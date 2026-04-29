Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein gewagtes Vorhaben nicht allein anpacken! Je länger Sie allerdings zögern, desto schwieriger könnte sich die Umsetzung gestalten.
STIER
Sie können unbekümmert loslegen. Nur die in der ersten Sternzeichenhälfte Geborenen kommen heute etwas schwerer in Gang als gewohnt.
ZWILLINGE
Der Umgang mit Ihnen dürfte heute nicht ganz unproblematisch verlaufen. Zur Entspannung einmal eine kleine Verschnaufpause einlegen!
KREBS
Jetzt sollten Sie in höchstem Maß diplomatisch vorgehen. Nur so lassen sich Konflikte schon im Vorfeld so gering wie möglich halten.
LÖWE
Wie gut, dass Sie Ihr Vorhaben bereits vollständig vor Augen haben. Die Umsetzung Ihrer Ideen fällt Ihnen dadurch deutlich leichter.
JUNGFRAU
Die heilsame Kraft des Saturns schafft Linderung bei chronischen Beschwerden. Sie fühlen sich den Anforderungen des Tages gewachsen.
WAAGE
Keine kritische Stunde dürfte den Tagesablauf stören. Sie halten alle Fäden fest in der Hand und sind nicht aus der Ruhe zu bringen.
SKORPION
Gehen Sie sanfter mit Ihren Mitmenschen um und mehr auf deren Probleme ein. Eifersüchtig? Das behalten Sie vorsichtshalber für sich.
SCHÜTZE
Sie hängen zu sehr an Traditionen und Gewohnheiten. Neues bringt Sie aus dem Konzept. Durch Veränderungen nicht verunsichern lassen!
STEINBOCK
Überprüfen Sie den Wahrheitsgehalt einer Geschichte. Ein Gerücht verbreitet sich schnell, daher ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.
WASSERMANN
Es lohnt sich nicht, ein kleinliches Verhalten an den Tag zu legen. Vieles, was bei Ihnen Unmut erzeugt, ist eigentlich unbedeutend.
FISCHE
Um Besserwisser sollten Sie einen ganz großen Bogen machen. Sie würden sich anderenfalls spitze Bemerkungen nicht verkneifen können.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen