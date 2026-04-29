Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ein gewagtes Vorhaben nicht allein anpacken! Je länger Sie allerdings zögern, desto schwieriger könnte sich die Umsetzung gestalten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie können unbekümmert loslegen. Nur die in der ersten Sternzeichenhälfte Geborenen kommen heute etwas schwerer in Gang als gewohnt. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Der Umgang mit Ihnen dürfte heute nicht ganz unproblematisch verlaufen. Zur Entspannung einmal eine kleine Verschnaufpause einlegen! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Jetzt sollten Sie in höchstem Maß diplomatisch vorgehen. Nur so lassen sich Konflikte schon im Vorfeld so gering wie möglich halten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Wie gut, dass Sie Ihr Vorhaben bereits vollständig vor Augen haben. Die Umsetzung Ihrer Ideen fällt Ihnen dadurch deutlich leichter. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Die heilsame Kraft des Saturns schafft Linderung bei chronischen Beschwerden. Sie fühlen sich den Anforderungen des Tages gewachsen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Keine kritische Stunde dürfte den Tagesablauf stören. Sie halten alle Fäden fest in der Hand und sind nicht aus der Ruhe zu bringen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Gehen Sie sanfter mit Ihren Mitmenschen um und mehr auf deren Probleme ein. Eifersüchtig? Das behalten Sie vorsichtshalber für sich. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie hängen zu sehr an Traditionen und Gewohnheiten. Neues bringt Sie aus dem Konzept. Durch Veränderungen nicht verunsichern lassen! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Überprüfen Sie den Wahrheitsgehalt einer Geschichte. Ein Gerücht verbreitet sich schnell, daher ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es lohnt sich nicht, ein kleinliches Verhalten an den Tag zu legen. Vieles, was bei Ihnen Unmut erzeugt, ist eigentlich unbedeutend. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Um Besserwisser sollten Sie einen ganz großen Bogen machen. Sie würden sich anderenfalls spitze Bemerkungen nicht verkneifen können.