Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Bei einer wichtigen Verhandlung kommt es zwar auch auf Ihre Meinung an, reden Sie die Gegenseite aber nicht in Grund und Boden.
STIER
Durch fehlende Flexibilität und Unnachgiebigkeit stehen Sie sich nur selbst im Weg. Alles einfach einmal etwas lockerer angehen!
ZWILLINGE
Es ist wichtig, dass Sie ein Vorhaben gründlich vorbereiten. Beruflich sind nennenswerte Erfolge so bald noch nicht zu erwarten.
KREBS
Mit einer anspruchsvollen Aufgabe werden Sie problemlos fertig. Eine Finanzsache erfordert allerdings noch etwas mehr an Geduld.
LÖWE
Versuchen Sie, aus dem Irrgarten der Gefühle herauszukommen. In der Liebe müssen Sie viel mehr Verständnis aufbringen als sonst.
JUNGFRAU
Dieser Tag hält eine positive Überraschung für Sie bereit, die ganz schnell dafür sorgt, dass ein Problem an Bedeutung verliert.
WAAGE
Der Tag wird nicht ganz so verlaufen wie von Ihnen erwartet. Spontane Planänderungen erfordern Ihr gesamtes Organisationstalent.
SKORPION
Das Privatleben läuft nun weitgehend nach Ihren Vorstellungen. Schauen Sie also nur noch nach vorn und haken Sie Vergangenes ab.
SCHÜTZE
Setzen Sie sich nicht leichtfertig über Anweisungen und Entscheidungen hinweg, Sie würden sich damit nur selbst Schaden zufügen.
STEINBOCK
Auch wenn der Alltag Sie einmal nervt, Sie können mit dem Erreichten stolz sein. Bleiben Sie bei Ihrer Linie, es zahlt sich aus!
WASSERMANN
Eine Sehnsucht füllt Sie heute aus, die Sie selbst erstaunt. Telefonische Neuigkeiten? Behalten Sie diese aber vorerst für sich.
FISCHE
Ihre Durchsetzungskraft ist bemerkenswert. Sie wissen sehr genau, wem Vertrauen geschenkt und wie Ihr Ziel erreicht werden kann.
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