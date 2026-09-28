Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

28. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Verlieren Sie keine Zeit mit nutzlosen Dingen. Sie haben es in der Hand, eine private Angelegenheit zum guten Abschluss zu bringen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Lassen Sie die Vergangenheit endgültig ruhen. Konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart und erfreuen Sie sich an dem, was Sie haben. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein Hindernis wird überwunden. Sie bekommen freie Fahrt. Von einem Mitmenschen erhalten Sie Tipps für Ihr berufliches Weiterkommen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ihr Durchhaltevermögen ist bewundernswert und ebnet Ihnen im heutigen Tagesverlauf den Weg. Das wird man neidlos anerkennen müssen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Schrauben Sie die Erwartungen an sich selbst einmal ein wenig herunter. Sie können mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit zufrieden sein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es mangelt derzeit erheblich an Stabilität. Überstürzte Aktionen könnten dadurch Rückschläge auslösen und sollten vermieden werden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Weiche Knie und ein flaues Gefühl im Magen signalisieren Ihnen: Sie sind verliebt. Bestehende Partnerschaften verlaufen harmonisch. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Mit Geschick, Mut und Ausdauer werden Sie viel erreichen können. Einen kleinen Rückschlag am Nachmittag überwinden Sie unbeschadet. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Wer so charmant aus der Reihe tanzt, hat nichts zu befürchten. Selbst Ihre lockeren Sprüche klingen in fremden Ohren irgendwie gut.