Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.09.2025
WIDDER
Bei der Arbeit beeindrucken Sie durch Ihre vorbildliche Haltung. Sie haben wirklich keinen Grund zu übertriebener Bescheidenheit.
STIER
Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen.
ZWILLINGE
Um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu erregen, reicht es nicht, ihn stillschweigend anzubeten. Sie müssen schon aktiver werden.
KREBS
Bereiten Sie sich gut auf ein neues Projekt vor. Gemeinsame Zeit mit dem Partner bringt die nötige Entspannung, die Sie brauchen.
LÖWE
Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein.
JUNGFRAU
Sie stecken Ihre Umgebung mit Optimismus und Lebensfreude an. Das Echo bleibt nicht aus. Man kommt Ihnen aufgeschlossen entgegen.
WAAGE
Sicher geht es Ihnen nur darum, zu helfen. Aber nicht jeder fasst das auch so auf. Mit kleinen, netten Gesten keinesfalls geizen!
SKORPION
Es ist jeglicher Konflikt im Privatleben zu vermeiden. Außerdem sollten Sie deutlich mehr auf Ihre Gesundheit und Fitness achten.
SCHÜTZE
Sie finden heute besonderen Geschmack an intensiven Gesprächen mit Ihren Freunden. Sie fühlen sich gut aufgehoben und inspiriert.
STEINBOCK
Man wird Sie an eine Verpflichtung erinnern. Eine Ihnen gestellte Aufgabe wird sehr reizvoll sein und Ihnen viel Freude bereiten.
WASSERMANN
Erkältungsanzeichen nicht auf die leichte Schulter nehmen! Vitaminreiche Ernährung und frische Luft sind jetzt besonders wichtig.
FISCHE
Die Strategie der kleinen Schritte ist es, von der Sie überzeugt sind, und das mit gutem Grund, denn sie bringt Sie heute weiter.
