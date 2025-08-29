AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein unruhiger Tag. Momentane Ereignisse dürften manchen dazu bewegen, seine Pläne zu überdenken oder sogar umzustoßen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Zeigen Sie einem Kollegen Ihre Hilfsbereitschaft. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um eine neue Sportart auszuprobieren.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Kein ausgesprochener Glückstag für Sie! Nehmen Sie es mit Humor und beweisen Sie, dass Sie notfalls gute Nerven haben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eine Veränderung kündigt sich an. Möglicherweise müssen Sie sich von lieb gewordenen Dingen oder Gewohnheiten trennen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Jemand will Ihnen querkommen. Sie sollten sich nicht um die Äußerungen kümmern, das wird die Person am meisten ärgern.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Abzuwarten wäre jetzt falsch. Nur mit entschlossenem Handeln werden Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Versuchen Sie, nicht nachtragend zu sein, wenn Sie sich von jemandem verletzt fühlen. Die Sache renkt sich wieder ein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihre Begeisterungsfähigkeit für Neues lässt Sie innere Unsicherheiten überwinden. Verborgene Talente kommen ans Licht.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Eine Aufgabe, die von Ihnen bislang schwer in den Griff zu bekommen war, sollte erneut in Augenschein genommen werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ob bei der Arbeit oder in der Liebe: Überall kommen Sie gut an. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen derzeit bieten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie werden es schnell spüren, wenn das Budget überschchritten ist. Seien Sie sparsam und behalten Sie Ihr Konto im Auge.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie haben heute leichte Probleme zu verkraften, da eine Diskussion etwas impulsiver ausfällt, als Sie es gewohnt sind.

