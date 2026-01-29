Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Setzen Sie heute verstärkt Ihre charmante Seite ein. Kaum jemand wird Ihnen einen Wunsch abschlagen können. Hilfe ist Ihnen sicher. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Wer so charmant aus der Reihe tanzt, hat nichts zu befürchten. Selbst Ihre lockeren Sprüche klingen in fremden Ohren irgendwie gut. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Keine Panik, wenn etwas schiefgeht! Lassen Sie den Kopf nur nicht hängen, denn solange Sie am Ball bleiben, stehen die Chancen gut. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Wenn Sie jetzt Zukunftspläne schmieden, liegen Sie genau richtig. Ganz besonders für Singles brechen rosige Zeiten in der Liebe an. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nach einem gefühlsmäßigen Tief kommt jetzt Ihr sonniges Gemüt wieder zum Vorschein und das bringt auch den gewohnten Erfolg zurück. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es ist kein Geheimnis: Erfolg kommt selten von allein. Sie werden sehen, dass es sich durchaus lohnt, etwas mehr Einsatz zu zeigen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie sind belastungsfähig und setzen sich mit Ihren Absichten durch. Es ist alles begünstigt, was schnell über die Bühne gehen soll. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Zeigen Sie sich in Ihrer Argumentation ruhig etwas beweglicher. Jetzt einmal die Blickrichtung ändern und sich auf Neues einlassen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Je gründlicher Sie sich auf ein wichtiges Gespräch vorbereiten, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Verlauf. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nehmen Sie eine kritische Äußerung nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht liegt Ihr Gegenüber in einigen Punkten sogar richtig. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie sind immer bereit, Außergewöhnliches anzugehen. Darum sagen Sie bestimmt nicht Nein, wenn es um eine interessante Aufgabe geht. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Lassen Sie sich Ihre gute Laune heute durch nichts und niemanden verderben, sondern genießen Sie das Gefühl völliger Zufriedenheit.