Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Verlieren Sie keine Zeit mit nutzlosen Dingen. Sie haben es in der Hand, eine private Angelegenheit zum guten Abschluss zu bringen.
STIER
Lassen Sie die Vergangenheit endgültig ruhen. Konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart und erfreuen Sie sich an dem, was Sie haben.
ZWILLINGE
Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit.
KREBS
Ein Hindernis wird überwunden. Sie bekommen freie Fahrt. Von einem Mitmenschen erhalten Sie Tipps für Ihr berufliches Weiterkommen.
LÖWE
Ihr Durchhaltevermögen ist bewundernswert und ebnet Ihnen im heutigen Tagesverlauf den Weg. Das wird man neidlos anerkennen müssen.
JUNGFRAU
Schrauben Sie die Erwartungen an sich selbst einmal ein wenig herunter. Sie können mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit zufrieden sein.
WAAGE
Es mangelt derzeit erheblich an Stabilität. Überstürzte Aktionen könnten dadurch Rückschläge auslösen und sollten vermieden werden.
SKORPION
Weiche Knie und ein flaues Gefühl im Magen signalisieren Ihnen: Sie sind verliebt. Bestehende Partnerschaften verlaufen harmonisch.
SCHÜTZE
Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen.
STEINBOCK
Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat.
WASSERMANN
Mit Geschick, Mut und Ausdauer werden Sie viel erreichen können. Einen kleinen Rückschlag am Nachmittag überwinden Sie unbeschadet.
FISCHE
Wer so charmant aus der Reihe tanzt, hat nichts zu befürchten. Selbst Ihre lockeren Sprüche klingen in fremden Ohren irgendwie gut.
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