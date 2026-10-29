Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Von der Leichtigkeit des Lebens scheint wenig spürbar zu sein. Sie hinterfragen die Dinge eher, als dass Sie ihnen Glauben schenken. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Jetzt werden Sie so manches Plus für sich verbuchen können. Auch partnerschaftliche Beziehungen gestalten sich zunehmend harmonisch. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eine unliebsame Arbeit sollten Sie nicht zu umgehen versuchen. Je eher Sie sich daranmachen, desto schneller sind Sie davon befreit. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sorgen lösen sich im Laufe des Tages auf. Ihr Arbeitseifer trägt Früchte. Die Erfolgstendenzen reichen bis weit in den Abend hinein. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Durch Ihre Fähigkeiten haben Sie die Aufmerksamkeit eines Vorgesetzten auf sich gelenkt. Jetzt scheint Ihre Chance gekommen zu sein! Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Überstürzen Sie nichts! Es wird alles seinen richtigen Gang gehen. Sie brauchen für Ihre Zwecke keinerlei Hintertürchen zu benutzen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Im letzten Moment könnte sich heute doch noch eine verfahrene Situation zum Positiven wenden. Es sind die Argumente, die überzeugen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Singles, die jetzt mit dem Senden ihrer Signale mutiger werden, können mit einem Treffen rechnen. Die Zeit der Gefühle ist gekommen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Venus hat ein Auge auf Sie geworfen. Für Singles bestehen sehr hohe Chancen, dem Traumpartner zu begegnen. Gehen Sie unter Menschen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie glänzen lieber im Hintergrund, als dass Sie das grelle Rampenlicht suchen. Das macht Sie nicht nur heute so überaus sympathisch. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wenn Ihnen zurzeit etwas gegen den Strich geht, dann ist es Unsachlichkeit. Es könnte sein, dass Sie sich von jemandem distanzieren.