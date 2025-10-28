Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.10.2025
WIDDER
Die Konflikte lassen sich mit einem Friedensangebot leicht entschärfen. So kommen Sie deutlich weiter und die Lage beruhigt sich.
STIER
Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen.
ZWILLINGE
Sie verrennen sich womöglich in eine Idee, die sich momentan nur schwer umsetzen lässt. Dafür winken schöne Stunden in der Liebe.
KREBS
Pokern Sie lieber nicht zu hoch, um das Interesse für sich zu wecken. Sie dürfen sich zurücklehnen und müssen lediglich abwarten.
LÖWE
Das bereits Erreichte dürfte nun durch klugen Einsatz der Kräfte gefestigt und eine Position zum Vorteil ausgebaut werden können.
JUNGFRAU
Die eine oder andere günstige Chance erwartet Sie. Wählen Sie mit Bedacht aus. In einer Finanzsache sitzen Sie am längeren Hebel.
WAAGE
Verlassen Sie sich nicht auf vage Versprechungen. Nur das, was Sie schriftlich haben, ist als solide Gesprächsgrundlage geeignet.
SKORPION
Sie sollten es verstehen, die Lage richtig einzuschätzen. Ihre Wünsche könnten dann auch wie geplant in die Tat umgesetzt werden.
SCHÜTZE
Haben Sie keine Hemmungen, mehr aus sich herauszugehen. Bei einer sachlichen Aussprache kann Ihnen das nur Pluspunkte einbringen.
STEINBOCK
Die Herausforderungen des Tages kosten Kraft. Wichtig ist, dass genügend Zeit bleibt, um sich eine Entspannungseinheit zu gönnen.
WASSERMANN
Lassen Sie nicht nur den Kopf die Entscheidungen treffen. Der Bauch liegt oftmals sehr viel genauer dran mit seinen Entschlüssen.
FISCHE
Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen.
