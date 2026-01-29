Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.01.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Setzen Sie heute verstärkt Ihre charmante Seite ein. Kaum jemand wird Ihnen einen Wunsch abschlagen können. Hilfe ist Ihnen sicher.
STIER
Wer so charmant aus der Reihe tanzt, hat nichts zu befürchten. Selbst Ihre lockeren Sprüche klingen in fremden Ohren irgendwie gut.
ZWILLINGE
Keine Panik, wenn etwas schiefgeht! Lassen Sie den Kopf nur nicht hängen, denn solange Sie am Ball bleiben, stehen die Chancen gut.
KREBS
Wenn Sie jetzt Zukunftspläne schmieden, liegen Sie genau richtig. Ganz besonders für Singles brechen rosige Zeiten in der Liebe an.
LÖWE
Nach einem gefühlsmäßigen Tief kommt jetzt Ihr sonniges Gemüt wieder zum Vorschein und das bringt auch den gewohnten Erfolg zurück.
JUNGFRAU
Es ist kein Geheimnis: Erfolg kommt selten von allein. Sie werden sehen, dass es sich durchaus lohnt, etwas mehr Einsatz zu zeigen.
WAAGE
Sie sind belastungsfähig und setzen sich mit Ihren Absichten durch. Es ist alles begünstigt, was schnell über die Bühne gehen soll.
SKORPION
Zeigen Sie sich in Ihrer Argumentation ruhig etwas beweglicher. Jetzt einmal die Blickrichtung ändern und sich auf Neues einlassen!
SCHÜTZE
Je gründlicher Sie sich auf ein wichtiges Gespräch vorbereiten, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Verlauf.
STEINBOCK
Nehmen Sie eine kritische Äußerung nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht liegt Ihr Gegenüber in einigen Punkten sogar richtig.
WASSERMANN
Sie sind immer bereit, Außergewöhnliches anzugehen. Darum sagen Sie bestimmt nicht Nein, wenn es um eine interessante Aufgabe geht.
FISCHE
Lassen Sie sich Ihre gute Laune heute durch nichts und niemanden verderben, sondern genießen Sie das Gefühl völliger Zufriedenheit.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen