Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie sollten am Vormittag diplomatisch sein. Jemand aus dem Bekanntenkreis könnte unverhofft empfindlich auf Ihre Worte reagieren. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Jetzt könnten Ihnen wirtschaftliche Vorhaben gelingen. Agieren Sie mit Zuversicht, dann rücken Ihre Ziele bald in greifbare Nähe. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie lassen sich von großen Sprüchen nicht beeindrucken. Fakten zählen. Bleiben Sie gelassen, wenn nicht jeder Ihre Meinung teilt. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es sollte genügend Zeit für persönliche Angelegenheiten eingeplant werden. In puncto Liebe sieht es derzeit vielversprechend aus. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der Tagesverlauf wird Ihnen ein paar nette kleine Überraschungen bescheren. Gewisse Angebote sind äußerst kritisch zu betrachten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Je stärker Sie sich um neue Ideen bemühen, desto aufreibender wird es. Lassen Sie die Dinge einfach eine Weile auf sich zukommen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie kommen nicht um die Erkenntnis herum, dass vor allem Übung den Meister macht. Ein kleiner Ausrutscher sollte verziehen werden.