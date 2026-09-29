Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen.
STIER
Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung.
ZWILLINGE
Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig.
KREBS
Es bieten sich verlockende Möglichkeiten. Verlieren Sie nicht die Übersicht und wägen Sie zuerst sorgfältig jedes Für und Wider ab.
LÖWE
Wenn Sie jetzt Zukunftspläne schmieden, liegen Sie genau richtig. Ganz besonders für Singles brechen rosige Zeiten in der Liebe an.
JUNGFRAU
Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen.
WAAGE
Keine Panik, wenn etwas schiefgeht! Lassen Sie den Kopf nur nicht hängen, denn solange Sie am Ball bleiben, stehen die Chancen gut.
SKORPION
Gehen Sie keinesfalls auf etwas ein, das Ihnen im Unterbewusstsein nicht ganz geheuer ist. Überschlafen Sie es noch einmal in Ruhe.
SCHÜTZE
Je stressiger es momentan wird, desto wichtiger werden die Erholungsphasen. Darüber hinaus sollten Sie an genügend Bewegung denken.
STEINBOCK
Sie sollten sich selbst mit kritischer Distanz gegenüberstehen und nicht ohne wirklich gründliche Überlegung endgültig entscheiden.
WASSERMANN
Lassen Sie sich heute nicht zu Experimenten verführen. Bleiben Sie standhaft und sagen Sie, wenn erforderlich, ein deutliches Nein.
FISCHE
Es kribbelt in den Fingern? Treiben Sie Sport. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Arbeit im Freien bekommt Ihnen jetzt ebenfalls gut.
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