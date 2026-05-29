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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Zeigen Sie sich in Ihrer Argumentation ruhig etwas beweglicher. Jetzt einmal die Blickrichtung ändern und sich auf Neues einlassen!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Gefühle können manchmal trügen. Niemand ist vor Fehlentscheidungen gefeit, darum wäre es sinnvoll, eine Entscheidung zu überdenken.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Unter Umständen sind Sie gar nicht so belastbar, wie Sie meinen. Beschränken Sie sich, wenn möglich, auf die nötigsten Aktivitäten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nehmen Sie eine kritische Äußerung nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht liegt Ihr Gegenüber in einigen Punkten sogar richtig.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, eine Entscheidung zu treffen, darf sie auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Innerlich völlig entspannt und offen für neue Impulse. Allein das trägt schon dazu bei, dass hitzige Diskussionen vermieden werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Heute sollten Sie einen Termin nicht voreilig annehmen. Es könnte durchaus sein, dass Sie die Zeit für persönliche Dinge benötigen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die Reaktion eines Mitmenschen scheint anders auszufallen, als Sie es sich erhofft haben. Jetzt gilt es, die Strategie zu wechseln.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es wäre klug, Verdächtigungen nicht vorschnell zu äußern und keine Szene zu machen, da vielleicht nur ein Missverständnis vorliegt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Mit einer Entscheidung, die aus dem Bauch heraus getroffen wird, mögen Sie Ihr Umfeld überraschen, liegen damit aber genau richtig.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie werden eine Menge Geduld aufbringen müssen. Dennoch bloß nicht Trübsal blasen und schon gar keine finanziellen Spielchen wagen!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine gute Nachricht kommt zur rechten Zeit. Bleiben Sie trotzdem auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn es Ihnen etwas schwerfällt.

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