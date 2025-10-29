AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.10.2025

Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie sollten am Vormittag diplomatisch sein. Jemand aus dem Bekanntenkreis könnte unverhofft empfindlich auf Ihre Worte reagieren.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Jetzt könnten Ihnen wirtschaftliche Vorhaben gelingen. Agieren Sie mit Zuversicht, dann rücken Ihre Ziele bald in greifbare Nähe.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie lassen sich von großen Sprüchen nicht beeindrucken. Fakten zählen. Bleiben Sie gelassen, wenn nicht jeder Ihre Meinung teilt.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es sollte genügend Zeit für persönliche Angelegenheiten eingeplant werden. In puncto Liebe sieht es derzeit vielversprechend aus.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Der Tagesverlauf wird Ihnen ein paar nette kleine Überraschungen bescheren. Gewisse Angebote sind äußerst kritisch zu betrachten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Je stärker Sie sich um neue Ideen bemühen, desto aufreibender wird es. Lassen Sie die Dinge einfach eine Weile auf sich zukommen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie kommen nicht um die Erkenntnis herum, dass vor allem Übung den Meister macht. Ein kleiner Ausrutscher sollte verziehen werden.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.