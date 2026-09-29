Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es bieten sich verlockende Möglichkeiten. Verlieren Sie nicht die Übersicht und wägen Sie zuerst sorgfältig jedes Für und Wider ab. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Wenn Sie jetzt Zukunftspläne schmieden, liegen Sie genau richtig. Ganz besonders für Singles brechen rosige Zeiten in der Liebe an. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Keine Panik, wenn etwas schiefgeht! Lassen Sie den Kopf nur nicht hängen, denn solange Sie am Ball bleiben, stehen die Chancen gut. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Gehen Sie keinesfalls auf etwas ein, das Ihnen im Unterbewusstsein nicht ganz geheuer ist. Überschlafen Sie es noch einmal in Ruhe. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Je stressiger es momentan wird, desto wichtiger werden die Erholungsphasen. Darüber hinaus sollten Sie an genügend Bewegung denken. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie sollten sich selbst mit kritischer Distanz gegenüberstehen und nicht ohne wirklich gründliche Überlegung endgültig entscheiden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Lassen Sie sich heute nicht zu Experimenten verführen. Bleiben Sie standhaft und sagen Sie, wenn erforderlich, ein deutliches Nein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Es kribbelt in den Fingern? Treiben Sie Sport. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Arbeit im Freien bekommt Ihnen jetzt ebenfalls gut.