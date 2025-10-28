AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Die Konflikte lassen sich mit einem Friedensangebot leicht entschärfen. So kommen Sie deutlich weiter und die Lage beruhigt sich.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie verrennen sich womöglich in eine Idee, die sich momentan nur schwer umsetzen lässt. Dafür winken schöne Stunden in der Liebe.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Pokern Sie lieber nicht zu hoch, um das Interesse für sich zu wecken. Sie dürfen sich zurücklehnen und müssen lediglich abwarten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Das bereits Erreichte dürfte nun durch klugen Einsatz der Kräfte gefestigt und eine Position zum Vorteil ausgebaut werden können.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Die eine oder andere günstige Chance erwartet Sie. Wählen Sie mit Bedacht aus. In einer Finanzsache sitzen Sie am längeren Hebel.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Verlassen Sie sich nicht auf vage Versprechungen. Nur das, was Sie schriftlich haben, ist als solide Gesprächsgrundlage geeignet.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie sollten es verstehen, die Lage richtig einzuschätzen. Ihre Wünsche könnten dann auch wie geplant in die Tat umgesetzt werden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Haben Sie keine Hemmungen, mehr aus sich herauszugehen. Bei einer sachlichen Aussprache kann Ihnen das nur Pluspunkte einbringen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Herausforderungen des Tages kosten Kraft. Wichtig ist, dass genügend Zeit bleibt, um sich eine Entspannungseinheit zu gönnen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Lassen Sie nicht nur den Kopf die Entscheidungen treffen. Der Bauch liegt oftmals sehr viel genauer dran mit seinen Entschlüssen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.