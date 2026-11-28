Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.11.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Der Tag ist gekommen, mutig auf eine Entscheidung zu drängen. Sie dürfen jetzt damit rechnen, dass sie positiv ausfallen wird.
STIER
Haben Sie vielleicht in den letzten Tagen etwas zu wenig Zeit mit Ihrer Familie verbracht? Das sollten Sie schleunigst ändern!
ZWILLINGE
Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen.
KREBS
Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken.
LÖWE
Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält.
JUNGFRAU
Frische Ideen und Strategien helfen Ihren Plänen auf die Sprünge. Belohnen Sie sich deshalb und gönnen Sie sich etwas Schönes.
WAAGE
Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen.
SKORPION
Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.
SCHÜTZE
Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich.
STEINBOCK
Vorschnelle Entschlüsse mögen zwar mit einer Zeitersparnis verbunden sein, bringen aber langfristig nicht den erhofften Erfolg.
WASSERMANN
Halten Sie sich aus dem Klatsch und Tratsch lieber heraus. Entspannen Sie in den Abendstunden. Ihrer Gesundheit wird es guttun.
FISCHE
Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen