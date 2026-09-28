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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Verlieren Sie keine Zeit mit nutzlosen Dingen. Sie haben es in der Hand, eine private Angelegenheit zum guten Abschluss zu bringen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Lassen Sie die Vergangenheit endgültig ruhen. Konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart und erfreuen Sie sich an dem, was Sie haben.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ein Hindernis wird überwunden. Sie bekommen freie Fahrt. Von einem Mitmenschen erhalten Sie Tipps für Ihr berufliches Weiterkommen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihr Durchhaltevermögen ist bewundernswert und ebnet Ihnen im heutigen Tagesverlauf den Weg. Das wird man neidlos anerkennen müssen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Schrauben Sie die Erwartungen an sich selbst einmal ein wenig herunter. Sie können mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit zufrieden sein.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es mangelt derzeit erheblich an Stabilität. Überstürzte Aktionen könnten dadurch Rückschläge auslösen und sollten vermieden werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Weiche Knie und ein flaues Gefühl im Magen signalisieren Ihnen: Sie sind verliebt. Bestehende Partnerschaften verlaufen harmonisch.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Mit Geschick, Mut und Ausdauer werden Sie viel erreichen können. Einen kleinen Rückschlag am Nachmittag überwinden Sie unbeschadet.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Wer so charmant aus der Reihe tanzt, hat nichts zu befürchten. Selbst Ihre lockeren Sprüche klingen in fremden Ohren irgendwie gut.

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