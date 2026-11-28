Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.11.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

28. November 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Der Tag ist gekommen, mutig auf eine Entscheidung zu drängen. Sie dürfen jetzt damit rechnen, dass sie positiv ausfallen wird. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Haben Sie vielleicht in den letzten Tagen etwas zu wenig Zeit mit Ihrer Familie verbracht? Das sollten Sie schleunigst ändern! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Frische Ideen und Strategien helfen Ihren Plänen auf die Sprünge. Belohnen Sie sich deshalb und gönnen Sie sich etwas Schönes. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Vorschnelle Entschlüsse mögen zwar mit einer Zeitersparnis verbunden sein, bringen aber langfristig nicht den erhofften Erfolg. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Halten Sie sich aus dem Klatsch und Tratsch lieber heraus. Entspannen Sie in den Abendstunden. Ihrer Gesundheit wird es guttun. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten.