AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Setzen Sie heute verstärkt Ihre charmante Seite ein. Kaum jemand wird Ihnen einen Wunsch abschlagen können. Hilfe ist Ihnen sicher.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Wer so charmant aus der Reihe tanzt, hat nichts zu befürchten. Selbst Ihre lockeren Sprüche klingen in fremden Ohren irgendwie gut.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Keine Panik, wenn etwas schiefgeht! Lassen Sie den Kopf nur nicht hängen, denn solange Sie am Ball bleiben, stehen die Chancen gut.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Wenn Sie jetzt Zukunftspläne schmieden, liegen Sie genau richtig. Ganz besonders für Singles brechen rosige Zeiten in der Liebe an.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nach einem gefühlsmäßigen Tief kommt jetzt Ihr sonniges Gemüt wieder zum Vorschein und das bringt auch den gewohnten Erfolg zurück.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es ist kein Geheimnis: Erfolg kommt selten von allein. Sie werden sehen, dass es sich durchaus lohnt, etwas mehr Einsatz zu zeigen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie sind belastungsfähig und setzen sich mit Ihren Absichten durch. Es ist alles begünstigt, was schnell über die Bühne gehen soll.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Zeigen Sie sich in Ihrer Argumentation ruhig etwas beweglicher. Jetzt einmal die Blickrichtung ändern und sich auf Neues einlassen!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Je gründlicher Sie sich auf ein wichtiges Gespräch vorbereiten, desto höher die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Verlauf.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Nehmen Sie eine kritische Äußerung nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht liegt Ihr Gegenüber in einigen Punkten sogar richtig.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie sind immer bereit, Außergewöhnliches anzugehen. Darum sagen Sie bestimmt nicht Nein, wenn es um eine interessante Aufgabe geht.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Lassen Sie sich Ihre gute Laune heute durch nichts und niemanden verderben, sondern genießen Sie das Gefühl völliger Zufriedenheit.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.