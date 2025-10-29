Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.10.2025
WIDDER
Sie sollten am Vormittag diplomatisch sein. Jemand aus dem Bekanntenkreis könnte unverhofft empfindlich auf Ihre Worte reagieren.
STIER
Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen.
ZWILLINGE
Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten.
KREBS
Jetzt könnten Ihnen wirtschaftliche Vorhaben gelingen. Agieren Sie mit Zuversicht, dann rücken Ihre Ziele bald in greifbare Nähe.
LÖWE
Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden.
JUNGFRAU
Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie.
WAAGE
Sie lassen sich von großen Sprüchen nicht beeindrucken. Fakten zählen. Bleiben Sie gelassen, wenn nicht jeder Ihre Meinung teilt.
SKORPION
Es sollte genügend Zeit für persönliche Angelegenheiten eingeplant werden. In puncto Liebe sieht es derzeit vielversprechend aus.
SCHÜTZE
Der Tagesverlauf wird Ihnen ein paar nette kleine Überraschungen bescheren. Gewisse Angebote sind äußerst kritisch zu betrachten.
STEINBOCK
Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus.
WASSERMANN
Je stärker Sie sich um neue Ideen bemühen, desto aufreibender wird es. Lassen Sie die Dinge einfach eine Weile auf sich zukommen.
FISCHE
Sie kommen nicht um die Erkenntnis herum, dass vor allem Übung den Meister macht. Ein kleiner Ausrutscher sollte verziehen werden.
