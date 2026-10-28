Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie selbst aktiv werden.
STIER
Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben.
ZWILLINGE
Sie sind in Partylaune und die Aussichten sind günstig. Greifen Sie doch einfach jede Gelegenheit beim Schopf und seien Sie spontan.
KREBS
Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte.
LÖWE
Um zu guten Ergebnissen zu kommen, werden Sie in der jetzigen Zeit deutlich mehr Energie aufbringen müssen als in der Vergangenheit.
JUNGFRAU
Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen!
WAAGE
Einige finanzielle Probleme der vergangenen Tage werden Sie nun mit Leichtigkeit lösen können. Ihre Stimmung bessert sich zusehends.
SKORPION
Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.
SCHÜTZE
Heute könnte Ihr Glückstag werden. In eine bestimmte Sache wird nun endlich Klarheit gebracht. Freuen Sie sich auf die Abendstunden.
STEINBOCK
Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.
WASSERMANN
Die Gefahr besteht, dass Sie sich körperlich übernehmen, wenn Sie sich laufend auf sämtlichen Gebieten Höchstleistungen abverlangen.
FISCHE
Etwas mehr Eigeninitiative könnte nicht schaden. Je eher Sie damit beginnen, desto früher erzielen Sie die erwünschten Fortschritte.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen