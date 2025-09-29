AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Bei der Arbeit beeindrucken Sie durch Ihre vorbildliche Haltung. Sie haben wirklich keinen Grund zu übertriebener Bescheidenheit.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu erregen, reicht es nicht, ihn stillschweigend anzubeten. Sie müssen schon aktiver werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Bereiten Sie sich gut auf ein neues Projekt vor. Gemeinsame Zeit mit dem Partner bringt die nötige Entspannung, die Sie brauchen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie stecken Ihre Umgebung mit Optimismus und Lebensfreude an. Das Echo bleibt nicht aus. Man kommt Ihnen aufgeschlossen entgegen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sicher geht es Ihnen nur darum, zu helfen. Aber nicht jeder fasst das auch so auf. Mit kleinen, netten Gesten keinesfalls geizen!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es ist jeglicher Konflikt im Privatleben zu vermeiden. Außerdem sollten Sie deutlich mehr auf Ihre Gesundheit und Fitness achten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie finden heute besonderen Geschmack an intensiven Gesprächen mit Ihren Freunden. Sie fühlen sich gut aufgehoben und inspiriert.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Man wird Sie an eine Verpflichtung erinnern. Eine Ihnen gestellte Aufgabe wird sehr reizvoll sein und Ihnen viel Freude bereiten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Erkältungsanzeichen nicht auf die leichte Schulter nehmen! Vitaminreiche Ernährung und frische Luft sind jetzt besonders wichtig.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Die Strategie der kleinen Schritte ist es, von der Sie überzeugt sind, und das mit gutem Grund, denn sie bringt Sie heute weiter.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.