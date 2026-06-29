Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Die alten Schwierigkeiten in einer Angelegenheit können jetzt endlich vollkommen überwunden werden, erste Erfolge lassen sich sehen.
STIER
Sie vermissen teilweise den Spaß an der Arbeit und müssen sich dennoch damit zufriedengeben. Morgen sieht es wieder viel besser aus.
ZWILLINGE
Eine Angelegenheit erweist sich als ertragreich. Allerdings erfordert sie vollen Einsatz und Ihre ganzen diplomatischen Fähigkeiten.
KREBS
Ihre Stimmung wird sich von Grund auf bessern, wenn Sie Ihre Erwartungen etwas herunterschrauben und die Dinge nehmen, wie sie sind.
LÖWE
Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist.
JUNGFRAU
Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen.
WAAGE
Die Kommunikationsplaneten schießen quer. Immerhin: Geschickt umgehen Sie Missverständnisse und schaffen eine friedliche Atmosphäre.
SKORPION
Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein.
SCHÜTZE
Sie müssen nun sehr rasch handeln, auch wenn das nicht nach Ihrem Geschmack ist. Lassen Sie die Finger von riskanten Unternehmungen.
STEINBOCK
Stärker als sonst fühlen Sie sich jetzt von besonders charismatischen Menschen angezogen und sind für neue Begegnungen viel offener.
WASSERMANN
Umdenken ist angesagt. Einiges entwickelte sich in eine ganz andere Richtung, als Sie vermutet haben. Greifen Sie bald steuernd ein.
FISCHE
Eine Nachricht könnte Ihnen im Handumdrehen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Endlich wissen Sie, wofür sich die Mühen gelohnt haben!
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