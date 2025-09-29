Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. September 2025 - 08:07 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Bei der Arbeit beeindrucken Sie durch Ihre vorbildliche Haltung. Sie haben wirklich keinen Grund zu übertriebener Bescheidenheit. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu erregen, reicht es nicht, ihn stillschweigend anzubeten. Sie müssen schon aktiver werden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Bereiten Sie sich gut auf ein neues Projekt vor. Gemeinsame Zeit mit dem Partner bringt die nötige Entspannung, die Sie brauchen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie stecken Ihre Umgebung mit Optimismus und Lebensfreude an. Das Echo bleibt nicht aus. Man kommt Ihnen aufgeschlossen entgegen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sicher geht es Ihnen nur darum, zu helfen. Aber nicht jeder fasst das auch so auf. Mit kleinen, netten Gesten keinesfalls geizen! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es ist jeglicher Konflikt im Privatleben zu vermeiden. Außerdem sollten Sie deutlich mehr auf Ihre Gesundheit und Fitness achten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie finden heute besonderen Geschmack an intensiven Gesprächen mit Ihren Freunden. Sie fühlen sich gut aufgehoben und inspiriert. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Man wird Sie an eine Verpflichtung erinnern. Eine Ihnen gestellte Aufgabe wird sehr reizvoll sein und Ihnen viel Freude bereiten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Erkältungsanzeichen nicht auf die leichte Schulter nehmen! Vitaminreiche Ernährung und frische Luft sind jetzt besonders wichtig. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Die Strategie der kleinen Schritte ist es, von der Sie überzeugt sind, und das mit gutem Grund, denn sie bringt Sie heute weiter.