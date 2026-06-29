Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. Juni 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Die alten Schwierigkeiten in einer Angelegenheit können jetzt endlich vollkommen überwunden werden, erste Erfolge lassen sich sehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie vermissen teilweise den Spaß an der Arbeit und müssen sich dennoch damit zufriedengeben. Morgen sieht es wieder viel besser aus. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eine Angelegenheit erweist sich als ertragreich. Allerdings erfordert sie vollen Einsatz und Ihre ganzen diplomatischen Fähigkeiten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihre Stimmung wird sich von Grund auf bessern, wenn Sie Ihre Erwartungen etwas herunterschrauben und die Dinge nehmen, wie sie sind. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Kommunikationsplaneten schießen quer. Immerhin: Geschickt umgehen Sie Missverständnisse und schaffen eine friedliche Atmosphäre. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie müssen nun sehr rasch handeln, auch wenn das nicht nach Ihrem Geschmack ist. Lassen Sie die Finger von riskanten Unternehmungen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Stärker als sonst fühlen Sie sich jetzt von besonders charismatischen Menschen angezogen und sind für neue Begegnungen viel offener. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Umdenken ist angesagt. Einiges entwickelte sich in eine ganz andere Richtung, als Sie vermutet haben. Greifen Sie bald steuernd ein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eine Nachricht könnte Ihnen im Handumdrehen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Endlich wissen Sie, wofür sich die Mühen gelohnt haben!