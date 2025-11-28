Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

28. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Sie sollten versuchen, in entscheidenden Situationen deutliche Grenzen zu ziehen. Das schafft Klarheit und lässt keine Fragen offen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie ernten anerkennende Worte für geleistete Arbeit. Gönnen Sie sich und Ihren Lieben auch etwas Entspannung. Das wird allen guttun. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Ein lebhafter Tag, der viele Anregungen bringen kann. Neue Bekanntschaften werden sich zu dauerhaften Beziehungen entwickeln lassen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Der einfache Weg, der durchs Leben führt, scheint heute schon versperrt zu sein. Sie werden mit kleinen Hindernissen rechnen müssen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie dürften sich etwas schwertun, allen an Sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Störfaktoren sind daher einzukalkulieren. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Die alten Schwierigkeiten in einer Angelegenheit können jetzt endlich vollkommen überwunden werden, erste Erfolge lassen sich sehen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Zu starkes Engagement in finanziellen Dingen meiden und sich mehr auf das Gefühlsleben konzentrieren! Dort liegen Sie jetzt richtig. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Sie vermissen teilweise den Spaß an der Arbeit und müssen sich dennoch damit zufriedengeben. Morgen sieht es wieder viel besser aus. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Eine Angelegenheit erweist sich als ertragreich. Allerdings erfordert sie vollen Einsatz und Ihre ganzen diplomatischen Fähigkeiten. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Ihre Stimmung wird sich von Grund auf bessern, wenn Sie Ihre Erwartungen etwas herunterschrauben und die Dinge nehmen, wie sie sind. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Ein unruhiger Tag! Höhen wechseln mit Tiefen und Sie neigen zu Unsachlichkeit. Vermeiden Sie Streit, Sie würden den Kürzeren ziehen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Ein Projekt dürfte sich höchst zufriedenstellend entwickeln. Gut möglich, dass es sich auch auf lange Sicht als Glücksgriff erweist.