Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Zeigen Sie sich in Ihrer Argumentation ruhig etwas beweglicher. Jetzt einmal die Blickrichtung ändern und sich auf Neues einlassen!
STIER
Gefühle können manchmal trügen. Niemand ist vor Fehlentscheidungen gefeit, darum wäre es sinnvoll, eine Entscheidung zu überdenken.
ZWILLINGE
Unter Umständen sind Sie gar nicht so belastbar, wie Sie meinen. Beschränken Sie sich, wenn möglich, auf die nötigsten Aktivitäten.
KREBS
Nehmen Sie eine kritische Äußerung nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht liegt Ihr Gegenüber in einigen Punkten sogar richtig.
LÖWE
Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, eine Entscheidung zu treffen, darf sie auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.
JUNGFRAU
Innerlich völlig entspannt und offen für neue Impulse. Allein das trägt schon dazu bei, dass hitzige Diskussionen vermieden werden.
WAAGE
Heute sollten Sie einen Termin nicht voreilig annehmen. Es könnte durchaus sein, dass Sie die Zeit für persönliche Dinge benötigen.
SKORPION
Die Reaktion eines Mitmenschen scheint anders auszufallen, als Sie es sich erhofft haben. Jetzt gilt es, die Strategie zu wechseln.
SCHÜTZE
Es wäre klug, Verdächtigungen nicht vorschnell zu äußern und keine Szene zu machen, da vielleicht nur ein Missverständnis vorliegt.
STEINBOCK
Mit einer Entscheidung, die aus dem Bauch heraus getroffen wird, mögen Sie Ihr Umfeld überraschen, liegen damit aber genau richtig.
WASSERMANN
Sie werden eine Menge Geduld aufbringen müssen. Dennoch bloß nicht Trübsal blasen und schon gar keine finanziellen Spielchen wagen!
FISCHE
Eine gute Nachricht kommt zur rechten Zeit. Bleiben Sie trotzdem auf dem Boden der Tatsachen, auch wenn es Ihnen etwas schwerfällt.
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