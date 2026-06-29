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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Die alten Schwierigkeiten in einer Angelegenheit können jetzt endlich vollkommen überwunden werden, erste Erfolge lassen sich sehen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie vermissen teilweise den Spaß an der Arbeit und müssen sich dennoch damit zufriedengeben. Morgen sieht es wieder viel besser aus.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eine Angelegenheit erweist sich als ertragreich. Allerdings erfordert sie vollen Einsatz und Ihre ganzen diplomatischen Fähigkeiten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihre Stimmung wird sich von Grund auf bessern, wenn Sie Ihre Erwartungen etwas herunterschrauben und die Dinge nehmen, wie sie sind.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Die Kommunikationsplaneten schießen quer. Immerhin: Geschickt umgehen Sie Missverständnisse und schaffen eine friedliche Atmosphäre.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie müssen nun sehr rasch handeln, auch wenn das nicht nach Ihrem Geschmack ist. Lassen Sie die Finger von riskanten Unternehmungen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Stärker als sonst fühlen Sie sich jetzt von besonders charismatischen Menschen angezogen und sind für neue Begegnungen viel offener.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Umdenken ist angesagt. Einiges entwickelte sich in eine ganz andere Richtung, als Sie vermutet haben. Greifen Sie bald steuernd ein.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine Nachricht könnte Ihnen im Handumdrehen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Endlich wissen Sie, wofür sich die Mühen gelohnt haben!

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