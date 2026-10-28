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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie selbst aktiv werden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie sind in Partylaune und die Aussichten sind günstig. Greifen Sie doch einfach jede Gelegenheit beim Schopf und seien Sie spontan.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie haben Energie für zwei und machen selbst dann noch eine sehr gute Figur, wenn es jetzt einmal etwas anstrengender werden sollte.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Um zu guten Ergebnissen zu kommen, werden Sie in der jetzigen Zeit deutlich mehr Energie aufbringen müssen als in der Vergangenheit.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Einige finanzielle Probleme der vergangenen Tage werden Sie nun mit Leichtigkeit lösen können. Ihre Stimmung bessert sich zusehends.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Heute könnte Ihr Glückstag werden. In eine bestimmte Sache wird nun endlich Klarheit gebracht. Freuen Sie sich auf die Abendstunden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Gefahr besteht, dass Sie sich körperlich übernehmen, wenn Sie sich laufend auf sämtlichen Gebieten Höchstleistungen abverlangen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Etwas mehr Eigeninitiative könnte nicht schaden. Je eher Sie damit beginnen, desto früher erzielen Sie die erwünschten Fortschritte.

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