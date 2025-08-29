Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. August 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ein unruhiger Tag. Momentane Ereignisse dürften manchen dazu bewegen, seine Pläne zu überdenken oder sogar umzustoßen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Zeigen Sie einem Kollegen Ihre Hilfsbereitschaft. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Sportart auszuprobieren. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Kein ausgesprochener Glückstag für Sie! Nehmen Sie es mit Humor und beweisen Sie, dass Sie notfalls gute Nerven haben. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Eine Veränderung kündigt sich an. Möglicherweise müssen Sie sich von lieb gewordenen Dingen oder Gewohnheiten trennen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Jemand will Ihnen querkommen. Sie sollten sich nicht um die Äußerungen kümmern, das wird die Person am meisten ärgern. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Abzuwarten wäre jetzt falsch. Nur mit entschlossenem Handeln werden Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Versuchen Sie, nicht nachtragend zu sein, wenn Sie sich von jemandem verletzt fühlen. Die Sache renkt sich wieder ein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihre Begeisterungsfähigkeit für Neues lässt Sie innere Unsicherheiten überwinden. Verborgene Talente kommen ans Licht. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Eine Aufgabe, die von Ihnen bislang schwer in den Griff zu bekommen war, sollte erneut in Augenschein genommen werden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ob bei der Arbeit oder in der Liebe: Überall kommen Sie gut an. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen derzeit bieten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie werden es schnell spüren, wenn das Budget überschchritten ist. Seien Sie sparsam und behalten Sie Ihr Konto im Auge. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie haben heute leichte Probleme zu verkraften, da eine Diskussion etwas impulsiver ausfällt, als Sie es gewohnt sind.