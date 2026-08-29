Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Bei einer wichtigen Verhandlung kommt es zwar auch auf Ihre Meinung an, reden Sie die Gegenseite aber nicht in Grund und Boden. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Durch fehlende Flexibilität und Unnachgiebigkeit stehen Sie sich nur selbst im Weg. Alles einfach einmal etwas lockerer angehen! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es ist wichtig, dass Sie ein Vorhaben gründlich vorbereiten. Beruflich sind nennenswerte Erfolge so bald noch nicht zu erwarten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Mit einer anspruchsvollen Aufgabe werden Sie problemlos fertig. Eine Finanzsache erfordert allerdings noch etwas mehr an Geduld. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Versuchen Sie, aus dem Irrgarten der Gefühle herauszukommen. In der Liebe müssen Sie viel mehr Verständnis aufbringen als sonst. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Dieser Tag hält eine positive Überraschung für Sie bereit, die ganz schnell dafür sorgt, dass ein Problem an Bedeutung verliert. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Der Tag wird nicht ganz so verlaufen wie von Ihnen erwartet. Spontane Planänderungen erfordern Ihr gesamtes Organisationstalent. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Das Privatleben läuft nun weitgehend nach Ihren Vorstellungen. Schauen Sie also nur noch nach vorn und haken Sie Vergangenes ab. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Setzen Sie sich nicht leichtfertig über Anweisungen und Entscheidungen hinweg, Sie würden sich damit nur selbst Schaden zufügen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Auch wenn der Alltag Sie einmal nervt, Sie können mit dem Erreichten stolz sein. Bleiben Sie bei Ihrer Linie, es zahlt sich aus! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Eine Sehnsucht füllt Sie heute aus, die Sie selbst erstaunt. Telefonische Neuigkeiten? Behalten Sie diese aber vorerst für sich. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihre Durchsetzungskraft ist bemerkenswert. Sie wissen sehr genau, wem Vertrauen geschenkt und wie Ihr Ziel erreicht werden kann.