis weit in den Abend hinein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Im letzten Moment könnte sich heute doch noch eine verfahrene Situation zum Positiven wenden. Es sind die Argumente, die überzeugen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie glänzen lieber im Hintergrund, als dass Sie das grelle Rampenlicht suchen. Das macht Sie nicht nur heute so überaus sympathisch.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren.

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