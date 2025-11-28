Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.11.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen.
STIER
Sie ernten anerkennende Worte für geleistete Arbeit. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben auch etwas Entspannung. Das wird allen guttun.
ZWILLINGE
Ein lebhafter Tag, der viele Anregungen bringen kann. Neue Bekanntschaften werden sich zu dauerhaften Beziehungen entwickeln lassen.
KREBS
Der einfache Weg, der durchs Leben führt, scheint heute schon versperrt zu sein. Sie werden mit kleinen Hindernissen rechnen müssen.
LÖWE
Sie dürften sich etwas schwertun, allen an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Störfaktoren sind daher einzukalkulieren.
JUNGFRAU
Die alten Schwierigkeiten in einer Angelegenheit können jetzt endlich vollkommen überwunden werden, erste Erfolge lassen sich sehen.
WAAGE
Zu starkes Engagement in finanziellen Dingen meiden und sich mehr auf das Gefühlsleben konzentrieren! Dort liegen Sie jetzt richtig.
SKORPION
Sie vermissen teilweise den Spaß an der Arbeit und müssen sich dennoch damit zufriedengeben. Morgen sieht es wieder viel besser aus.
SCHÜTZE
Eine Angelegenheit erweist sich als ertragreich. Allerdings erfordert sie vollen Einsatz und Ihre ganzen diplomatischen Fähigkeiten.
STEINBOCK
Ihre Stimmung wird sich von Grund auf bessern, wenn Sie Ihre Erwartungen etwas herunterschrauben und die Dinge nehmen, wie sie sind.
WASSERMANN
Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen.
FISCHE
Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen