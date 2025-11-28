AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Sie ernten anerkennende Worte für geleistete Arbeit. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben auch etwas Entspannung. Das wird allen guttun.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Ein lebhafter Tag, der viele Anregungen bringen kann. Neue Bekanntschaften werden sich zu dauerhaften Beziehungen entwickeln lassen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Der einfache Weg, der durchs Leben führt, scheint heute schon versperrt zu sein. Sie werden mit kleinen Hindernissen rechnen müssen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie dürften sich etwas schwertun, allen an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Störfaktoren sind daher einzukalkulieren.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Die alten Schwierigkeiten in einer Angelegenheit können jetzt endlich vollkommen überwunden werden, erste Erfolge lassen sich sehen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Zu starkes Engagement in finanziellen Dingen meiden und sich mehr auf das Gefühlsleben konzentrieren! Dort liegen Sie jetzt richtig.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Sie vermissen teilweise den Spaß an der Arbeit und müssen sich dennoch damit zufriedengeben. Morgen sieht es wieder viel besser aus.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Eine Angelegenheit erweist sich als ertragreich. Allerdings erfordert sie vollen Einsatz und Ihre ganzen diplomatischen Fähigkeiten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Ihre Stimmung wird sich von Grund auf bessern, wenn Sie Ihre Erwartungen etwas herunterschrauben und die Dinge nehmen, wie sie sind.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist.

