Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.08.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein unruhiger Tag. Momentane Ereignisse dürften manchen dazu bewegen, seine Pläne zu überdenken oder sogar umzustoßen.
STIER
Zeigen Sie einem Kollegen Ihre Hilfsbereitschaft. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Sportart auszuprobieren.
ZWILLINGE
Kein ausgesprochener Glückstag für Sie! Nehmen Sie es mit Humor und beweisen Sie, dass Sie notfalls gute Nerven haben.
KREBS
Eine Veränderung kündigt sich an. Möglicherweise müssen Sie sich von lieb gewordenen Dingen oder Gewohnheiten trennen.
LÖWE
Jemand will Ihnen querkommen. Sie sollten sich nicht um die Äußerungen kümmern, das wird die Person am meisten ärgern.
JUNGFRAU
Abzuwarten wäre jetzt falsch. Nur mit entschlossenem Handeln werden Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben.
WAAGE
Versuchen Sie, nicht nachtragend zu sein, wenn Sie sich von jemandem verletzt fühlen. Die Sache renkt sich wieder ein.
SKORPION
Ihre Begeisterungsfähigkeit für Neues lässt Sie innere Unsicherheiten überwinden. Verborgene Talente kommen ans Licht.
SCHÜTZE
Eine Aufgabe, die von Ihnen bislang schwer in den Griff zu bekommen war, sollte erneut in Augenschein genommen werden.
STEINBOCK
Ob bei der Arbeit oder in der Liebe: Überall kommen Sie gut an. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen derzeit bieten.
WASSERMANN
Sie werden es schnell spüren, wenn das Budget überschchritten ist. Seien Sie sparsam und behalten Sie Ihr Konto im Auge.
FISCHE
Sie haben heute leichte Probleme zu verkraften, da eine Diskussion etwas impulsiver ausfällt, als Sie es gewohnt sind.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen